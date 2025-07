Waldbrand hat Spielabbruch zur Folge

Das war passiert: Zwischen den Ortschaften Kreith und Pittersberg nahe Schwandorf hatte am frühen Mittwochabend eine Waldfläche zu brennen begonnen. Allein rund 150 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz. Auch ein Löschhubschrauber der bayerischen Polizei traf schließlich ein, er landete zunächst auf dem Fußballplatz des nahegelegenen SC Kreith/Pittersberg. Dort trug der heimische Kreisklassist am Abend allerdings sein Pokalspiel gegen den TSV Nittenau aus. Das Match musste beim Stand von 0:1 abgebrochen werden. Letztlich natürlich auch der Sicherheit wegen. Bereits am morgigen Freitag (19 Uhr) wird nachgeholt.



Ansonsten ist in den Fußballkreisen Amberg/Weiden und Cham/Schwandorf die erste Pokalrunde schon fast abgeschlossen. Fünf Mal musste bislang ein Elfmeterschießen über Sieg und Niederlage bestimmen. In Torlaune präsentierten sich unter anderem die Teams aus Grafenwöhr, Rosenberg und Dieterskirchen. Etwas überraschend musste Bezirksliga-Newcomer SF Ursulapoppenricht bereits die Segel streichen. Der Regensburger Pokal legt erst nächste Woche so richtig los. Die bisherigen Ergebnisse im Überblick.





Totopokal Amberg/Weiden



SV Illschwang – TuS Rosenberg 1:6 (0:3)

SV Inter Bergsteig Amberg II – FC Weiden-Ost 0:1 (0:1)

FSV Waldthurn – TSV Flossenbürg 3:0 (2:0)

SV Altenstadt/Waldnaab II – SV Grafenwöhr 0:9 (0:3)

SV Altenstadt/Waldnaab – SG Waidhaus/Neukirchen/Pfrentsch 9:3 (5:1)

SG Sorghof/Vilseck II – SV Kauerhof 1:6 (0:3)

1.FC Rieden II – SG Paulsdorf I/Freudenberg III 0:3 (0:2)

SV Raigering – SF Ursulapoppenricht 14:13 n.E. (1:2, 3:3)

TSV Pleystein – DJK Irchenrieth 1:5 (1:3)

TuS Hohenburg – SV Schmidmühlen II 5:4 n.E. (0:0, 1:1)

Außerdem weiter: DJK Ammerthal II (durch Sieg beim VR-Bank-Pokal)



Totopokal Cham / Schwandorf



SC Weinberg Schwandorf – SV Kemnath a.B. 1:3 (0:3)

SG Weihern/FC Wernberg II – SC Katzdorf 1:2 (0:0)

SG Pösing/Wetterfeld – SV Mitterkreith 5:3 n.E. (1:1, 2:2)

FT Eintracht Schwandorf – SV Altendorf 2:3 (2:1)

TV Wackersdorf – SV Erzhäuser-Windmais 3:2 (1:2)

SG Neukirchen-Balbini/Kleinwinklarn – FC OVI-Teunz 1:2 (0:2)

1. SG Regental – SG Waldmünchen/Geigant 1:2 (1:1)

SC Teublitz – TSV Winklarn 5:6 n.E. (1:2, 2:2)

FC Saltendorf – SG Bruck/Alten- u. Neuenschwand 2:5 (1:3)

SC Altfalter – TSV Dieterskirchen 0:6 (0:3)

TSV Stulln – 1. FC Neunburg vorm Wald 8:7 n.E. (1:0, 3:3)

SC Kreith/Pittersberg – TSV Nittenau abgebrochen



