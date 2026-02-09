Waldalgesheimer Zweite besiegt Bosnjak deutlich

Die zweite Mannschaft des SV Alemannia Waldalgesheim siegte am Ende klar gegen SNK Bosnjak Mainz. – Foto: Timo Babic

MAINZ-BINGEN. Drei Wochen vor dem eigentlichen Auftakt in die Rest-Rückrunde rollte schon wieder der Ball in der B-Klasse Mainz-Bingen West: SNK Bosnjak Mainz empfing die zweite Mannschaft des SV Alemannia Waldalgesheim. Die Mainzer hielten zumindest im ersten Durchgang gut mit dem Aufstiegsaspiranten mit, allerdings stand am Ende ein glasklares 0:5.

SNK Bosnjak Mainz – SV Alemannia Waldalgesheim II 0:5 (0:1)

„In der ersten Halbzeit ist es das erwartet schwere Spiel auf dem kleinen Kunstrasenfeld gegen einen kompakt stehenden Gegner gewesen. Kompliment an Bosnjak, die uns nicht zu vielen Torchancen haben kommen lassen. Wir haben uns aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und sind geduldig geblieben. Dazu haben wir selbst außer nach ein, zwei Standardsituationen nichts zugelassen und haben zur Halbzeit schmeichelhaft, aber dennoch verdient geführt. Wir sind sehr gut aus der Kabine gekommen und konnten früh das zweite und dritte Tor nachlegen, was Bosnjak den Stecker gezogen hat. In der Folge haben sich uns mehr Räume geboten und wir haben uns weitere Chancen rausspielen können, die dann auch zu Toren geführt haben”, fasste Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia, zusammen.