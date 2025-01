Waldenrath-Straeten gelingt die Titelverteidigung

Als erneuter Gastgeber der Endrunde des Sparkassen-Cups der Frauen (zum dritten Mal in Folge) vermochte der TuS Jahn Hilfarth durchaus zu überzeugen. Was sich auch schon beim Aufbau der Banden zeigte. „Das haben wir diesmal in der Rekordzeit von 55 Minuten geschafft“, berichtete stolz Markus Sodekamp.