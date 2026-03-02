Waldböckelheim überrascht Simmertal, Nordpfalz mit spätem Ausgleich

Kampf um jeden Zentimeter: Waldböckelheims Doppeltorschütze Kieran Gätcke (blaues Trikot) und VfL Simmertal-Verteidiger Azad Dag (rechts) im Duell um das Leder. – Foto: Belana Hall

Ein spätes Remis erkämpfte sich die SG Nordpfalz gegen den SV Medard (2:2). Der FC Bad Sobernheim feierte mit einem 6:0 gegen TuS Hackenheim II den höchsten Sieg des Spieltags. Die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II setzte sich auswärts beim TSV Hargesheim mit 4:2 durch und rückte damit bis auf einen Zähler an den Rang zu den Aufstiegsspielen ran. Zudem gewann am Sonntagabend die SG 1946 Hüffelsheim II ihr Heimspiel gegen Karadeniz Bad Kreuznach überraschend deutlich mit 5:1.

Bad Kreuznach. Die Überraschung des 19. Spieltags in der A-Klasse Bad Kreuznach ereignete sich in Waldböckelheim, wo der heimische TuS gegen den zweitplatzierten VfL Simmertal mit 3:0 die Oberhand behielt – und das, obwohl die Hausherren fast den kompletten zweiten Durchgang in Unterzahl bestritten. Tabellenführer SG Soonwald wusste den Ausrutscher des VfL zu nutzen und setzte sich mit 5:0 gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim II durch. Mit dem gleichen Resultat gewann auch die SG Alsenztal ihr Heimspiel gegen die SG Gräfenbachtal/Wallhausen.

Der Bezirksligabsteiger stellte dem Aufstiegskandidaten ein Bein. Per Doppelschlag gingen die Hausherren früh in Führung: Kieran Gätcke traf per Volley sehenswert in den Winkel (10.), ehe Marcel Gattung nach langem Ball im Strafraum gefoult wurde. Leon Weber verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 2:0 (12.). „Unsere Pausenführung hernach war absolut verdient“, sagte TuS-Trainer Simon Schmidt. Nach dem Seitenwechsel wurde es turbulent. Waldböckelheims Michael Klein sah in der 52. Minute wegen Ballsperre Gelb plus Zehn-Minuten-Zeitstrafe. Wenig später kassierte Mitspieler Daniel Schick nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte (66.). „Wir waren also fast den gesamten zweiten Durchgang in Unterzahl“, schilderte Schmidt. „Man hat es aber kaum gemerkt, weil wir das sehr gut wegverteidigt und immer wieder Nadelstiche gesetzt haben.“

Die Gäste bissen sich die Zähne aus. Den Schlusspunkt setzte erneut Gätcke: In der Nachspielzeit tankte er sich von der Mittellinie allein durch und traf zum 3:0 (90.+1). Der Winter-Rückkehrer von der SG Weinsheim steht damit bei drei Treffern aus den vergangenen zwei Spielen. „Das hat heute wirklich Spaß gemacht. Auf dieser Leistung können wir absolut aufbauen“, lautete das zufriedene Fazit Schmidts. Schiedsrichter Scott Smith leitete die Partie gewohnt souverän vor einer bemerkenswerten Kulisse von 200 Zuschauern, unter denen viele Auswärtsfahrer weilten. Der Spielfilm: 1:0 Gätcke (10.), 2:0 Weber (12. Foulelfmeter), 3:0 Gätcke (90.+1)

Besondere Vorkommnisse: Zeitstrafe für Klein (52./TuS Waldböckelheim), Gelb-Rot für Schick (66./TuS Waldböckelheim).

Die Partie begann aus Sicht der Gäste alles andere als optimal. „Wir haben in der ersten Halbzeit gar nichts von dem umgesetzt, was wir uns im Vorfeld vorgenommen hatten“, erklärte SG-Trainer Fabian Müller. In der 10. Minute schlug Nico Kihm mit einem Distanzkracher aus rund 30 Metern zu – „Marke Tor des Monats oder sogar noch mehr“, berichtete Müller. Bei einer Dreifachchance der Gastgeber kurz darauf hielt Torhüter Jan Gravius sein Team mit starken Paraden im Spiel (15.). In dieser Szene verletzte sich ein Hargesheimer Spieler: „Wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass es nicht so schlimm ist“, sagte Müller. „Wir hatten Riesenglück, nicht mit einem 2:0-Rückstand in die Halbzeit zu gehen. Ich weiß nicht, ob und wie wir dann zurückgekommen wären“, gab Müller zu. Nach klarer Kabinenansprache folgte die Wende. Louis Nicola Bindig leitete mit einem Freistoß an die Unterkante der Latte und an den Pfosten die Drangphase der Gäste ein (47.). Fünf Minuten später musste Hannes König nach Querpass vom eingewechselten Moritz Wurdel nur noch ins leere Tor zum 1:1 einschieben (52.). Bindig drehte die Partie per direkt verwandeltem Halbfeldfreistoß (66.). Ein zu kurzer Rückpass brachte Wurdel in Position – er umkurvte den herauseilenden Keeper und stellte auf 3:1 (83.). Zwar verkürzte Marian Romanchenko wenig später aus zentraler Position im Strafraum auf 2:3 (85.), doch in der Nachspielzeit setzte Marcel Lörsch nach Vorlage von Wurdel mit einem Sololauf den Schlusspunkt (90.+3). „Aufgrund der starken zweiten Halbzeit haben wir uns die drei Punkte verdient. Das war eine riesengroße Mannschaftsleistung. Ein Sonderlob hat sich trotzdem Moritz Wurdel verdient – der normalerweise in der ersten Mannschaft aufläuft –, weil er an allen Toren beteiligt war und einfach den Unterschied nach seiner Einwechslung gemacht hat“, resümierte Müller. Der Spielfilm: 1:0 Kihm (10.), 1:1 König (52.), 1:2 Bindig (66.), 1:3 Wurdel (83.), 2:3 Romanchenko (85.), 2:4 Lörsch (90.+3)