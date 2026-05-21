Waldeck stürmt zum Titel, Croatia stolpert

Der 25. Spieltag lieferte pure Dramatik im Auf- und Abstiegskampf. Während Traumtore und späte Elfmeter die Plätze erhitzten, kristallisierten sich die endgültigen Entscheidungen vor dem großen Saisonfinale heraus.

Machtdemonstration vor 120 Zuschauern unter der Leitung von Schiedsrichter Kechagias. Bocho (19.) und Humbert (42.) legten vor, ehe Jakob Weber (46., 68.) mit einem Doppelpack nachlegte. Chauque (80.) und Rexhepi (90.) schraubten das Ergebnis zum verdienten Kantersieg hoch.

SV Waldeck Obermenzing II: Platz 1 (62 Punkte, 106:35 Tore)

SV Planegg-Krailling II: Platz 11 (23 Punkte, 45:74 Tore)

Ein spätes Tor vor der Pause rettete den Gastgebern den Punkt. Arif Alidou (44.) glich die Partie kurz vor dem Seitenwechsel aus, nachdem die Gäste zuvor in Führung gegangen waren. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams im Tabellenkeller. TSV Großhadern II: Platz 9 (26 Punkte, 46:68 Tore)

SC Amicitia München: Platz 10 (26 Punkte, 28:53 Tore)

Blitzi-Doppelschlag vor 50 Zuschauern! Binnen weniger Sekunden überschlugen sich in der 24. Minute die Ereignisse, als erst Emin Abazovic die Hausherren in Führung brachte und Lukas Stojak postwendend für Croatia ausglich. Danach fielen trotz Chancen keine Tore mehr. FC Croatia München: Platz 3 (52 Punkte, 62:25 Tore)

FC Espanol München: Platz 6 (33 Punkte, 46:46 Tore)

Ein Doppelschlag vor der Pause brachte Anadolu auf die Siegerstraße. Mahmut Öztürk (41.) und Emre Eser (44.) schockten den ESV eiskalt. Erneut Eser (74.) machte im zweiten Durchgang alles klar und besiegelte den verdienten Auswärtssieg. FC Anadolu Bayern: Platz 4 (42 Punkte, 77:42 Tore)

ESV München: Platz 12 (18 Punkte, 45:64 Tore)

Nichts für schwache Nerven! Hotko (13.) und Stanic (41.) brachten die Kickers zweimal in Front, doch das Tabellenschlusslicht schaffte jeweils den Ausgleich. Erst in der 90. Minute erlöste Filip Palac die Hausherren per Foulelfmeter zum umjubelten Last-Minute-Sieg. Münchner Kickers 2015: Platz 5 (39 Punkte, 69:62 Tore)

TSV Forstenried-München: Platz 13 (8 Punkte, 28:102 Tore)