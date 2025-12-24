Waldenbuch ist abgezockter

Der TV Nebringen hat seine Ausgangssituation im Tabellenkeller nicht verbessern können. Die Mannschaft unterlag zum Jahresabschluss dem Aufstiegsaspiranten TSV Waldenbuch auf eigenem Platz mit 2:4. Der

Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt aktuell vier Punkte, jedoch hat der TVN noch ein Spiel nachzuholen. Die ersten Chancen des Spiels hatte der TVN durch Johannes Ormos und Mika Benz. Die Gäste kamen erst nach einer halbe Stunde zu ihrer ersten großen Chance. So ging es dann auch verdientermaßen mit einer Nullnummer in die Katakomben. Nach der Üause ließ man sicher aber hinten reindrücken und kassierte nach einer Stunde das 0:1 Direkt danach verhinderte Patrick Neidhardt mit einer Glanzparade das 0:2. der eingewechselte Sven Frede erzwang mit einem Querpass den ein Waldenbucher ins eigene Tor abwehrte den Ausgleich. Direkt danach find man nach einem eigenen Eckball einen Konter und das 1:2. Und direkt danach auch gleich das 1:3.

Sven Frede brachte den TVN auf Vorlage von Johannes Ormos mit einer schönen Einzelleitung nochmal auf 2:3 ran. Statt dem Ausgleich gelang den Gästen dann kurz vor dem Ende das entscheidende 2:4