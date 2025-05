Waldalgesheims höchste Saisonniederlage

Der FV agierte dabei weniger mit spielerischen Mitteln als vielmehr mit langen Bällen. Die ersten beiden, die ankamen und nicht wegverteidigt werden konnten, entschieden das Spiel. „Wir waren ein der Anfangsphase einfach zu weit weg vom Gegner”, analysierte Trainer Elvir Melunovic, der positiv zur Kenntnis nahm, dass sich seine Mannschaft in der Folge verstärkt um einen geordneten Spielaufbau bemühte und das Heft des Handelns mehr und mehr in die Hand bekam. „Das war gegen einen so starke Mannschaft nicht einfach.”

Dreimal hatte die Alemannia bis zum Pausenpfiff Pech. Bei Kopfbällen von Pierre Merkel und Julie Atanley, die knapp das Ziel verfehlten, und bei einem Pfostentreffer von Nils Gräff. Es war wie so oft: Aufwand und Ertrag stimmen vor allem in der Rückrunde, in der die Alemannia mit argen personellen Problemen zu kämpfen hat, einfach zu selten.

Zwei Faktoren machte Melunovic letztlich für die Niederlage verantwortlich. „Wir haben gesehen, dass gegen Spitzenteams wie Dudenhofen unsere Stammspieler nur schwer zu ersetzen sind. Und wir vermissen fast in der gesamten Saison die Durchschlagskraft in der Offensive. Das ist das, was uns leider fehlt und das im Fußball mit am wichtigsten ist.” Am Samstag musste Tom Gürel wegen erneuten Fiebers kurzfristig absagen, wurde neben den Langzeitverletzten und Rekonvaleszenten Ausfall Nummer fünf. Dudenhofen präsentierte sich anders als de Alemannia sehr effizient, beseitigte durch das 3:0, das Julian Scharfenberger (74.) erzielte, jegliche Zweifel. Felix Heimgärtner (85.) setzte schließlich den Deckel drauf.

Dennoch: „60 Minuten war es ordentlich”, so Melunovic, der den Sieg der „absolut effizienten” Pfälzer als hochverdient anerkannte, wenn auch vielleicht zwei Tore zu hoch. Es war eben umgekehrt wie im Hinspiel, in dem die Alemannia sich noch mit 2:0 hatte durchsetzen können und in den entscheidenden Phasen traf. Diesmal akzeptierte die Alemannia die Niederlage.

Melunovic schöpfte erstmals in der laufenden Spielzeit alle Wechseloptionen aus, gab U19-Spieler Nino Fuchs die ersten Minuten bei den Aktiven, brachte in der Schlussphase neben Bastien Etienne, Stergios Teo Fakas und Seiichi Nagayoshi auch noch Max Buchner. „Ich wollte, dass die Jungs Minuten bekommen, Erfahrung sammeln können und sehen, wie es im Erwachsenen-Fußball ist, habe nicht mehr auf das Ergebnis geschaut”, begründete er die Maßnahme.

Neuzugang aus Bretzenheim

Ein erster Neuzugang für die kommende Saison steht fest. Die Alemannia hat sich mit dem 26-jährigen Innenverteidiger Justin Padberg, aktuell Kapitän der TSG Bretzenheim, geeinigt. Das gab TSG-Trainer Timo Schmidt zu Protokoll.

Alemannia: Juric – Shamshon (84. Nagayoshi), Haas, Iten, Gänz, Teixeira – Ludwig (84. Fakas), Atanley, Grünewald (76. Fuchs) – Merkel (81. Etienne), Gräff (84. Buchner)