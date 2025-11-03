🗣: Waldeck zu blauäugig – MTV München und SVU überzeugen – TSV hadert

In der zweiten Hälfte hat sich das Blatt gewendet, wir haben den Ton angegeben und uns einige hochkarätige Chancen erarbeitet. Durch Roman Fuchs erzielen wir dann den absolut verdienten Ausgleich, verpassen es aber anschließend, das 2:1 nachzulegen, obwohl wir weitere sehr gute Möglichkeiten hatten. Am Ende ist das 1:1 angesichts der Chancenverteilung mit den Vorteilen für Denklingen vor der Pause und für uns danach vielleicht gerecht. Dennoch ist der Punkt für beide Teams eigentlich zu wenig. Wir schauen trotzdem positiv auf die kommende Woche und freuen uns auf das Derby nächsten Samstag gegen den SC Olching.«

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: »Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben unsere Chancen aber zu unclever ausgespielt. Das hat Denklingen in der ersten Halbzeit besser gemacht und kam dadurch zu den zwingenderen Möglichkeiten.

Stefan Gutsmiedl, Trainer des SV Waldeck-Obermenzing: »Wir hatten uns viel vorgenommen, wollten mutig auftreten und auch hoch anlaufen, aber es ist uns kaum gelungen, unser Spiel durchzuziehen. Die Qualität des MTV war dafür einfach zu hoch, und wir haben uns insgesamt sehr schwergetan. Gerade gegen tief stehende Mannschaften fällt es uns aktuell schwer, Lösungen zu finden, und in diesem Spiel sind wir letztlich ins offene Messer gelaufen. An der Einstellung lag es nicht, aber uns hat schlichtweg die Idee gefehlt, uns durchzusetzen. Am Ende verlieren wir völlig verdient mit 0:3.«

MTV München siegt endlich gegen Bezirksliga-Top-Team: »Wollten unbedingt drei Punkte«

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Der SV Waldeck ist derzeit wahrscheinlich die Mannschaft der Stunde. Unser Problem in den vergangenen Wochen war, dass wir Teams aus den Top 5, obwohl wir auf Augenhöhe agieren, einfach nicht schlagen können – wir haben unglücklich in Olching und Deisenhofen verloren. Deshalb war es für uns eine echte Herausforderung. Wir wollten endlich wieder ein Team aus dieser Tabellenregion schlagen und unbedingt die drei Punkte mitnehmen.

Wir sind hervorragend ins Spiel gekommen und konnten durch einen Abstauber von Alexander Kaltner früh das 1:0 erzielen. Anschließend hat Waldeck das Spiel an sich gerissen. Es war aber auch unser Plan, tief zu stehen und mit Nadelstichen dagegenzuhalten. Dennoch hat Waldeck seine Klasse gezeigt und hätten den Ausgleich in dieser Phase durchaus verdient gehabt. Auf der anderen Seite waren wir immer wieder extrem gefährlich und hätten zur Pause auch mit 2:0 oder 3:0 führen können. So blieb das Spiel offen und wir gingen mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit.

Nach dem Wechsel haben wir das Geschehen dann klar dominiert, mit tollen Ballstafetten und einer überragenden Mannschaftsleistung. Wir haben nichts mehr anbrennen lassen und mit Moritz Wild, Franz Folda und Valentin Dammasch heute die herausragenden Spieler des Spiels in unseren Reihen gehabt. Insgesamt waren wir sehr diszipliniert, haben viele Zweikämpfe gewonnen und immer wieder gute Aktionen nach vorne gesetzt. Am Ende haben wir absolut verdient 3:0 in Waldeck gewonnen und freuen uns sehr darüber.«

Die weiteren Spiele des 16. Spieltags der Bezirksliga Süd