Waldböckelheim II gewinnt das Kerwespiel, Weinsheim II das Top-Duell

Bad Kreuznach. Am Samstag trennten sich die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II und die SG Spabrücken torlos. Zeitgleich setzte sich der TuS Waldböckelheim II souverän mit 3:0 gegen den VfL Simmertal II durch.
Am Sonntag feierte die TSG Planig II einen 3:0-Auswärtserfolg bei der SG Guldenbachtal II. Die SG Weinsheim II gewann mit 3:1 beim SV Winterbach II und fügte dabei den Hausherren die ersten Gegentore und Niederlage zu, während der TuS Roxheim mit einem 3:1-Sieg beim SV Oberhausen II seine Ambitionen untermauerte. Der VfL Rüdesheim II bezwang die SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II mit 5:1 und wahrte damit seine weiße Weste.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Am Kerwewochenende setzte sich der TuS Waldböckelheim II souverän mit 3:0 gegen den VfL Simmertal II durch und sorgte damit für beste Stimmung unter den heimischen Fans. Sportdirektor und Stürmer Michael Klein sprach nach der Partie von einer gewissen Anspannung im Vorfeld: „Das Kerwespiel wollten wir unbedingt gewinnen, das hatten wir uns fest vorgenommen.“
Und die Hausherren erwischten einen Traumstart. Über die rechte Seite rollte Angriff um Angriff und gleich zweimal hieß der Nutznießer Noah Rheinländer: Zunächst köpfte er eine Flanke zur frühen Führung ein (2.), ehe er nach einem Querpass nur zehn Minuten später erneut zur Stelle war und zum 2:0 einschob (12.). Waldböckelheim II hatte die Partie anschließend unter Kontrolle, ehe zahlreiche Wechsel den Spielfluss etwas hemmten. Nach der Pause kam der VfL Simmertal II besser ins Spiel und entwickelte eine kleine Druckphase. Doch dann machten die Gastgeber den Deckel drauf: Fabian Fey eroberte stark den Ball und legte ihn weiter auf Thorsten Mikolajewski, der im Eins-gegen-Eins mit dem gegnerischen Keeper eiskalt blieb und zum entscheidenden 3:0 vollendete (65.).
In der Schlussphase musste Waldböckelheim II in Unterzahl agieren. Zunächst handelte sich Fabian Fey eine Gelbe Karte plus Zeitstrafe wegen Meckerns ein (76.), kurz vor dem Ende sah Can Karasoy die Ampelkarte (89.). Am klaren Heimsieg änderte das aber nichts mehr. Nach Abpfiff feierte die Heimelf nicht nur die Kerwe, sondern auch drei verdiente Punkte. Ein Sonderlob hatte Michael Klein zudem für den Unparteiischen Karlfried Appelmann übrig: „Der Schiedsrichter war top, er hatte ein super Spielverständnis und war sehr fit. So eine gute Spielleitung erlebt man selten in der B-Klasse.“
Der Spielfilm: 1:0 Rheinländer (2.), 2:0 Rheinländer (12.), 3:0 Mikolajewski (65.)
Gelb-Rot: Karasoy (89./TuS Waldböckelheim II)
Die weiteren Spiele im Steno:
Tore: Fehlanzeige
Tore: 0:1 Horn (4.), 0:2 Erseven (62.), 0:3 Barath (90.+3)
Tore: 0:1 Steeg (6.), 0:2 Habel (25.), 1:2 Lenhart (29.), 1:3 Habel (79.)
Tore: Tore: 0:1 Rust (32.), 0:2 Rust (49.), 0:3 Baumgärtner (50.), 1:3 Schallmo (59.)
Tore: 1:0 Piccoli (18.), 2:0 Matos Cardoso (46.), 3:0 Piccoli (57.), 4:0 Glockner (64.), 4:1 (68.), 5:1 Glockner (90.)