Waldebene entfesselt, Degerloch mit 11:4-Wahnsinnssieg, Böblingen top

Kreisliga A2:

SV Vaihingen II – Sportfreunde Stuttgart 5:0

Vaihingen legte vor 35 Zuschauern einen starken und selbstbewussten Auftritt hin. Schon früh brachte Lennard Illig sein Team in der 4. Minute auf Kurs. Danach gewann der SVV immer mehr Kontrolle, und besonders kurz vor der Pause wurde es deutlich: Marcel Kousol erhöhte erst in der 39. Minute und legte nur eine Minute später entschlossen nach. Direkt nach Wiederanpfiff setzte Nilson Jemixe mit dem 4:0 ein weiteres Ausrufezeichen, ehe Jean Jacques Ebongue in der 73. Minute den verdienten Endstand herstellte. Ein klarer, dominanter Heimsieg.

KV Plieningen – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 2:0

Trotz der frühen Roten Karte für Patrizio Ferrari in der 25. Minute spielte Plieningen mit beeindruckender Hingabe und enormer defensiver Disziplin weiter. Lange hielt die Mannschaft das 0:0 fest und wartete auf den Moment, der sich schließlich in der 73. Minute bot: Djellon Dragusha traf zum erlösenden 1:0. Danach kämpfte der Gastgeber weiter leidenschaftlich und krönte seine Unterzahl-Performance mit dem 2:0 durch Louay Salem in der 89. Minute. Ein Sieg, der viel Charakter zeigte.

TSV Heumaden – SV Hoffeld 1:2

Heumaden erwischte den besseren Start und wurde dafür durch Michele Maimone belohnt, der in der 9. Minute das frühe 1:0 erzielte. Doch Hoffeld arbeitete sich ins Spiel hinein und glich nach einer halben Stunde durch Augustnol Bohn aus. Im zweiten Durchgang blieb die Partie offen, bis Matthias Ade in der 75. Minute das Spiel zugunsten der Gäste drehte. Am Ende stand ein Auswärtssieg, den Hoffeld sich durch Ruhe und Effizienz im zweiten Durchgang verdiente.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – TV Kemnat 9:2

Der FSV erwischte einen Traumstart und überrollte Kemnat in der Anfangsphase regelrecht. Leon Renner (5.), Eric Lauble (7.) und Leo Christ (12.) stellten früh klare Verhältnisse her. Nach einem Treffer von Oliver Ringwald (32.) drückte Waldebene erneut aufs Tempo: Christian Stürner (37.) und Joe Beutenmüller (42.) erhöhten noch vor der Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Heimteam gnadenlos effektiv. Leon Renner traf in der 55. Minute erneut, bevor Ioannis Potsou mit drei Treffern (59., 71., 75.) einen persönlichen Glanzmoment erlebte. Sven Badstieber verkürzte spät per Elfmeter. Ein einseitiges Spiel, geprägt von einer entfesselten FSV-Offensive.

SpVgg 1887 Möhringen – TSV Rohr Stuttgart 2:4

Möhringen begann stark und dominierte weite Strecken der Partie. Marco Kutzer brachte sein Team in der 26. Minute in Führung, bevor Kai Hauner unmittelbar nach der Pause nachlegte. Als Yannik Jennert (52.) und Miguel Accardi (60.) auf 4:0 erhöhten, schien das Spiel entschieden. Doch Rohr zeigte Moral und traf durch Nils Munz in der 64. Minute. Etienne Friedrich erzielte ebenfalls noch einen Treffer. Ein deutlicher Heimsieg, in dem Möhringen vor allem offensiv glänzte.

SpVgg Stetten/Filder – ABV Stuttgart 1:2

Die Gäste vom ABV gingen in einer intensiven Partie nach 55 Minuten durch Nicolas Gutzentat in Führung. Als Benedict Baumgartner in der 68. Minute nachlegte, schien der Spielverlauf klar. Doch Stetten stemmte sich gegen die Niederlage und verkürzte durch Tobias Burghardt in der 73. Minute. Die Schlussphase wurde hitzig, Chancen zum Ausgleich lagen in der Luft, doch der ABV verteidigte clever und nahm den Sieg mit.

FV Germania Degerloch – MK Makedonija Stuttgart 11:4

Ein wahres Torspektakel. Degerloch legte los wie die Feuerwehr: Marvin Kuhn traf bereits in der 17. und 20. Minute doppelt. Kurz darauf erhöhte Tibor Hofmann (24.) und erneut Kuhn (37.). Noch vor der Pause stellte Emil Scheuermann auf 5:0. Im zweiten Durchgang setzte sich der Offensivwirbel fort: Tibor Hofmann (47.), Fabian Kuhn (53.) und erneut Scheuermann (68., 88.) sowie Eric Seifried (77.) und Frédéric Moquet (83.) trafen für Germania. Makedonija hielt mit großer Moral dagegen und belohnte sich mit vier Toren durch Ljupco Kolev (54., 82.), Milijan Jeremic (85.) und Mihail Mitrov (87.).

KF Kosova Bernhausen – SV Sillenbuch 5:2

Endi Ramadani prägte dieses Spiel mit einer überragenden Leistung. Sein Treffer in der 28. Minute brachte Kosova in Führung, und nach der Pause legte er in der 51. und 65. Minute nach. Sillenbuch kämpfte sich über Jacob Harder (53.) und Max Auhagen (77.) immer wieder heran, doch Kosova blieb stabil und antwortete mit einem weiteren Tor von Dardan Aliu in der 88. Minute. Den Schlusspunkt setzte schließlich erneut Ramadani in der 90. Minute. Eine beeindruckende Vorstellung des Angreifers, der das Spiel praktisch im Alleingang entschied.

