WALDEMS RINGT SCHLANGENBAD NIEDER

Mit einem leidenschaftlichen 2:1-Heimsieg gegen die hochgehandelte SG Schlangenbad hat der FC Waldems ein starkes Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt gesetzt. Gegen die individuell stark besetzten Gäste mit Ex-Profi Tunay Acar und Offensiv-Ass Orkun Zer überzeugten die Waldemser vor allem durch Geschlossenheit, Einsatz und unbändigen Willen.
Bereits in der 16. Spielminute belohnte sich die Heimelf für einen mutigen Beginn: Maik Kinkel traf nach feiner Vorlage von Thiemo Hagen zum verdienten 1:0. In der Folge blieb Waldems kämpferisch und diszipliniert, musste jedoch noch vor der Pause den 1:1-Ausgleich hinnehmen – ein aus Waldemser Sicht ungerechtfertigter Foulelfmeter brachte die Gäste zurück ins Spiel.
Angeführt von Kapitän Florian Kratz stemmte sich die Mannschaft nach dem Seitenwechsel geschlossen gegen die spielstarken Schlangenbader. Ab der 80. Minute erhöhte Waldems nochmals deutlich den Druck und zeigte klar, dass man den Sieg mehr wollte. Der Lohn folgte kurz vor Schluss: Nach einem Foul an Florian Kratz zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt.
In der 90. Minute behielt Waldemser Galionsfigur Dominik Eder die Nerven und verwandelte den Strafstoß zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer. Der Jubel kannte danach keine Grenzen – drei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf waren gesichert.
Bereits am kommenden Sonntag steht die nächste Bewährungsprobe an: Um 15:00 Uhr geht es auswärts nach Wörsdorf zum brisanten Derby, bei dem der FC Waldems den Schwung dieses emotionalen Heimsiegs mitnehmen will.