Ligabericht
Umkämpfte Partie: Der SG MMM II-Spieler Marco Hey grätscht den Ball sauber vom Fuß seines Gegenspielers Jarno Lang (SG Spabrücken).
Umkämpfte Partie: Der SG MMM II-Spieler Marco Hey grätscht den Ball sauber vom Fuß seines Gegenspielers Jarno Lang (SG Spabrücken). – Foto: Gregor Wurdel

Waldböckelheim II gewinnt das Kerwespiel, Weinsheim II das Top-Duell

Rückblick auf den 5. Spieltag in der B-Klasse KH I: TuS II mit 3:0-Sieg zur Kerwe gegen Simmertaler Zweite +++ Nullnummer in Monzingen +++ Roxheim und Planig II nach Begegnung unter der Woche beide am Sonntag erfolgreich

B-Klasse Kreuznach I
TuS Roxheim
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II
TuS Waldböc. II
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II

Bad Kreuznach. Am Samstag trennten sich die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II und die SG Spabrücken torlos. Zeitgleich setzte sich der TuS Waldböckelheim II souverän mit 3:0 gegen den VfL Simmertal II durch.

Am Sonntag feierte die TSG Planig II einen 3:0-Auswärtserfolg bei der SG Guldenbachtal II. Die SG Weinsheim II gewann mit 3:1 beim SV Winterbach II und fügte dabei den Hausherren die ersten Gegentore und Niederlage zu, während der TuS Roxheim mit einem 3:1-Sieg beim SV Oberhausen II seine Ambitionen untermauerte. Der VfL Rüdesheim II bezwang die SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II mit 5:1 und wahrte damit seine weiße Weste.

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Waldböckelheim
TuS WaldböckelheimTuS Waldböc. II
VfL Simmertal
VfL SimmertalSimmertal II
3
0
Abpfiff
+Video

Am Kerwewochenende setzte sich der TuS Waldböckelheim II souverän mit 3:0 gegen den VfL Simmertal II durch und sorgte damit für beste Stimmung unter den heimischen Fans. Sportdirektor und Stürmer Michael Klein sprach nach der Partie von einer gewissen Anspannung im Vorfeld: „Das Kerwespiel wollten wir unbedingt gewinnen, das hatten wir uns fest vorgenommen.“

Und die Hausherren erwischten einen Traumstart. Über die rechte Seite rollte Angriff um Angriff und gleich zweimal hieß der Nutznießer Noah Rheinländer: Zunächst köpfte er eine Flanke zur frühen Führung ein (2.), ehe er nach einem Querpass nur zehn Minuten später erneut zur Stelle war und zum 2:0 einschob (12.). Waldböckelheim II hatte die Partie anschließend unter Kontrolle, ehe zahlreiche Wechsel den Spielfluss etwas hemmten. Nach der Pause kam der VfL Simmertal II besser ins Spiel und entwickelte eine kleine Druckphase. Doch dann machten die Gastgeber den Deckel drauf: Fabian Fey eroberte stark den Ball und legte ihn weiter auf Thorsten Mikolajewski, der im Eins-gegen-Eins mit dem gegnerischen Keeper eiskalt blieb und zum entscheidenden 3:0 vollendete (65.).

Sonderlob für den Unparteiischen

In der Schlussphase musste Waldböckelheim II in Unterzahl agieren. Zunächst handelte sich Fabian Fey eine Gelbe Karte plus Zeitstrafe wegen Meckerns ein (76.), kurz vor dem Ende sah Can Karasoy die Ampelkarte (89.). Am klaren Heimsieg änderte das aber nichts mehr. Nach Abpfiff feierte die Heimelf nicht nur die Kerwe, sondern auch drei verdiente Punkte. Ein Sonderlob hatte Michael Klein zudem für den Unparteiischen Karlfried Appelmann übrig: „Der Schiedsrichter war top, er hatte ein super Spielverständnis und war sehr fit. So eine gute Spielleitung erlebt man selten in der B-Klasse.“

Der Spielfilm: 1:0 Rheinländer (2.), 2:0 Rheinländer (12.), 3:0 Mikolajewski (65.)

Gelb-Rot: Karasoy (89./TuS Waldböckelheim II)

Die weiteren Spiele im Steno:

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II
SG Spabrücken/Sch./Hergf.
SG Spabrücken/Sch./Hergf.SG Spabrücken/Sch./Hergf.
0
0

Tore: Fehlanzeige

Gestern, 13:00 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal II
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig II
0
3
Abpfiff

Tore: 0:1 Horn (4.), 0:2 Erseven (62.), 0:3 Barath (90.+3)

Gestern, 13:00 Uhr
SV Winterbach
SV Winterbach SV Winterbach  II
SG Weinsheim
SG Weinsheim SG Weinsheim  II
1
3
Abpfiff

Tore: 0:1 Steeg (6.), 0:2 Habel (25.), 1:2 Lenhart (29.), 1:3 Habel (79.)

Gestern, 13:00 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenOberhausen II
TuS Roxheim 1906
TuS Roxheim 1906TuS Roxheim
1
3
Abpfiff

Tore: Tore: 0:1 Rust (32.), 0:2 Rust (49.), 0:3 Baumgärtner (50.), 1:3 Schallmo (59.)

Gestern, 13:00 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimRüdesheim II
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn II
5
1
Abpfiff

Tore: 1:0 Piccoli (18.), 2:0 Matos Cardoso (46.), 3:0 Piccoli (57.), 4:0 Glockner (64.), 4:1 (68.), 5:1 Glockner (90.)

