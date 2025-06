Waldershof – Oberpfälzer Exilant in der oberfränkischen Bezirksliga

In der Saison 2024/25 lag zwischen den Spielebenen, in der sich die beiden Vereine aus dem nordoberpfälzer Landkreis Tirschenreuth befanden, ein noch relativ großer Unterschied. Hier der SV Mitterteich, der nach vielen Jahren in der Landesliga Nordost quasi zu deren Inventar gehörte, bei Auswärtsspielen oft sehr weit reisen musste und beispielsweise auf viele Gegner im Bezirk Mittelfranken traf. Dort der TSV Waldershof, der in der Kreisliga Süd des Fußballkreises Hof/Wunsiedel/Tirschenreuth auf Spielpartner der Region traf und nach zwei Jahren auf Platz 2 nun endlich den Sprung einer Etage höher schaffte.



Am 19. Juli fällt den Startschuss in die neue Spielzeit in der Bezirksliga Oberfranken Ost, in der die beiden Oberpfälzer Lokalrivalen nun in einer Liga an den Start gehen. So sind SVM und TSV quasi Exoten in einer Spielklasse, in der sich die Konkurrenz weitgehend aus Teams zusammensetzt, die aus der Region rund um Bayreuth stammen. Vor dem Saisonstart wollen wir eine Wasserstandsmeldung bei beiden Vereinen abrufen. Im ersten Teil unseres Beitrags schauen wir auf den TSV Waldershof.