Waldeck-Obermenzing setzt sich in der U19-Bayernliga ab

U19 (A-Junioren) Bayernliga: SV Waldeck-Obermenzing – Würzburger Kickers 5:1

Doch der Reihe nach. Es waren kaum fünf Minuten vergangen, als die Würzburger Angreifer die Abwehr von Waldeck in große Schwierigkeiten brachte. Doch der Münchner Torhüter sorgte dafür, dass die Gäste immer mehr verzweifelten, indem er auch die Bälle abwehrte, die Spieler und Zuschauer bereits hinter der Torlinie gesehen hatten. Die Verzweiflung wuchs, als Waldeck nach 21 Minuten und dem dritten sehenswerten Angriff 2:0 in Führung lag. Das dämpfte das Würzburger Angriffsspiel, die Begegnung nahm nun ruhigere Züge an und keine Mannschaft konnte sich klare Vorteile erspielen.

Als der Schiedsrichter nach 90 Minuten das Spiel beendete, verließen die Jungs aus Unterfranken sichtlich frustriert den Platz. Trotz allerbester Chancen in der ersten Spielhälfte waren sie nicht in der Lage, den Ball im Münchner Netz unterzubringen. Das lag vor allem an der überragenden Leistung des Münchner Keepers, der an diesem Nachmittag über sich hinauszuwachsen schien, während sich die Münchner Stürmer eiskalt zeigten und mit ihren Treffern ihr Team schon in der ersten Hälfte auf die Siegesstraße brachten.

Nach der Pause der nächste Schock für die Kickers: Die Spieler hatten noch nicht ihre Positionen eingenommen, als der Ball schon wieder im Tor der Gäste einschlug. Aber trotz des Drei-Tore-Vorsprungs war das Match für Waldeck nicht in trockenen Tüchern, denn mit den Würzburger Kickers war ein ausgesprochen spielstarke Mannschaft zu Gast, die jederzeit ein Tor hätte erzielen können. Doch Waldeck zeigte sich nun sichtlich souveräner als in der ersten Hälfte und ließ keine Chancen der Gäste mehr zu. Im Gegenteil, die Heimmannschaft war nun überlegen und die Sturmspitze erzielte nach 55 Minuten ihren dritten Treffer. Nun war die Partie endgültig gelaufen, auch wenn die Kickers nach einer Stunde auf 4:1 verkürzen konnten.

Würzburg drückte nun und wollte mit allen Mitteln weitere Tore zu erzielen, allerdings ohne zu nennenswerten Gelegenheiten zu kommen. Die Abwehr aus Obermenzing war jetzt stabil, während ihre Vorderleute immer wieder zu gefährlichen Kontern kamen. Beide Teams hatten jetzt ihr Wechselkontingent ausgeschöpft, der Spielverlauf änderte sich nicht: Die Gäste warfen alles nach vorne, Waldeck konterte klug und erzielte mit dem Schlusspfiff den fünften Treffer.

Mit diesem Sieg, der sicherlich ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen ist, liegt Waldeck Obermenzing nun in der Winterpause acht Punkte vor den Kickers. Zu verdanken haben das die Münchner den beiden Men of the Match: hinten ihrem überragenden Torhüter und vorne dem Spieler mit der Nummer 9, der mit seinen drei Treffern einen wesentlichen Teil zum Sieg von Waldeck und zu einer wohl wenig heiteren Rückreise der Kickers nach Unterfranken beitrug.