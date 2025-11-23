WALDECK-OBERMENZING SETZT SICH AB

Als der Schiedsrichter nach 90 Minuten das Spiel beendete, verließen die Jungs aus Unterfranken sichtlich frustriert den Platz.Trotz allerbester Chancen in der ersten Spielhälfte waren sie nicht in der Lage, den Ball im Münchner Netz unterzubringen. Das lag vor allem an der überragenden Leistung des Münchner Keepers, der an diesem Nachmittag über sich hinauszuwachsen schien, während sich die Münchner Stürmer eiskalt zeigten und mit ihren Treffern ihr Team schon in der ersten Hälfte auf die Siegesstraße brachten.

Doch der Reihe nach. Es waren kaum fünf Minuten vergangen, als die Würzburger Angreifer die Abwehr von Waldeck in große Schwierigkeiten brachte. Doch der Münchner Torhüter sorgte dafür, dass die Gäste immer mehr verzweifelten, indem er auch die Bälle abwehrte, die Spieler und Zuschauer bereits hinter der Torlinie gesehen hatten. Die Verzweiflung wuchs, als Waldeck nach 21 Minuten und dem dritten sehenswerten Angriff 2:0 in Führung lag. Das dämpfte das Würzburger Angriffsspiel, die Begegnung nahm nun ruhigere Züge an und keine Mannschaft konnte sich klare Vorteile erspielen.

Nach der Pause der nächste Schock für die Kickers: Die Spieler hatten noch nicht ihre Positionen eingenommen, als der Ball schon wieder im Tor der Gäste einschlug. Aber trotz des Dreitorevorsprungs war das Match für Waldeck nicht in trockenen Tüchern, denn mit den Würzburger Kickers war ein ausgesprochen spielstarke Mannschaft zu Gast, die jederzeit ein Tor hätte erzielen können. Doch Waldeck zeigte sich nun sichtlich souveräner als in der ersten Hälfte und ließ keine Chancen der Gäste mehr zu. Im Gegenteil, die Heimmannschaft war nun überlegen und die Sturmspitze erzielte nach 55 Minuten ihren dritten Treffer. Nun war die Partie endgültig gelaufen, auch wenn die Kickers nach einer Stunde auf 4:1 verkürzen konnten.