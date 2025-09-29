Waldems trotz guter Leistung ohne Punkte

Der FC Waldems zeigte am Sonntag eine leidenschaftliche und kämpferische Vorstellung, musste sich dem Favoriten aus Beuerbach jedoch knapp mit 0:1 geschlagen geben.

In der ersten Halbzeit war Waldems dem Führungstreffer deutlich näher. Gleich vier Möglichkeiten hätten für die verdiente Führung sorgen können:

Von Beginn an war der FC voll da – präsent, aggressiv, griffig und mit großem Einsatz. Die Defensive stand hervorragend, allen voran Innenverteidiger Dominik Eder, der die Abwehr zusammenhielt und wie schon in den Wochen zuvor Sören Hofmann als Führungsspieler wertvolle Stabilität gab. Beide Routiniers haben ihre Karriere eigentlich beendet, doch wann immer sie aushelfen, merkt man sofort den positiven Einfluss auf das Team.

Maik Kinkel scheiterte in aussichtsreicher Position,

Michael Stasch lief alleine auf das Tor zu, verpasste aber das 1:0,

Michael Rang hatte einen Abschluss, der klar mit der Hand geblockt wurde – ein Handelfmeter, den der Schiedsrichter jedoch nicht gab, obwohl der Ball wohl im Tor gelandet wäre,

und schließlich setzte Chris Hörning den Ball knapp vorbei.

Beuerbach war durch Standardsituationen gefährlich. Lediglich ein zu kurz zurück gespielter Ball auf Torwart Leon Rako sorgte für Aufregung, echte Torchancen ließ die FC-Defensive aber nicht zu. Über 90 Minuten gestattete Waldems dem Gegner lediglich zwei Gelegenheiten aus dem Spiel heraus – davon ein Fernschuss (knapp am Tor vorbei).

Nach der Pause blieb der FC gefährlich: Matti Rang und erneut Maik Kinkel hatten den Führungstreffer auf dem Fuß. Stattdessen fiel das Tor auf der Gegenseite: Ein Freistoß aus dem Halbfeld ins lange Eck brachte die Gästeführung zum 0:1 durch Jan Flemming.

Waldems steckte nicht auf und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Die größte Möglichkeit hatte der junge Nick Zaremba, der aus drei Metern frei vor dem leeren Tor über den Ball köpfte – die Riesenchance zum verdienten Ausgleich.

Am Ende stand eine unglückliche Niederlage, obwohl der FC Waldems über 90 Minuten am Limit spielte, kämpfte und dem Favoriten das Leben extrem schwer machte. Eine Leistung, auf die das Team stolz sein kann – auch wenn die Punkte am Ende nach Beuerbach gingen.

Das nächste Spiel findet am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr auswärts beim SV Bad Schwalbach statt.