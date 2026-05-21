 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Waldeck stürmt zum Titel, Croatia stolpert

Torfestivals und Last-Minute-Entscheidungen

von Helmut Kampa · Heute, 14:06 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse 3
ESV München
SG FC Georgia/Neuaubing
SV Aubing II
Planegg-Kr. II

Der 25. Spieltag lieferte pure Dramatik im Auf- und Abstiegskampf. Während Traumtore und späte Elfmeter die Plätze erhitzten, kristallisierten sich die endgültigen Entscheidungen vor dem großen Saisonfinale heraus.

So., 17.05.2026, 12:45 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr. II
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck II
1
6
Abpfiff

Machtdemonstration vor 120 Zuschauern unter der Leitung von Schiedsrichter Kechagias. Bocho (19.) und Humbert (42.) legten vor, ehe Jakob Weber (46., 68.) mit einem Doppelpack nachlegte. Chauque (80.) und Rexhepi (90.) schraubten das Ergebnis zum verdienten Kantersieg hoch.
  • SV Waldeck Obermenzing II: Platz 1 (62 Punkte, 106:35 Tore)
  • SV Planegg-Krailling II: Platz 11 (23 Punkte, 45:74 Tore)

So., 17.05.2026, 11:00 Uhr
TSV Großhadern
TSV GroßhadernGroßhadern II
SC Amicitia München
SC Amicitia MünchenSC Amicitia
1
1
Abpfiff

Ein spätes Tor vor der Pause rettete den Gastgebern den Punkt. Arif Alidou (44.) glich die Partie kurz vor dem Seitenwechsel aus, nachdem die Gäste zuvor in Führung gegangen waren. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams im Tabellenkeller.
  • TSV Großhadern II: Platz 9 (26 Punkte, 46:68 Tore)
  • SC Amicitia München: Platz 10 (26 Punkte, 28:53 Tore)

So., 17.05.2026, 14:30 Uhr
FC Espanol München
FC Espanol MünchenFC Espanol M
FC Croatia München
FC Croatia MünchenFC Croatia
1
1
Abpfiff

Blitzi-Doppelschlag vor 50 Zuschauern! Binnen weniger Sekunden überschlugen sich in der 24. Minute die Ereignisse, als erst Emin Abazovic die Hausherren in Führung brachte und Lukas Stojak postwendend für Croatia ausglich. Danach fielen trotz Chancen keine Tore mehr.
  • FC Croatia München: Platz 3 (52 Punkte, 62:25 Tore)
  • FC Espanol München: Platz 6 (33 Punkte, 46:46 Tore)

So., 17.05.2026, 12:30 Uhr
ESV München
ESV MünchenESV München
FC Anadolu Bayern
FC Anadolu BayernFC Anadolu
0
3
Abpfiff

Ein Doppelschlag vor der Pause brachte Anadolu auf die Siegerstraße. Mahmut Öztürk (41.) und Emre Eser (44.) schockten den ESV eiskalt. Erneut Eser (74.) machte im zweiten Durchgang alles klar und besiegelte den verdienten Auswärtssieg.
  • FC Anadolu Bayern: Platz 4 (42 Punkte, 77:42 Tore)
  • ESV München: Platz 12 (18 Punkte, 45:64 Tore)

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr
Münchner Kickers 2015
Münchner Kickers 2015Mün. Kickers
TSV Forstenried-München
TSV Forstenried-MünchenForstenried
3
2
Abpfiff

Nichts für schwache Nerven! Hotko (13.) und Stanic (41.) brachten die Kickers zweimal in Front, doch das Tabellenschlusslicht schaffte jeweils den Ausgleich. Erst in der 90. Minute erlöste Filip Palac die Hausherren per Foulelfmeter zum umjubelten Last-Minute-Sieg.
  • Münchner Kickers 2015: Platz 5 (39 Punkte, 69:62 Tore)
  • TSV Forstenried-München: Platz 13 (8 Punkte, 28:102 Tore)

So., 17.05.2026, 12:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing II
SG FC Georgia/Neuaubing
SG FC Georgia/NeuaubingSG FC Georgia/Neuaubing
2
4
Abpfiff

Großes Spektakel vor 60 Zuschauern! Nach einer 2:0-Führung der Gäste durch Slobodianyk (23./FE) und Gogia (38.) glich Aubing durch Bednarz (48.) und Schulz (55.) stark aus. Doch Matchwinner Shalva Gogia schlug mit zwei weiteren Treffern (67., 82.) eiskalt zurück.
  • SG FC Georgia/Neuaubing: Platz 7 (33 Punkte, 46:60 Tore)
  • SV Aubing München II: Platz 8 (26 Punkte, 70:74 Tore)