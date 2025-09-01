Umkämpfte Partie: Der SG MMM II-Spieler Marco Hey grätscht den Ball sauber vom Fuß seines Gegenspielers Jarno Lang (SG Spabrücken). – Foto: Gregor Wurdel

Waldböckelheim II gewinnt das Kerwespiel, Weinsheim II das Top-Duell Rückblick auf den 5. Spieltag in der B-Klasse KH I: TuS II mit 3:0-Sieg zur Kerwe gegen Simmertaler Zweite +++ Nullnummer in Monzingen +++ Roxheim und Planig II nach Begegnung unter der Woche beide am Sonntag erfolgreich Verlinkte Inhalte B-Klasse Kreuznach I TuS Roxheim SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II TuS Waldböc. II SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II + 11 weitere

Bad Kreuznach. Am Samstag trennten sich die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II und die SG Spabrücken torlos. Zeitgleich setzte sich der TuS Waldböckelheim II souverän mit 3:0 gegen den VfL Simmertal II durch. Am Sonntag feierte die TSG Planig II einen 3:0-Auswärtserfolg bei der SG Guldenbachtal II. Die SG Weinsheim II gewann mit 3:1 beim SV Winterbach II und fügte dabei den Hausherren die ersten Gegentore und Niederlage zu, während der TuS Roxheim mit einem 3:1-Sieg beim SV Oberhausen II seine Ambitionen untermauerte. Der VfL Rüdesheim II bezwang die SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II mit 5:1 und wahrte damit seine weiße Weste.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.