Waldalgesheimer Nachholbedarf in der Offensive

Mit Blick auf die Spielzeit spricht Melunovic von einem „spannenden Jahr“, in dem es darauf ankomme, die jungen Spieler und die Neuzugänge zu entwickeln. Froh ist er über die Konstanz im stabil gebliebenen Defensivverbund, in den Fabrizio Haas nach seinem fußballerischen „Sabbatjahr“ zurückkehrt. Die Kaderplanung sei nach dem Wechsel von Nils Gräff (jetzt Hüffelsheim), dem von Teo Fakas (TSG Bretzenheim) und der Pause von Tom Gürel weitgehend abgeschlossen.

Einzige noch nicht hundertprozentig fixe Personalie Stand jetzt ist der Verbleib von Stürmer „JP“ Houngbedji, der zum Saisonende hin immer stärker geworden war. „Bei ihm warten wir noch auf die Rückmeldung“, so der Trainer. Besonders in der Offensive gab und gibt es an der Waldstraße Nachholbedarf, zumal Marlon Pira (Kreuzbandriss) noch einige Monate ausfallen wird.

Breiterer Kader als in der Vorsaison

Mit Haas, Rückkehrer Pedro Teixeira Agrela (UDP Mainz) und Jan Wingenter (Eintracht Kreuznach), der im Sommer 2021 schon einmal ein kurzes Gastspiel an der Waldstraße gegeben hatte, sowie Marouan Mourtada (FC Aksu Mainz), Ben Beißmann (TSV Schott U19), Luca Kurth und Noah Mukanya (beide SpVgg Ingelheim) sowie Aiman Abdelaali (VfB Bodenheim) ist der Kader in der Breite deutlich besser aufgestellt als in der Vorsaison. Besonders in der Rückrunde war es hier zeitweise eng, standen Melunovic auch wegen Verletzungen kaum Alternativen auf der Bank zur Verfügung.