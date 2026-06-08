Waldburg/Grünkraut mit 8:1-Feuerwerk, Ratzenried gewinnt 5:4-Wahnsinn

Der SV Baindt II sicherte sich einen knappen Heimsieg gegen den TSV Eschach II. Lange Zeit blieb die Partie torlos, ehe Johannes Schnez in der 75. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0 erzielte.

TSV Berg II – SG Baienfurt 1:0

Der TSV Berg II gewann mit 1:0 gegen die SG Baienfurt. Die Gäste mussten ab der 70. Minute nach einer Roten Karte gegen Louis Lange in Unterzahl spielen. Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte Maximilian Nolle in der 85. Minute.

SK Weingarten – SV Ankenreute 1:3

Vor 110 Zuschauern setzte sich der SV Ankenreute mit 3:1 beim SK Weingarten durch. Daniel Deinhart brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung und erhöhte in der 61. Minute auf 2:0. Oguzhan Selale verkürzte in der 88. Minute auf 1:2 und sorgte noch einmal für Spannung. Robin Braun stellte jedoch in der 90. Minute den 3:1-Endstand für den SV Ankenreute her.

SG Waldburg/Grünkraut – SV Weissenau 8:1

Die SG Waldburg/Grünkraut feierte einen deutlichen 8:1-Erfolg gegen den SV Weissenau. Niklas Sterk verwandelte in der 12. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Bereits eine Minute später erhöhte ein Eigentor von Marco Moses auf 2:0. Manuel Fugunt traf in der 16. Minute zum 3:0. Semir Gradascevic verkürzte in der 18. Minute per Foulelfmeter auf 1:3. Nach der Pause sorgte Niklas Sterk mit Treffern in der 57. und 75. Minute für weitere Tore. Tim Neusch traf in der 61. Minute zum 5:1. Luis Pfeiffer erhöhte in der 86. Minute auf 7:1, ehe Marius Müller in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. Der SV Weissenau spielte nach der Gelb-Roten Karte gegen David Bichelmaier ab der 51. Minute in Unterzahl.

SV Kehlen – VfB Friedrichshafen II 5:3

Der SV Kehlen gewann ein torreiches Duell mit 5:3 gegen den VfB Friedrichshafen II. Martin Schreiner brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung, doch Mamady Doumbouya glich in der 32. Minute aus. Martin Schreiner stellte in der 37. Minute auf 2:1. Nach dem Seitenwechsel traf Mamady Doumbouya in der 50. Minute erneut zum Ausgleich. Lukas Eisenmann brachte den SV Kehlen in der 56. Minute wieder nach vorne, ehe Moritz Nussbaumer nur eine Minute später auf 4:2 erhöhte. Maximilian Rieber sorgte in der 75. Minute für die Vorentscheidung. Sean Kuzella verkürzte in der 89. Minute noch auf 3:5 aus Sicht der Gäste.

FV Molpertshaus – SG Aulendorf 1:3

Die SG Aulendorf setzte sich mit 3:1 beim FV Molpertshaus durch. Andreas Krenzler brachte die Gäste in der 47. Minute in Führung. In der 76. Minute erhöhte Andreas Krenzler auf 2:0 und verwandelte in der 84. Minute zudem einen Foulelfmeter zum 3:0, womit ihm ein Hattrick gelang. Johannes Brändle erzielte in der 88. Minute den Ehrentreffer für den FV Molpertshaus.

SV Mochenwangen – TSG Ailingen II 4:1

Der SV Mochenwangen gewann mit 4:1 gegen die TSG Ailingen II. Nico Müller brachte die Gastgeber bereits in der 7. Minute in Führung. Jannik Berger glich in der 11. Minute zum 1:1 aus. Direkt nach der Pause stellte Andreas Spieß in der 46. Minute die Führung für den SV Mochenwangen wieder her. Edmond Shala erhöhte in der 49. Minute auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Gabriel Oancea mit seinem Treffer in der Nachspielzeit (90.+3) zum 4:1-Endstand.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 1:2

Die SGM Fischbach/Schnetzenhausen drehte die Partie bei der FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss und gewann mit 2:1. Die Gastgeber gingen in der 33. Minute durch ein Eigentor von David Pfister mit 1:0 in Führung. Petar Poša glich in der 42. Minute für die Gäste aus. Tim Mayer erzielte in der 51. Minute den Treffer zum 2:1-Endstand für die SGM Fischbach/Schnetzenhausen.