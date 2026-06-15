Waldenrath-Straeten dominiert Pokalfinale: Klarer Sieg gegen Hilfarth

Die Party kann beginnen: Die Viktoria ließ im Finale gegen TuS Jahn Hilfarth beim 5:1 nichts anbrennen. – Foto: agsb

TuS Jahn Hilfarth – Waldenrath-Straeten 1:5 (1:4): Frauenfußball-Mittelrheinligist Viktoria Waldenrath-Straeten war von Beginn an hellwach und legte schnell den Grundstein zum 5:1-Sieg. Für das Kreispokalfinale hatte Bezirksligist TuS Jahn Hilfarth eigentlich den Plan, lange die Null zu halten. Dieser Vorsatz hielt 13 Minuten, dann sorgte Michi Leicher mit einem herrlich herausgespielten Treffer für die 1:0-Führung. Die Viktoria legte schnell nach: Sarah Cremers drückte den Ball nach einer Ecke per Kopf über TuS-Keeperin Nina Niggemann hinweg zum 2:0 ins Netz (19.).

Aber Hilfarth kam zurück und schaffte mit der ersten Torchance den Anschlusstreffer: Waldenrath-Straetens Abwehr stand hoch, Torfrau Hannah Moll inklusive. Eine Bogenlampe durch Mette Kollmer landete im Netz (22.). Aber die Heinsbergerinnen korrigierten das schnell wieder. Nach einem Steckpass von Leicher über links setzte sich Julia Mertens mit all ihrer Routine durch und sah die heranstürmende Kristina Hild, die das Leder zum 3:1 über die Linie drückte (31.). Und wenig später fiel auch noch das 4:1 nach toller Kombination über Lina Schranz, Miriam Senft und Hild, die Joana Herrmann bediente (38.).

Nach der Pause kam der TuS kam etwas besser zur Geltung, ohne jedoch die Viktoria vor Probleme zu stellen. Der TuS ließ sich nicht hängen und zeigte trotz des Rückstandes eine tolle Moral. Wobei die Viktoria zahlreiche gute Möglichkeiten ausließ. Nina Niggemann konntw sich einige Male auszeichnen. Kurz vor dem Spielende fiel doch noch das 5:1, die eingewechselte Melanie Rukavina verwandelte einen Strafstoß (89.). Souverän nahm die Viktoria den neuen Wanderpokal entgegen.