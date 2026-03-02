WALDEMS RINGT SCHLANGENBAD NIEDER

– Foto: Ingo Hörning

Mit einem leidenschaftlichen 2:1-Heimsieg gegen die hochgehandelte SG Schlangenbad hat der FC Waldems ein starkes Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt gesetzt. Gegen die individuell stark besetzten Gäste mit Ex-Profi Tunay Acar und Offensiv-Ass Orkun Zer überzeugten die Waldemser vor allem durch Geschlossenheit, Einsatz und unbändigen Willen.

Bereits in der 16. Spielminute belohnte sich die Heimelf für einen mutigen Beginn: Maik Kinkel traf nach feiner Vorlage von Thiemo Hagen zum verdienten 1:0. In der Folge blieb Waldems kämpferisch und diszipliniert, musste jedoch noch vor der Pause den 1:1-Ausgleich hinnehmen – ein aus Waldemser Sicht ungerechtfertigter Foulelfmeter brachte die Gäste zurück ins Spiel.