– Foto: Marc Hofacker

Die Pfedelbacher Zweite verlor am Samstag, den 30.05.2026 zu Hause in der Kreisliga B6 gegen die TSG Waldenburg mit 2:3. Die Tore erzielten Patrick Ostaszewski und ein Eigentor. Ein Spielbericht, die Bilder, die Video-Highlights vom Spiel, die Ergebnisse und Tabelle sind online.

Waldenburg macht in Pfedelbach sein Meisterstück

Nach zehn Minuten die erste Chance für die Gäste. Nach einem der TSG setzte sich Otto Philipp gegen Colin Steigauf durch und schoss dann links am Tor vorbei.

Vier Minuten später flankte Baginski von rechts auf den Kopf von Otto Philipp und dessen Kopfball ging knapp links vorbei.

In der 36. Minute ging dann aber der TSV in Führung. Eine Flanke von Sascha Arnold köpfte der Waldenburger Karl Philipp ins eigene Tor.

Waldenburg versuchte noch vor der Halbzeit auszugleichen, aber zuerst klärte Torhüter Radzium überragend, dann klärte die Abwehr.

Zwei Minuten in Halbzeit zwei waren gespielt und gleich die gute Chance für den TSV nachzulegen aber der Waldenburger Keeper kam gerade noch so an den Ball.

In der 49. Minute dann der verdiente Ausgleich. Ein Spieler ging auf links durch und passte dann an den zweiten Pfosten, dort hielt Abel den Fuß hin und dann zappelte der Ball im Tor.

Drei Minuten hatte plötzlich Till Geiger die Chance zur erneuten Führung für Pfedelbach aber der Torhüter machte die Beine rechtzeitig zu und konnte klären.

Im Gegenzug gingen die Gäste in Führung. Eina Flanke von rechts verlängerte Dennis Bantel und Otto Philipp stand glockenfrei und musste den Ball nur noch ins Tor schieben.

In der 70. Minute erhöhten die Gäste auf 1:3. Torhüter Radzium bekam den Ball und spielte ihn Dennis Bantel in die Füße, der zunächst Radzium anschoss aber durch den Drall landete der Ball im Tor.

Mittlerweile war im Parallelspiel in Forchtenberg der Ausgleich gefallen, somit hatte Waldenburg vier Punkte Vorsprung und wäre Meister.

In der Nachspielzeit spielte Marco Karp einen langen Ball auf rechts zu Patrick Ostaszewski. Der setzte sich gegen die Gästeabwehr durch und machte das 2:3.

Danach war Schluss und die Waldenburger Feierlichkeiten konnten beginnen.

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Dean Bertleff, Till Geiger, Colin Steigauf (26. Sascha Arnold), Marco Karp, Thomas Meckbach (68. Patrick Ostaszewski), Lauri Ostheimer, Devin Kisalar, Jonas Kress (67. Patrick Magiera), Vincent Ojukwu, Semin Giebisch - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

TSG Waldenburg: Sebastian Brönner (69. Kai Ermert), Benjamin Dimmler, Lukas Wieland, Karl Philipp, Julian Winkler, Jonathan Goes, Otto Philipp, Kevin Baginski, Julius Schoch, Severin Abel, Dennis Bantel - Trainer: Alexander Küstner

Schiedsrichter: Manfred Schreibeis (Widdern) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Karl Philipp (36. Eigentor), 1:1 Severin Abel (49.), 1:2 Otto Philipp (52.), 1:3 Dennis Bantel (70.), 2:3 Patrick Ostaszewski (90.+2)

Schiedsrichter: Manfred Schreibeis (Widdern)

Zuschauer: 80

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m2-tsg-waldenburg-m1-260530

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-ii-tsg-waldenburg/-/spiel/02TO2AVMJO000000VS5489BTVV0LE4BT#!/

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-ii-tsg-waldenburg-563890

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

alle Highlights vom Spiel in der Zusammenfassung:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-tsv-kupferzell-14207630-224779

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Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-15-heft-gegen-sg-stetten-kleingartach-und-tsg-waldenburg/

Vorschau:

Am Samstag, den 06.06.2026 um 15.30 Uhr spielen wir das letzte Saisonspiel auswärts im Gemeindederby beim TSV Untersteinbach.