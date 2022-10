Waldgirmes-Kapitän Felix Hörr: Alles auf Rausch Teaser VL MITTE: +++ Der Höhenflug des Fußball-Verbandsligisten hält an, auch dank Matchwinner Felix Hörr. Im Interview spricht der Kapitän über den Blick auf die Tabelle und einen besonderen Zweikampf +++

LAHNAU-WALDGIRMES - Der Höhenflug der U 23 des SC Waldgirmes in der Fußball-Verbandsliga hält ungebrochen an. Der 2:1-Erfolg am vergangenen Sonntag über den FV Breidenbach war bereits der sechste Sieg in den vergangenen sieben Spielen. Und er gelang auf den letzten Drücker mit einem Volley-Traumtor von Kapitän Felix Hörr in der Nachspielzeit. "Eigentlich ist Felix keiner, der regelmäßig Tore schießt. Aber das zeigt unsere Situation sehr gut. Es läuft bei ihm und beim gesamten Team", freut sich SCW-Trainer Thorsten Schäfer, der mit seinem Team fünf Zähler hinter Spitzenreiter VfB Marburg - bei einem Spiel weniger - auf Platz zwei steht.