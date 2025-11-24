Galionsfiguren unter sich - Yannik Dietrich (l.) und Dominik Eder (r.) – Foto: Ingo Hörning

Waldemser Feuerwerk bleibt ohne Belohnung

In einem packenden Spiel zwischen dem FSV Winkel und dem FC Waldems gab es am Ende ein 1:1-Unentschieden. Der FC Waldems startete fulminant in die Partie und ging direkt in der ersten Minute durch einen schönen Lupfer von Yannik Dietrich in Führung (Vorlage Florian Kratz). Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten fiel der Ausgleich für den FSV Winkel kurz vor der Halbzeit per Handelfmeter. Zweite Halbzeit: In der zweiten Halbzeit hat der FC Waldems groß aufgespielt und praktisch das Spiel dominiert. Der FCW hatte eine ganze Reihe an Großchancen, mehrfach Pech mit der Latte und es fehlte nur das Quäntchen Glück, um den verdienten Sieg einzufahren. Der FSV Winkel nutzte in dieser Phase auch gute Kontermöglichkeiten, die aber durch die FC-Defensive oftmals weg verteidigt wurde. Als diese einmal geschlagen war, konnte Leon Rako sein Team stark im Spiel halten. Auch wenn es letztlich beim 1:1 blieb, nimmt man viel Positives mit und kann auf diese starke zweite Halbzeit aufbauen. Das zeigt, dass der FC Waldems definitiv auf einem sehr guten Weg ist.

Positive Entwicklung: Über die Saison konnte sich die Mannschaft um Kapitän Florian Kratz stark weiterentwickeln. Trotz der vielen Ausfälle (Tim Streim, Max Bölsing, Michael Stasch, Josip Dedic, Chris Hörning und Job Steiner - alle verletzt, sowie die 8 Spiele-Sperre von Emilio Conigliaro), ist man nun Wettbewerbsfähig, gestaltet die Spiele eng, bekommt weniger Gegentore und holt wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Die Entwicklung des FC Waldems zeigt trotz herausfordernder Rahmenbedingungen klar nach oben. Bereits in der Rückrunde der Saison 2024/25 rutschte das Team in der Rückrunden-Tabelle auf Rang 12 ab. Auch in der aktuellen Saison steht man auf Platz 12 – allerdings unter völlig anderen Voraussetzungen. Zahlreiche Abgänge vor der Spielzeit sowie eine lange Verletztenliste erschwerten die Hinrunde erheblich.