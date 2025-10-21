Waldalgesheimer Zweite gewinnt Topspiel

„In der ersten Halbzeit sind wir nur schwer ins Spiel gekommen. Bretzenheim hat uns mit einem Doppelschlag kalt erwischt und hatte insgesamt etwas mehr Ballbesitz. Nach der Pause haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Alle Spieler, egal ob auf dem Feld oder später ausgewechselt, haben alles gegeben und enorm zum Umschwung beigetragen. Auch die Jungs, die von draußen gekommen sind, haben neuen Schwung gebracht und wichtige Impulse gesetzt. Durch diese geschlossene, kämpferische Teamleistung ist es uns gelungen, das Spiel komplett zu drehen. Das war eine überragende Vorstellung der gesamten Mannschaft – eine richtig geile Leistung”, berichtete Quirin Schmitt, der spielende Co-Trainer der Spvgg.

„Ein absolut verdienter Sieg, der zu keiner Phase des Spiels gefährdet war und auch in der Höhe total in Ordnung geht. Trotz der frühen verletzungsbedingten Wechsel haben die Jungs das sehr professionell und abgezockt zu Ende gespielt”, fasste sich FV-Coach Martin Laufersweiler kurz.

Adrian Scherffius, der sportliche Leiter der TSVgg., kommentierte: „Wir haben ein gutes und strukturiertes Spiel gezeigt, in dem wir Mombach - außer in den ersten zehn Minuten - kaum Möglichkeiten gelassen haben. Nach dem Führungstreffer waren wir aber auf Kurs und haben dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt. Es war nicht unbedingt ein hochklassiges, aber ein ordentliches und immer faires Fußballspiel. Kompliment an unsere Mannschaft, die nach kurzer, unruhiger Anfangsphase bis zum Schluss sehr diszipliniert gespielt hat.”

Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia, sagte: „In der ersten Halbzeit waren sowohl wir als auch die Ingelheimer um defensive Stabilität bemüht. Es war ein vorsichtiges Abtasten, bei dem keiner einen Fehler machen wollte. Es hat quasi keine Torchancen gegeben. Der gegenseitige Respekt voreinander war spürbar groß. In der zweiten Hälfte haben wir zu Beginn durch einige tolle Einzelaktionen die Statik des Spiels verändern können. Es haben sich für uns mehr Räume ergeben, die wir bespielen konnten. Viele Torchancen hat es trotzdem nicht gegeben, weil es Ingelheim defensiv nach wie vor sehr gut gemacht hat. Ein großes Kompliment bekommt allerdings unsere Defensive, die in der zweiten Halbzeit keine zwingende Torchance zugelassen hat. Das war die Basis für den am Ende auch verdienten Sieg, der nach den enttäuschenden letzten beiden Spielen für uns genau zur rechten Zeit gekommen ist.”

SG Gensingen/Grolsheim - SV Klein-Winternheim 2:5 (0:3)

„Auf dem rutschigen Rasen haben wir uns gut an die Bedingungen angepasst und unser Spiel kontrolliert aufgezogen. Defensiv haben wir sehr kompakt gestanden und vor allem in der ersten Halbzeit kaum Torchancen des Gegners zugelassen. Nach vorne haben wir uns zahlreiche Möglichkeiten erspielt und hätten das Ergebnis sogar noch höher gestalten können. Besonders erfreulich war, dass am Ende gleich sieben U21-Spieler auf dem Platz gestanden haben – ein deutliches Zeichen dafür, dass wir mit unserem Umbruch auf einem sehr guten Weg sind”, so das Statement des SVK-Spielertrainers Enrico Gottwald.

Tore: 0:1 Marco Gottwald (18., FE), 0:2 Ivan Miocevic (21.), 0:3 Philipp Zwirner (26.), 0:4 I. Miocevic (49.), 0:5 Sasho Dragonov (53., Kopfball), 1:5, 2:5 Joshua Hopf (59.; 68., per Kopf), Besonderes Vorkommnis: Luca Alexander Gerst (SG Gensingen/Grolsheim) hält FE von M. Gottwald (57.)

TSG Heidesheim – SNK Bosnjak Mainz 3:7 (1:3)

Durch den klaren Auswärtssieg verschafft sich Bosnjak drei wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten aus dem unteren Tabellendrittel. Vor der Partie waren beide Teams punktgleich. Bosnjak steht nun mit sieben Zählern knapp über dem Strich. Unter den Mainzern sind der SV Ober-Olm II, die TSG Heidesheim sowie die SG Gensingen/Grolsheim und das punktlose Schlusslicht FC Fortuna Mombach II zu finden.

Tore: 0:1 Asmir Delibasic (22.), 0:2 Ali Hadi Chokr (25.), 1:2 Asmir Sinanovic (31.), 1:3 Becir Hodzic (43.), 2:3, 3:3 Marius Eßer (47., 59.), 3:4 A. H. Chokr (60.), 3:5 B. Hodzic (86.), 3:6 Tyreese Jamaine Kranz (89.), 3:7 B. Hodzic (90.)

SG SpoDrOck – TSG Hechtsheim 4:3 (4:1)

Manuel Inboden als SG-Verantwortlicher fasste zusammen: „Wir hatten das Spiel in der ersten Halbzeit sehr gut im Griff, haben wenige Chancen zugelassen und sind auch mehr als verdient mit 4:1 in die Halbzeit gegangen. In der zweiten Hälfte haben wir leider etwas den Faden verloren, aber nach dem 4:3 eine sehr gute mentale Leistung gezeigt und verdient gewonnen.”

Tore: 1:0, 2:0 Esmail Mahmoud (8., HE; 21., FE), 2:1 Dominic Aktas (24., HE), 3:1 E. Mahmoud (32.), 4:1 Kaan Tuncer (39.), 4:2, 4:3 D. Aktas (46., FE; 74., FE), Besondere Vorkommnisse: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafen für TSG Hechtsheim (63.) & E. Mahmoud (67./SG SpoDrOck)

FV Hassia Kempten – VfL Fontana Finthen II 5:0 (1:0)

„In der ersten Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes Spiel ohne viel Torchancen. Quasi mit dem Halbzeitpfiff hat Noah Thelen mit einem schönen Fernschuss aus 20 Metern auf 1:0 gestellt. Nach der Pause hat Finthen weiterhin versucht, mit einem gepflegten Ballspiel über Außen zum Erfolg zu kommen, aber es war immer entweder bei unseren Verteidigern oder unserem Torwart Endstation. Trotz optisch weniger Ballbesitz unsererseits in der zweiten Hälfte konnten wir den am Ende mindestens um zwei Tore zu hoch ausgefallenen 5:0-Endstand herausspielen. Sicherlich nicht unser bestes Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Unser Sturm hat fast jede Nachlässigkeit des Gegners bestraft”, so äußerte sich Frank Silberbauer, der Vorsitzende der Hassia.

Tore: 1:0 Noah Thelen (45.), 2:0 Simon Leder (67.), 3:0, 4:0, 5:0 N. Thelen (74., 84., 86.)