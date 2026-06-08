 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Waldburg/Grünkraut mit 8:1-Feuerwerk, Ratzenried gewinnt 5:4-Wahnsinn

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Bodensee los?

von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Fabian Enzensperger

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Kreisliga A1 Bodensee
Kreisliga A2 Bodensee
SV Baindt II
SKWeingarten
Weissenau

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SV Baindt II – TSV Eschach II 1:0

Der SV Baindt II sicherte sich einen knappen Heimsieg gegen den TSV Eschach II. Lange Zeit blieb die Partie torlos, ehe Johannes Schnez in der 75. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0 erzielte.

TSV Berg II – SG Baienfurt 1:0

Der TSV Berg II gewann mit 1:0 gegen die SG Baienfurt. Die Gäste mussten ab der 70. Minute nach einer Roten Karte gegen Louis Lange in Unterzahl spielen. Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte Maximilian Nolle in der 85. Minute.

SK Weingarten – SV Ankenreute 1:3

Vor 110 Zuschauern setzte sich der SV Ankenreute mit 3:1 beim SK Weingarten durch. Daniel Deinhart brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung und erhöhte in der 61. Minute auf 2:0. Oguzhan Selale verkürzte in der 88. Minute auf 1:2 und sorgte noch einmal für Spannung. Robin Braun stellte jedoch in der 90. Minute den 3:1-Endstand für den SV Ankenreute her.

SG Waldburg/Grünkraut – SV Weissenau 8:1

Die SG Waldburg/Grünkraut feierte einen deutlichen 8:1-Erfolg gegen den SV Weissenau. Niklas Sterk verwandelte in der 12. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Bereits eine Minute später erhöhte ein Eigentor von Marco Moses auf 2:0. Manuel Fugunt traf in der 16. Minute zum 3:0. Semir Gradascevic verkürzte in der 18. Minute per Foulelfmeter auf 1:3. Nach der Pause sorgte Niklas Sterk mit Treffern in der 57. und 75. Minute für weitere Tore. Tim Neusch traf in der 61. Minute zum 5:1. Luis Pfeiffer erhöhte in der 86. Minute auf 7:1, ehe Marius Müller in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. Der SV Weissenau spielte nach der Gelb-Roten Karte gegen David Bichelmaier ab der 51. Minute in Unterzahl.

SV Kehlen – VfB Friedrichshafen II 5:3

Der SV Kehlen gewann ein torreiches Duell mit 5:3 gegen den VfB Friedrichshafen II. Martin Schreiner brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung, doch Mamady Doumbouya glich in der 32. Minute aus. Martin Schreiner stellte in der 37. Minute auf 2:1. Nach dem Seitenwechsel traf Mamady Doumbouya in der 50. Minute erneut zum Ausgleich. Lukas Eisenmann brachte den SV Kehlen in der 56. Minute wieder nach vorne, ehe Moritz Nussbaumer nur eine Minute später auf 4:2 erhöhte. Maximilian Rieber sorgte in der 75. Minute für die Vorentscheidung. Sean Kuzella verkürzte in der 89. Minute noch auf 3:5 aus Sicht der Gäste.

FV Molpertshaus – SG Aulendorf 1:3

Die SG Aulendorf setzte sich mit 3:1 beim FV Molpertshaus durch. Andreas Krenzler brachte die Gäste in der 47. Minute in Führung. In der 76. Minute erhöhte Andreas Krenzler auf 2:0 und verwandelte in der 84. Minute zudem einen Foulelfmeter zum 3:0, womit ihm ein Hattrick gelang. Johannes Brändle erzielte in der 88. Minute den Ehrentreffer für den FV Molpertshaus.

SV Mochenwangen – TSG Ailingen II 4:1

Der SV Mochenwangen gewann mit 4:1 gegen die TSG Ailingen II. Nico Müller brachte die Gastgeber bereits in der 7. Minute in Führung. Jannik Berger glich in der 11. Minute zum 1:1 aus. Direkt nach der Pause stellte Andreas Spieß in der 46. Minute die Führung für den SV Mochenwangen wieder her. Edmond Shala erhöhte in der 49. Minute auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Gabriel Oancea mit seinem Treffer in der Nachspielzeit (90.+3) zum 4:1-Endstand.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 1:2

Die SGM Fischbach/Schnetzenhausen drehte die Partie bei der FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss und gewann mit 2:1. Die Gastgeber gingen in der 33. Minute durch ein Eigentor von David Pfister mit 1:0 in Führung. Petar Poša glich in der 42. Minute für die Gäste aus. Tim Mayer erzielte in der 51. Minute den Treffer zum 2:1-Endstand für die SGM Fischbach/Schnetzenhausen.

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Kreisliga A2:

SV Amtzell – FC Wangen II 3:2

Der SV Amtzell setzte sich in einer spannenden Partie knapp mit 3:2 gegen den FC Wangen II durch. Emil Matheis brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, ehe David Sturm in der 45. Minute auf 2:0 erhöhte. Shefki Ramadani verkürzte in der 69. Minute per Foulelfmeter auf 2:1. Moritz Klugger glich in der 83. Minute zum 2:2 aus, doch Elias Kleber traf in der 90.+3 Minute zum späten 3:2-Siegtreffer für den SV Amtzell.

TSV Ratzenried – SpVgg Lindau 5:4

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein wildes Spiel, das der TSV Ratzenried mit 5:4 gegen die SpVgg Lindau gewann. Dennis Mihaljevic traf in der 20. Minute per Foulelfmeter zum 1:0. Kaan Basar glich in der 34. Minute aus, bevor Burak Aras in der 45. Minute das 1:2 erzielte. Tolga Korkmaz erhöhte in der 53. Minute auf 1:3 und Tarik Hadzic legte in der 62. Minute das 1:4 nach. Die Gastgeber starteten anschließend eine Aufholjagd: Mihaljevic verkürzte in der 71. Minute, Christoph Hirscher traf in der 79. Minute zum 3:4 und Manuel Schlude stellte in der 83. Minute auf 4:4. In der 90.+6 Minute sorgte ein Eigentor von Luca Martinez-Saitner schließlich für den 5:4-Endstand.

FC Isny – SG Kißlegg 3:0

Der FC Isny gewann mit 3:0 gegen die SG Kißlegg. Sven Regenscheit erzielte in der 35. Minute den Führungstreffer, Gökhan Bayrak erhöhte in der 68. Minute auf 2:0. Ismail Engin stellte in der 89. Minute den 3:0-Endstand her.

SG HAN – SGM HENOBO 0:1

Die SGM HENOBO gewann auswärts bei der SG HAN mit 1:0. Luca Schmitt erzielte in der 64. Minute per Foulelfmeter den entscheidenden Treffer. In der 90. Minute sah Leon Costa zudem die Gelb-Rote Karte.

SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – TSV Neukirch 0:3

Der TSV Neukirch setzte sich souverän mit 3:0 durch. Daniele Zamarco traf in der 20. Minute zum 1:0, Max Golm erhöhte in der 58. Minute und legte in der 63. Minute seinen zweiten Treffer zum 3:0-Endstand nach.

FC Scheidegg – SGM Beuren/Rohrdorf 1:1

Vor 170 Zuschauern trennten sich der FC Scheidegg und die SGM Beuren/Rohrdorf 1:1. Robin Ehrmann brachte die Gäste in der 6. Minute in Führung, Kilian Wilges glich in der 23. Minute aus. In der 89. Minute sah Fabian Scholz (SGM Beuren/Rohrdorf) zudem die Gelb-Rote Karte.

SG Argental – TSV Schlachters 1:1

Die SG Argental und der TSV Schlachters trennten sich 1:1. Marian Rief brachte die Gäste in der 10. Minute in Führung, Matthias Joos glich in der 50. Minute aus.

SV Wolfegg – SV Eglofs 4:2

Der SV Wolfegg gewann mit 4:2 gegen den SV Eglofs. Philipp Feser traf bereits in der 1. Minute zum 1:0, Jonas Schad erhöhte in der 32. Minute. Jonathan Dischl sorgte mit Treffern in der 50. und 65. Minute für die Vorentscheidung. Stefan Reutlinger verkürzte in der 79. Minute auf 4:1, ehe Adrian Kloos in der 85. Minute den 4:2-Endstand herstellte.

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