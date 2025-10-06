Waldburg/Grünkraut in Torlaune, TSV Berghülen und TSV Bernstadt stark

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Bodensee und Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
SG Baienfurt – TSG Ailingen II 2:1
Die SG Baienfurt erlebte ein Wechselbad der Gefühle und rang die TSG Ailingen II hauchdünn mit 2:1 nieder. Manuel Kliesch brachte die Gastgeber früh in der 2. Minute mit 1:0 in Führung. Lange sah es so aus, als würde dieser Treffer den Unterschied machen, doch Silas Hanslik schockte die Baienfurter in der 89. Minute mit dem 1:1-Ausgleich. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: In der Nachspielzeit verwandelte Fabian Weggerle in der 90.+2 Minute einen Foulelfmeter zum umjubelten 2:1-Siegtreffer.
SV Ankenreute – SG Aulendorf 5:1
Der SV Ankenreute bezwang die SG Aulendorf in einer starken Partie mit 5:1. Schon in der 8. Minute traf Matthias Gentner zum 1:0, ehe Brandon Kreijfelt in der 28. Minute auf 2:0 erhöhte. Jochen Daiber brachte die Gäste in der 34. Minute mit dem 2:1 noch einmal heran. Doch nach dem Seitenwechsel zog Ankenreute unwiderstehlich davon: Pascal Beck erzielte in der 57. Minute das 3:1, Nik Jerg verwandelte in der 77. Minute einen Foulelfmeter zum 4:1 und Luca Rief machte in der 88. Minute mit dem 5:1 den Deckel drauf.
SV Weissenau – TSV Eschach II 0:2
Der TSV Eschach II entführte mit einem 0:2-Auswärtssieg drei Punkte aus Weissenau. Die Partie blieb lange offen, doch in der 55. Minute brach Etienne Elster den Bann und traf zum 0:1. Moritz Bauer legte in der 80. Minute nach und sicherte seinem Team den Erfolg.
VfB Friedrichshafen II – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 1:1
Eine gerechte Punkteteilung gab es beim 1:1 zwischen dem VfB Friedrichshafen II und FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Maximilian Feist in der 53. Minute für die Gästeführung. Doch Jonah Böhnke glich in der 72. Minute zum 1:1 aus – ein Ergebnis, das bis zum Abpfiff Bestand hatte.
SV Kehlen – SV Baindt II 2:3
Dramatik pur bot das Duell zwischen dem SV Kehlen und dem SV Baindt II, das die Gäste am Ende mit 2:3 für sich entschieden. Schon in der 1. Minute traf Manuel Brugger zum 0:1, ehe Felix Dunger in der 42. Minute das 1:1 erzielte. Noch vor der Pause brachte Johannes Schnez den SV Baindt II in der 45. Minute wieder in Front. Nach dem Wechsel glich Ali Husin in der 55. Minute zum 2:2 aus. Doch erneut war Johannes Schnez zur Stelle und entschied mit seinem zweiten Treffer in der 78. Minute die Partie.
SG Waldburg/Grünkraut – FV Molpertshaus 8:1
Ein wahres Schützenfest feierte die SG Waldburg/Grünkraut beim 8:1 über den FV Molpertshaus. Zwar gingen die Gäste in der 12. Minute durch Florian Weiler mit 0:1 in Führung, doch die Antwort kam postwendend: Luis Pfeiffer glich in der 16. Minute aus, ehe Marius Müller in der 20. und 23. Minute auf 3:1 stellte. Luis Pfeiffer (33.) und Niklas Sterk (42., 51.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Marius Müller erhöhte in der 56. Minute auf 7:1, bevor Laurin Riedesser in der 73. Minute den Schlusspunkt zum 8:1 setzte.
SK Weingarten – SV Mochenwangen 2:0
Mit einem 2:0-Heimsieg sicherte sich der SK Weingarten drei wichtige Punkte. Lange tat sich die Mannschaft schwer, ehe Rahman Soyudogru in der 69. Minute per Foulelfmeter den Bann brach und das 1:0 erzielte. In der 79. Minute machte Deniz Berger mit dem 2:0 alles klar.
TSV Berg II – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 4:3
Der TSV Berg II setzte sich in einem packenden Schlagabtausch mit 4:3 gegen die SGM Fischbach/Schnetzenhausen durch. Früh stellten Giacomo Savio (12.), Maximilian Krause (21.) und Felix Binder (44.) auf 3:0. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Johannes Moser in der 48. Minute auf 4:0. Doch die Gäste gaben sich nicht auf: Yannick Koller (53.), Tim Mayer (54.) und Nico Haupter (60.) machten die Partie binnen Minuten wieder spannend. Am Ende rettete der TSV Berg II den knappen Vorsprung über die Zeit.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A2:
SpVgg Lindau – SG Argental 6:0
Ein Fußballfest erlebten die Zuschauer in Lindau: Die SpVgg fegte die SG Argental mit 6:0 vom Platz. Den Torreigen eröffnete Tarik Hadzic in der 21. Minute, ehe Djamel Eddine Yachir nur zwei Minuten später auf 2:0 stellte. Kaan Basar drehte anschließend auf: In der 26. Minute markierte er das 3:0, nach dem Seitenwechsel legte er in der 50. und 52. Minute doppelt nach und schnürte somit einen lupenreinen Hattrick. Mit seinem vierten Treffer in der 85. Minute setzte Kaan Basar den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie.
FC Wangen II – SGM Beuren/Rohrdorf 4:0
Der FC Wangen II ließ der SGM Beuren/Rohrdorf beim 4:0 keine Chance. Atakan Sari brachte die Hausherren früh in der 12. Minute auf die Siegerstraße. Kurz vor der Pause erhöhte Simon Zirn in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0 (45.+2). Mit seinem zweiten Treffer stellte er in der 79. Minute auf 3:0. In der langen Nachspielzeit setzte Ahmed Yachir in der 90.+6 Minute das 4:0. Überschattet wurde die Partie von der Gelb-Roten Karte gegen Marcel Mariner, der in der 81. Minute nach einem taktischen Foul vom Platz musste.
SG Kißlegg – TSV Neukirch 4:0
Die SG Kißlegg ließ vor heimischer Kulisse nichts anbrennen und siegte klar mit 4:0 gegen den TSV Neukirch. Marcel Schneider avancierte zum Mann des Abends: Per Foulelfmeter traf er schon in der 3. Minute zum 1:0 und legte in der 20. Minute das 2:0 nach. Auch in der zweiten Halbzeit blieb er treffsicher und erzielte in der 63. Minute seinen dritten Treffer. Den Schlusspunkt setzte Thomas Maas, der in der 82. Minute einen weiteren Foulelfmeter sicher verwandelte.
SGM HENOBO – SV Wolfegg 4:1
Mit einer starken Vorstellung besiegte die SGM HENOBO den SV Wolfegg verdient mit 4:1. Gabriel Gierer brachte die Gastgeber schon in der 9. Minute in Führung. Yannick Glaser erhöhte kurz vor der Pause in der 43. Minute auf 2:0. Direkt nach Wiederanpfiff sorgte Yanick Minge in der 49. Minute für die Vorentscheidung. In der 65. Minute machte erneut Yannick Glaser mit seinem zweiten Treffer das 4:0 perfekt. Florian Metzler gelang in der 84. Minute nur noch Ergebniskosmetik für die Gäste.
SG SV Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensweiler – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 4:1
Die SG Achberg/Neuravensburg/Hergensweiler dominierte ihr Heimspiel klar und gewann 4:1. Bereits in der 3. Minute traf Simon Goldbrunner zum 1:0, doch Maximilian Krug glich in der 41. Minute aus. Noch vor der Pause brachte Goldbrunner seine Farben mit dem 2:1 erneut in Führung (44.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte ein Eigentor von Siegfried Neidhart in der 49. Minute auf 3:1. Den Endstand stellte Marvin Schupp in der Nachspielzeit (90.+3) her.
FC Isny – FC Scheidegg 2:0
Der FC Isny verbuchte mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Scheidegg drei wichtige Punkte. Florian Pausch traf kurz vor der Pause in der 42. Minute zum 1:0. In der Nachspielzeit erhöhte Adam Basik in der 90.+3 Minute und machte den Erfolg perfekt.
SV Amtzell – TSV Schlachters 2:2
Ein intensives Duell endete mit einem 2:2-Unentschieden zwischen dem SV Amtzell und dem TSV Schlachters. Jonas Keckeisen brachte die Hausherren in der 39. Minute mit 1:0 in Führung. Jonas Gaus erhöhte in der 73. Minute auf 2:0, doch die Gäste schlugen zurück: Jonas Fritz verkürzte in der 74. Minute, und Jonas Stohr stellte in der 81. Minute den Endstand her.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A1:
SSG Ulm 99 II – TSV Türkgücü Ehingen 0:3
Ein bitterer Nachmittag für die zweite Mannschaft der SSG Ulm 99. Schon in der 11. Minute gerieten die Gastgeber durch den von Yunus Kilic sicher verwandelten Foulelfmeter ins Hintertreffen. Auch im zweiten Durchgang setzte sich die Überlegenheit der Gäste fort: In der 48. Minute erhöhte Ferhat Kilic auf 0:2, ehe Mustafa Mavis in der 86. Minute den 0:3-Endstand markierte. Für Türkgücü Ehingen war es ein souveräner Auswärtssieg, während Ulm II mit hängenden Köpfen vom Platz ging.
TSV Einsingen – TSV Blaubeuren 2:6
Ein Torfestival bekamen die Zuschauer in Einsingen geboten. Schon nach einer Minute brachte Moritz Ziegler die Hausherren in Führung. Doch Blaubeuren schlug zurück: Christoph Maichel glich in der 21. Minute aus. Nur fünf Minuten später brachte Matthäus Fuger Einsingen per Foulelfmeter erneut nach vorn (26.). Die Gäste antworteten noch vor der Pause mit einem Doppelschlag von Tobias Litterer (40.) und Jan Gruhler (45.) – 2:3 zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel drehte Blaubeuren richtig auf: Moritz Ziegler erzielte in der 76. und 90. Minute seine Treffer zwei und drei, ehe Jannik Mayer in der Nachspielzeit (90.) das halbe Dutzend vollmachte.
SG Oberdischingen/Ersingen – SG Altheim 2:2
Eine packende Begegnung, die von Beginn an Fahrt aufnahm. In der 10. Minute brachte Fabian Guggenberger die Gastgeber per Handelfmeter mit 1:0 in Führung. Nur neun Minuten später glich Jochen Pflug für Altheim aus (19.). In der 72. Minute schwächten sich die Gäste, als Marco Joos nach einer roten Karte vorzeitig vom Platz musste. Trotzdem hielt Altheim dagegen. Guggenberger traf in der 74. Minute erneut per Strafstoß zum 2:1, doch nur zehn Minuten später schlug Pflug zurück (84.) und sicherte den Gästen mit seinem zweiten Treffer ein hart erkämpftes 2:2.
SG Emerkingen/Ehingen-Süd – SV Pappelau-Beiningen 1:2
In einer engen Partie hatte zunächst die SG das bessere Ende für sich. Luan Wöckel traf in der 27. Minute zum 1:0. Doch die Gäste zeigten Moral: Miguel Angelo Gonçalves da Costa glich in der 54. Minute aus, ehe Yannick Hofmann in der 68. Minute den späten Siegtreffer für Pappelau-Beiningen erzielte. Ein Auswärtserfolg, der mit großem Jubel gefeiert wurde.
SG Griesingen – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 4:0
Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an entschlossen und gingen schon in der 10. Minute durch Fabian Karle in Führung. Es dauerte lange, bis weitere Tore fielen, doch in der Schlussphase drehten die Hausherren richtig auf: Peter Gobs erhöhte in der 78. Minute auf 2:0, Nico Köhler traf in der 86. Minute, und erneut Gobs machte mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 89. Minute das 4:0 perfekt. Ein klarer Sieg für Griesingen, der vor allem durch die starke Schlussviertelstunde zustande kam.
RSV Ermingen – SV Ringingen 0:1
Ein frühes Tor entschied die Partie: Schon in der 7. Minute erzielte David Braunsteffer den einzigen Treffer des Tages. Danach stemmte sich Ermingen gegen die Niederlage, doch Ringingen verteidigte leidenschaftlich und brachte den knappen 0:1-Auswärtserfolg über die Zeit.
FV Schelklingen-Hausen – SGM Schmiechtal/Alb I 2:2
Die Gäste starteten besser und gingen in der 8. Minute durch Marcel Kley in Führung. Noch vor der Pause stellte David Höffner in der 40. Minute den Ausgleich her. In der 84. Minute gelang Felix Kiem das 1:2, doch Schelklingen-Hausen zeigte Moral: In der 90. Minute verwandelte Luca Schleiblinger einen Handelfmeter zum umjubelten 2:2.
TSV Erbach – SC Heroldstatt 3:2
Ein spannendes Match bis zum Schluss. Zunächst gingen die Gäste in der 21. Minute durch einen von Louis Enderle verwandelten Handelfmeter mit 0:1 in Führung. Jonas Schmutz legte in der 32. Minute nach – 0:2. Doch Erbach schlug zurück: Noch vor der Pause verkürzte Robin Gabel in der 45. Minute auf 1:2, ehe er in der 51. Minute sogar den Ausgleich markierte. In der 65. Minute sorgte Christoph Barth mit seinem Treffer für das 3:2 und drehte die Partie endgültig. Ein Heimsieg, der mit großem Jubel gefeiert wurde.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A2:
SV Lonsee – SV Fortuna Ballendorf 0:3
Der SV Fortuna Ballendorf setzte sich auswärts klar durch und nutzte seine Chancen eiskalt. In der 42. Minute brachte Jannis Böttcher die Gäste in Führung. Auch nach der Pause blieb er der Mann des Spiels und erhöhte in der 55. Minute auf 0:2. Nur drei Minuten später machte Nikolai Tappert mit seinem Treffer zum 0:3 (58.) alles klar. Für den SV Lonsee blieb an diesem Tag nur die Erkenntnis, dass Ballendorf zu konsequent agierte.
TSV Berghülen – TSV Pfuhl 6:1
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Berghülen. Zwar ging der TSV Pfuhl früh in Führung, als ein Strafstoß in der 11. Minute verwandelt wurde, doch der TSV Berghülen antwortete mit einer beeindruckenden Serie. Simon Schuon glich in der 20. Minute per Foulelfmeter aus und legte in der 36. Minute das 2:1 nach. Alexander Jauß erhöhte in der 38. Minute, bevor erneut Simon Schuon in der 41. Minute traf. Nach der Pause machte er in der 50. Minute seinen Dreierpack perfekt. In der 65. Minute setzte Alexander Jauß den Schlusspunkt zum 6:1. Ein klarer Heimsieg, bei dem vor allem Schuon glänzte.
TSV Bernstadt – SV Nersingen 6:1
Der TSV Bernstadt ließ dem SV Nersingen keine Chance. Bereits in der 8. Minute eröffnete Max Noller den Torreigen. Zwar glich Fabian Kloos in der 27. Minute aus, doch dann übernahm Samuel Jost die Bühne. Mit Treffern in der 37., 54. und 59. Minute erzielte er einen lupenreinen Hattrick. Franz Noller verwandelte in der 80. Minute einen Foulelfmeter zum 5:1, ehe ein Eigentor von Marco Sauter in der 89. Minute den 6:1-Endstand besiegelte.
SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – SGM Albeck/Göttingen 4:1
Die Gäste gingen in der 29. Minute durch Elias Walter in Führung, doch danach gehörte die Partie klar den Hausherren. Henry Tedum Paago glich in der 35. Minute aus und drehte mit einem Doppelschlag in der 73. und 74. Minute die Partie. In der Nachspielzeit stellte Sead Kapetanovic mit dem 4:1 (90.+1) den Endstand her. Ein starker Auftritt von Neu-Ulm II, angeführt vom dreifachen Torschützen Paago.
FC Neenstetten – SV Asselfingen 3:2
In einem spannenden Derby erwischte Neenstetten den Traumstart: Sebastian Häge traf in der 2. Minute zur Führung. Gabriel Friedrich glich in der 35. Minute aus, doch nur eine Minute später sorgte Häge mit seinem zweiten Tor für das 2:1 (36.). Mark Junginger erhöhte in der 48. Minute auf 3:1. In der 81. Minute sah Tolga Yasar vom SV Asselfingen wegen Meckerns die Rote Karte. Zwar gelang Taner Celik in der 89. Minute noch das 3:2, doch der FC Neenstetten rettete den knappen Sieg ins Ziel.
SV Oberelchingen – TSV Bermaringen 1:2
Die Gastgeber hatten zunächst Grund zur Freude: Lukas Popp traf in der 33. Minute zum 1:0. Doch nur drei Minuten später glich Ruben Rieck per Handelfmeter zum 1:1 aus (36.). In der zweiten Halbzeit erzielte Luca Weigand in der 72. Minute den entscheidenden Treffer für den TSV Bermaringen. Damit entführten die Gäste die Punkte, während Oberelchingen eine bittere Heimniederlage hinnehmen musste.
TSG Söflingen – SV Thalfingen 5:1
Ein klarer Sieg für die TSG Söflingen. Bereits in der 7. Minute eröffnete Pascal Bayer das Spiel mit dem 1:0. Kurz vor der Pause erhöhte Rafael Glöggler in der 45. Minute auf 2:0. Zwar verkürzte Tobias Huber in der 64. Minute für den SV Thalfingen, doch dann legte die TSG noch einmal zu: Marco Welte (71.), Ali Kaplan (88.) und erneut Pascal Bayer (90.) sorgten für den deutlichen 5:1-Endstand.
SV Weidenstetten – TSV Westerstetten 3:1
Vor 300 Zuschauern legte der SV Weidenstetten einen starken Auftritt hin. Timo Leibing brachte sein Team in der 16. Minute in Führung. Nicola Orlando erhöhte kurz nach der Pause in der 47. Minute auf 2:0, und nur eine Minute später traf erneut Timo Leibing zum 3:0 (48.). Der TSV Westerstetten konnte nur noch verkürzen, als Sainey Ceesay in der 77. Minute das 3:1 erzielte. In der Nachspielzeit schwächte sich der Gastgeber, als Tobias Späth in der 92. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A3:
TSV Regglisweiler – FV Weißenhorn 1:2
Ein hart umkämpftes Duell sahen die 140 Zuschauer in Regglisweiler. Bereits in der 6. Minute brachte Till Fahrenschon den FV Weißenhorn mit 0:1 in Führung. Die Gäste legten nach und erhöhten in der 27. Minute durch Moritz Schweinstetter auf 0:2. Der TSV Regglisweiler ließ sich jedoch nicht hängen und verkürzte kurz vor der Pause: Emre Sögüt traf in der 45.+5 Minute zum 1:2. In einer hektischen Schlussphase schwächten sich die Gäste, als Luca Voggenreiter vom FV Weißenhorn in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Der Auswärtssieg wurde dennoch über die Zeit gebracht.
FV Altenstadt – SGM Ingstetten/Schießen 1:0
Der FV Altenstadt feierte einen knappen Heimsieg. Marco Enderle erzielte in der 21. Minute das goldene Tor des Tages. Die Partie wurde intensiver, als Ben Miller von der SGM Ingstetten/Schießen in der 68. Minute nach einem harten Foulspiel die Rote Karte sah. Mit einem Mann weniger gelang den Gästen kein Ausgleich mehr – Altenstadt hielt die drei Punkte fest in den Händen.
SC Staig II – SV Tiefenbach 1920 0:1
Eine enge Begegnung, die erst in der zweiten Halbzeit entschieden wurde. Der SV Tiefenbach behielt am Ende knapp die Oberhand. In der 70. Minute verwandelte Rudolf Graf einen Foulelfmeter sicher zum 0:1. Der Treffer reichte aus, um die drei Zähler mit nach Hause zu nehmen, während die Reserve des SC Staig trotz couragiertem Kampf ohne Punkte blieb.
TSV Holzheim – TSF Ludwigsfeld 5:1
Vor 55 Zuschauern ließ der TSV Holzheim keine Zweifel aufkommen, wer Herr im Haus ist. Bereits in der 6. Minute brachte Stefan Schmid sein Team in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Noah Strohmaier auf 2:0 (13.). Kurz vor der Pause stellte Michael Hornung mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 42. Minute auf 3:0. Sekou Dore gelang in der 44. Minute der Anschlusstreffer für die TSF Ludwigsfeld, doch nach dem Seitenwechsel baute Holzheim den Vorsprung wieder aus. Jonas Löbert traf in der 54. Minute zum 4:1, ehe Noah Strohmaier mit seinem zweiten Tor in der 77. Minute den 5:1-Endstand herstellte.
FC Silheim – FV Gerlenhofen 4:2
Die Zuschauer sahen ein packendes Duell, das vor allem in der Schlussphase noch einmal Fahrt aufnahm. Lukas Kratzmaier brachte den FC Silheim in der 27. Minute in Führung und legte kurz vor der Halbzeit in der 45.+3 Minute das 2:0 nach. In der 68. Minute traf Andreas Dirr zum scheinbar sicheren 3:0. Doch der FV Gerlenhofen gab nicht auf: Robin Norten verkürzte in der 75. Minute per Foulelfmeter auf 3:1. In der 90. Minute brachte Moritz Schröter die Gäste sogar noch einmal auf 3:2 heran. Doch in der Nachspielzeit stellte Andreas Kast mit seinem Treffer in der 90.+4 Minute den 4:2-Endstand her und ließ Silheim jubeln.
SG TSV Buch/Obenhausen II – SV Beuren 1:1
Vor 110 Zuschauern teilten sich beide Mannschaften die Punkte. David Höld brachte den SV Beuren in der 17. Minute mit 0:1 in Front. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Lars Halder glich in der 40. Minute zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit blieb es ein Duell auf Augenhöhe, doch Tore fielen keine mehr.
SV Esperia Italia Neu-Ulm – SF Illerrieden 1:3
Die Gäste aus Illerrieden starteten furios: Komakan Coulibaly traf bereits in der 6. Minute zum 0:1. Nach der Pause erhöhte Felix Brunner in der 52. Minute auf 0:2. Doch der SV Esperia Italia Neu-Ulm schöpfte noch einmal Hoffnung, als Leon Hofmann in der 75. Minute den Anschluss zum 1:2 erzielte. Komakan Coulibaly war es schließlich, der mit seinem zweiten Treffer in der 87. Minute alles klar machte und den 1:3-Auswärtssieg sicherte.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++