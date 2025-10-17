Walddorf empfängt Tabellenführer – Zainingen eröffnet in Ofterdingen

Der 10. Spieltag der Bezirksliga Alb bietet erneut Brisanz zwischen Titelkampf und Abstiegssorgen. Spitzenreiter Dettingen/Glems reist zum formschwachen Aufsteiger Walddorf, während die SG Reutlingen daheim gegen Pfrondorf den vierten Sieg in Serie anstrebt. Ofterdingen eröffnet am Freitagabend gegen Schlusslicht Zainingen, Tübingen empfängt Hirschau. Besonders spannend wird es im Verfolgerfeld: Genkingen und Gomaringen treffen direkt aufeinander, Pfullingen II gastiert bei der TSG Tübingen II.

In Upfingen treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt nicht an ihre Form anknüpfen konnten. Der Aufsteiger TSG wartet seit zwei Spielen auf ein Erfolgserlebnis, die SGM Altingen/Entringen rettete zuletzt gegen Derendingen spät ein 4:4. Beide Mannschaften stehen im Mittelfeld und brauchen Punkte, um nicht nach unten abzurutschen. Es dürfte ein intensives Spiel werden, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben.

Das Verfolgerduell in Genkingen verspricht Spannung pur. Beide Teams sind mit sechzehn beziehungsweise dreizehn Punkten in Schlagdistanz zur oberen Tabellenhälfte. Genkingen will nach der Niederlage in Pfullingen wieder punkten, während Gomaringen mit breiter Brust anreist – seit fünf Spielen ist der TSV ungeschlagen. Mit 26 Toren stellt Gomaringen eine der gefährlichsten Offensivreihen der Liga, doch auch Genkingen zeigte bereits, dass es gegen Spitzenmannschaften bestehen kann.

Nach der unerwartet deutlichen Niederlage in Sickenhausen steht der SV 03 Tübingen unter Zugzwang. Der Tabellenfünfte will gegen Hirschau wieder in die Erfolgsspur finden. Die Gäste reisen mit Rückenwind an, nachdem sie Ofterdingen mit 5:2 besiegt haben. Für Tübingen geht es darum, im Titelrennen nicht weiter Boden zu verlieren – für Hirschau darum, mit einem weiteren Sieg, den Vorsprung auf die hinteren Plätze auszubauen.

Die SG Reutlingen ist eines der formstärksten Teams der vergangenen Wochen und will gegen den Tabellenvorletzten Pfrondorf den nächsten Schritt Richtung Spitze machen. Nach fünf Siegen und nur einer Niederlage steht die Mannschaft von Zvonimir Kvesic auf Rang drei und überzeugt mit Offensivpower – 26 Tore in neun Spielen sprechen für sich. Pfrondorf hingegen kommt nicht vom Fleck, zuletzt reichte es gegen Walddorf gerade noch so für ein 2:2. Alles deutet auf eine einseitige Partie hin, wenn Reutlingen seine aktuelle Form konserviert.

Das Flutlichtspiel am Freitagabend eröffnet den Spieltag. Ofterdingen will nach der deutlichen Niederlage in Hirschau Wiedergutmachung leisten und seine Position im oberen Mittelfeld festigen. Der SV Zainingen dagegen steckt tief im Tabellenkeller und wartet weiterhin auf den ersten Sieg der Saison. Mit nur neun erzielten Toren in neun Spielen steht die Offensive der Gäste vor einem schweren Gang. Für Ofterdingen zählt nur ein Sieg, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu wahren.

Das Aufsteigerduell in Derendingen verspricht jede Menge Offensivdrang. Der TVD kommt mit dem 4:4 aus Entringen und will vor heimischem Publikum den Sieg über die Zeit bringen. Der TSV Sickenhausen dagegen reist mit großem Selbstvertrauen an – der 3:0-Erfolg über den SV 03 Tübingen sorgte für einen Platz unter den besten sieben. ---

Für die TSG Tübingen II wird es wahrscheinlich ein harter Nachmittag: Mit dem VfL Pfullingen II kommt der Tabellenzweite und derzeit beste Verfolger des Spitzenreiters. Die Gäste haben sechs ihrer letzten sieben Spiele gewonnen und verfügen über eine enorm ausgeglichene Offensive. Die TSG dagegen hat zwar in den vergangenen Wochen mehr Stabilität gezeigt, bleibt aber zu inkonstant. Um etwas Zählbares mitzunehmen, braucht das Team eine fehlerfreie Leistung. ---

Der Tabellenführer ist zu Gast beim Aufsteiger. Dettingen/Glems will den achten Saisonsieg einfahren, Walddorf will den Aufwärtstrend fortsetzen. Nach dem 2:2 in Pfrondorf ist das Team von Sven Pichler seit drei Spielen ungeschlagen und erzielte dabei zehn Treffer. Mit nur acht Punkten steckt Walddorf aber immer noch im Keller, während Dettingen mit 21:8 Toren und 22 Punkten an der Spitze steht. Dennoch gilt: In Walddorf ist jedes Spiel ein Kampf – und der Favorit sollte sich nicht in Sicherheit wiegen.

