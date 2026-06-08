Waldburg/Grünkraut mit 8:1-Feuerwerk, Ratzenried gewinnt 5:4-Wahnsinn

SV Amtzell – FC Wangen II 3:2
Der SV Amtzell setzte sich in einer spannenden Partie knapp mit 3:2 gegen den FC Wangen II durch. Emil Matheis brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, ehe David Sturm in der 45. Minute auf 2:0 erhöhte. Shefki Ramadani verkürzte in der 69. Minute per Foulelfmeter auf 2:1. Moritz Klugger glich in der 83. Minute zum 2:2 aus, doch Elias Kleber traf in der 90.+3 Minute zum späten 3:2-Siegtreffer für den SV Amtzell.
TSV Ratzenried – SpVgg Lindau 5:4
Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein wildes Spiel, das der TSV Ratzenried mit 5:4 gegen die SpVgg Lindau gewann. Dennis Mihaljevic traf in der 20. Minute per Foulelfmeter zum 1:0. Kaan Basar glich in der 34. Minute aus, bevor Burak Aras in der 45. Minute das 1:2 erzielte. Tolga Korkmaz erhöhte in der 53. Minute auf 1:3 und Tarik Hadzic legte in der 62. Minute das 1:4 nach. Die Gastgeber starteten anschließend eine Aufholjagd: Mihaljevic verkürzte in der 71. Minute, Christoph Hirscher traf in der 79. Minute zum 3:4 und Manuel Schlude stellte in der 83. Minute auf 4:4. In der 90.+6 Minute sorgte ein Eigentor von Luca Martinez-Saitner schließlich für den 5:4-Endstand.
FC Isny – SG Kißlegg 3:0
Der FC Isny gewann mit 3:0 gegen die SG Kißlegg. Sven Regenscheit erzielte in der 35. Minute den Führungstreffer, Gökhan Bayrak erhöhte in der 68. Minute auf 2:0. Ismail Engin stellte in der 89. Minute den 3:0-Endstand her.
SG HAN – SGM HENOBO 0:1
Die SGM HENOBO gewann auswärts bei der SG HAN mit 1:0. Luca Schmitt erzielte in der 64. Minute per Foulelfmeter den entscheidenden Treffer. In der 90. Minute sah Leon Costa zudem die Gelb-Rote Karte.
SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – TSV Neukirch 0:3
Der TSV Neukirch setzte sich souverän mit 3:0 durch. Daniele Zamarco traf in der 20. Minute zum 1:0, Max Golm erhöhte in der 58. Minute und legte in der 63. Minute seinen zweiten Treffer zum 3:0-Endstand nach.
FC Scheidegg – SGM Beuren/Rohrdorf 1:1
Vor 170 Zuschauern trennten sich der FC Scheidegg und die SGM Beuren/Rohrdorf 1:1. Robin Ehrmann brachte die Gäste in der 6. Minute in Führung, Kilian Wilges glich in der 23. Minute aus. In der 89. Minute sah Fabian Scholz (SGM Beuren/Rohrdorf) zudem die Gelb-Rote Karte.
SG Argental – TSV Schlachters 1:1
Die SG Argental und der TSV Schlachters trennten sich 1:1. Marian Rief brachte die Gäste in der 10. Minute in Führung, Matthias Joos glich in der 50. Minute aus.
SV Wolfegg – SV Eglofs 4:2
Der SV Wolfegg gewann mit 4:2 gegen den SV Eglofs. Philipp Feser traf bereits in der 1. Minute zum 1:0, Jonas Schad erhöhte in der 32. Minute. Jonathan Dischl sorgte mit Treffern in der 50. und 65. Minute für die Vorentscheidung. Stefan Reutlinger verkürzte in der 79. Minute auf 4:1, ehe Adrian Kloos in der 85. Minute den 4:2-Endstand herstellte.