Waldburg/Grünkraut in Torlaune, TSV Berghülen und TSV Bernstadt stark

SG Baienfurt – TSG Ailingen II 2:1

Die SG Baienfurt erlebte ein Wechselbad der Gefühle und rang die TSG Ailingen II hauchdünn mit 2:1 nieder. Manuel Kliesch brachte die Gastgeber früh in der 2. Minute mit 1:0 in Führung. Lange sah es so aus, als würde dieser Treffer den Unterschied machen, doch Silas Hanslik schockte die Baienfurter in der 89. Minute mit dem 1:1-Ausgleich. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: In der Nachspielzeit verwandelte Fabian Weggerle in der 90.+2 Minute einen Foulelfmeter zum umjubelten 2:1-Siegtreffer.

SV Ankenreute – SG Aulendorf 5:1

Der SV Ankenreute bezwang die SG Aulendorf in einer starken Partie mit 5:1. Schon in der 8. Minute traf Matthias Gentner zum 1:0, ehe Brandon Kreijfelt in der 28. Minute auf 2:0 erhöhte. Jochen Daiber brachte die Gäste in der 34. Minute mit dem 2:1 noch einmal heran. Doch nach dem Seitenwechsel zog Ankenreute unwiderstehlich davon: Pascal Beck erzielte in der 57. Minute das 3:1, Nik Jerg verwandelte in der 77. Minute einen Foulelfmeter zum 4:1 und Luca Rief machte in der 88. Minute mit dem 5:1 den Deckel drauf.

SV Weissenau – TSV Eschach II 0:2

Der TSV Eschach II entführte mit einem 0:2-Auswärtssieg drei Punkte aus Weissenau. Die Partie blieb lange offen, doch in der 55. Minute brach Etienne Elster den Bann und traf zum 0:1. Moritz Bauer legte in der 80. Minute nach und sicherte seinem Team den Erfolg.

VfB Friedrichshafen II – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 1:1

Eine gerechte Punkteteilung gab es beim 1:1 zwischen dem VfB Friedrichshafen II und FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Maximilian Feist in der 53. Minute für die Gästeführung. Doch Jonah Böhnke glich in der 72. Minute zum 1:1 aus – ein Ergebnis, das bis zum Abpfiff Bestand hatte.

SV Kehlen – SV Baindt II 2:3

Dramatik pur bot das Duell zwischen dem SV Kehlen und dem SV Baindt II, das die Gäste am Ende mit 2:3 für sich entschieden. Schon in der 1. Minute traf Manuel Brugger zum 0:1, ehe Felix Dunger in der 42. Minute das 1:1 erzielte. Noch vor der Pause brachte Johannes Schnez den SV Baindt II in der 45. Minute wieder in Front. Nach dem Wechsel glich Ali Husin in der 55. Minute zum 2:2 aus. Doch erneut war Johannes Schnez zur Stelle und entschied mit seinem zweiten Treffer in der 78. Minute die Partie.

SG Waldburg/Grünkraut – FV Molpertshaus 8:1

Ein wahres Schützenfest feierte die SG Waldburg/Grünkraut beim 8:1 über den FV Molpertshaus. Zwar gingen die Gäste in der 12. Minute durch Florian Weiler mit 0:1 in Führung, doch die Antwort kam postwendend: Luis Pfeiffer glich in der 16. Minute aus, ehe Marius Müller in der 20. und 23. Minute auf 3:1 stellte. Luis Pfeiffer (33.) und Niklas Sterk (42., 51.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Marius Müller erhöhte in der 56. Minute auf 7:1, bevor Laurin Riedesser in der 73. Minute den Schlusspunkt zum 8:1 setzte.

SK Weingarten – SV Mochenwangen 2:0

Mit einem 2:0-Heimsieg sicherte sich der SK Weingarten drei wichtige Punkte. Lange tat sich die Mannschaft schwer, ehe Rahman Soyudogru in der 69. Minute per Foulelfmeter den Bann brach und das 1:0 erzielte. In der 79. Minute machte Deniz Berger mit dem 2:0 alles klar.

TSV Berg II – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 4:3

Der TSV Berg II setzte sich in einem packenden Schlagabtausch mit 4:3 gegen die SGM Fischbach/Schnetzenhausen durch. Früh stellten Giacomo Savio (12.), Maximilian Krause (21.) und Felix Binder (44.) auf 3:0. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Johannes Moser in der 48. Minute auf 4:0. Doch die Gäste gaben sich nicht auf: Yannick Koller (53.), Tim Mayer (54.) und Nico Haupter (60.) machten die Partie binnen Minuten wieder spannend. Am Ende rettete der TSV Berg II den knappen Vorsprung über die Zeit.