🗣: Waldeck zeigt "brutale" Leistung – MTV München feiert trotz Pleite

Stefan Gutsmiedl, Trainer des SV Waldeck-Obermenzing: »Wir hatten uns viel vorgenommen und wurden in einem echten Topspiel mit zahlreichen hitzigen Aktionen gefordert. Uns war bewusst, dass es schwer werden würde, zu bestehen, doch ich bin unfassbar stolz auf die Jungs von 1 bis 20, die das perfekt umgesetzt haben. Gegen eine spielstarke, sehr aggressive und im positiven Sinne unangenehme Mannschaft haben wir uns behauptet. Hinten raus hätten wir das Ergebnis vielleicht noch klarer gestalten und den Sack früher zumachen können, aber insgesamt war es ein absolut verdienter Sieg – die bessere Mannschaft hat ganz klar gewonnen. Die Jungs haben das wirklich brutal gut gemacht. Ich wünsche allen alles Gute zum Hinrundenabschluss und dann starten wir motiviert in die Rückrunde.«

Manuel Schwarz, Teammanager des MTV München: »Wir sind mit großen Erwartungen nach Deisenhofen gefahren, weil wir wussten, dass wir mit einem Sieg vorübergehend auf Platz drei springen können. Dementsprechend waren wir sehr heiß auf das Freitagabendspiel. Von unserer Seite war es aber von der ersten Minute an ein etwas zerfahrenes Spiel, wir sind gar nicht gut reingekommen, haben uns aber dagegen gestemmt. Insgesamt mussten wir uns erst an den glitschigen Kunstrasen gewöhnen. Das Spiel war deshalb von vielen Fehlpässen, Wegrutschern und unglücklichen Aktionen geprägt. Als wir dann endlich in der Mitte der ersten Halbzeit reingekommen sind, haben wir die ersten Chancen herausgespielt und müssen eigentlich mit 1:0 in Führung gehen. Leider haben wir das nicht geschafft und sind mit einem 0:0 in die Halbzeit gegangen.

Nach dem Wiederanpfiff war bei uns wie abgerissen, wir haben kaum noch Aktionen zustande gebracht und waren fast in jeder Situation einen Schritt zu spät. Deisenhofen hat es in dieser Phase wirklich gut gemacht. Als wir uns wieder gefangen hatten, hat eigentlich jeder mit einem 0:0 gerechnet, aber dann hat ein abgefälschter Schuss die Entscheidung gebracht. Das Tor für Deisenhofen war sehr glücklich, aber auch nicht ganz unverdient, weil sie besser im Spiel waren als wir. Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir aber auch keinen Punkt verdient gehabt. Nach dem Spiel haben wir trotzdem den Geburtstag unseres Torjägers Alexander Kaltner gefeiert – es gab Pizza und Bier in der Kabine. Deisenhofen hat uns einen netten Rahmen geboten und war ein toller Gastgeber. Wir trocknen jetzt ein bisschen die Tränen und sind als Aufsteiger mit der Hinrunde super zufrieden, auch wenn wir schon sechs, sieben Punkte haben liegen lassen. Das wollen wir in der Rückrunde besser machen.«