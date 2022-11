Waldalgesheimer Spiel abgebrochen Nebel in Nentershausen beendet Partie gegen Eisbachtal vorzeitig

Bis dahin hatten die Gastgeber nach einem Katastrophen-Rückpass der Alemannia 1:0 geführt. Danach war im Westerwald nur noch wenig auszumachen. Wie so oft zog das Flutlicht den Nebel magisch an. Der Referee schickte die Teams erst einmal in die Kabinen, um abzuwarten, ob noch was geht. Fast schien es so, als sollte das der Fall sein. Die Mannschaften kamen zurück, machten sich wieder warm. Der Nebel wurde allerdings auch wieder dichter, sodass der Unparteiische für diesen Abend endgültig Schluss machte. Ein Nachholtermin steht natürlich um diese Uhrzeit noch nicht fest.