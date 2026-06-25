Waldalgesheimer Nachholbedarf in der Offensive

Waldalgesheim. Am letzten Juni-Mittwoch steigt der SV Alemannia Waldalgesheim in die Saisonvorbereitung ein, fünfeinhalb Wochen vor dem Start in die Verbandsligarunde, die am 1. August beginnt. „Wir haben den Jungs Zeit gegeben, um sich zu regenerieren“, sagt Trainer Elvir Melunovic, der in sein viertes komplettes Jahr bei den Grün-Weißen an der Waldstraße geht. Dabei ist er erfahren genug zu wissen, dass die Einheiten in diesen Tagen anders sein müssen als zuvor.
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Schon am Samstag steht das erste Testspiel gegen die zweite Mannschaft von Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg (Oberliga) an. Gespielt wird schon um 11 Uhr auf dem Kunstrasen an der Waldstraße. „Die ursprünglich angedachte Zeit von 14 Uhr wäre unverantwortlich.“ Der 54-jährige Coach hat sich entsprechend mit den Saarländern auf den früheren Start geeinigt. Ob tatsächlich 90 Minuten gespielt werden, ist noch offen. Am Freitag, 3. Juli (18 Uhr), trifft die Alemannia im Eröffnungsspiel des Rhein-Nahe-Liga-Turniers auf Neu-Landesligist Barbaros Mainz. Am 7. Juli (18 Uhr) geht es dann im selben Rahmen gegen die TSG Bretzenheim.
Für Melunovic wäre ein Weiterkommen nach dem frühen Scheitern in den Vorjahren in diesem Sommer „besonders optimal“, denn dann würden am Finalwochenende am 10. und 12. Juli zwei weitere anspruchsvolle Tests unter Wettkampfbedingungen anstehen. Im Halbfinale wäre ein Kräftemessen mit der SG Hüffelsheim möglich. Ausgemacht ist für den 18. Juli (14.30 Uhr) noch ein Test gegen Landesligist SV Gimbsheim. Stand jetzt fällt eine eigentliche Generalprobe am Wochenende vor dem Ligastart aus.
Mit Blick auf die Spielzeit spricht Melunovic von einem „spannenden Jahr“, in dem es darauf ankomme, die jungen Spieler und die Neuzugänge zu entwickeln. Froh ist er über die Konstanz im stabil gebliebenen Defensivverbund, in den Fabrizio Haas nach seinem fußballerischen „Sabbatjahr“ zurückkehrt. Die Kaderplanung sei nach dem Wechsel von Nils Gräff (jetzt Hüffelsheim), dem von Teo Fakas (TSG Bretzenheim) und der Pause von Tom Gürel weitgehend abgeschlossen.
Einzige noch nicht hundertprozentig fixe Personalie Stand jetzt ist der Verbleib von Stürmer „JP“ Houngbedji, der zum Saisonende hin immer stärker geworden war. „Bei ihm warten wir noch auf die Rückmeldung“, so der Trainer. Besonders in der Offensive gab und gibt es an der Waldstraße Nachholbedarf, zumal Marlon Pira (Kreuzbandriss) noch einige Monate ausfallen wird.
Mit Haas, Rückkehrer Pedro Teixeira Agrela (UDP Mainz) und Jan Wingenter (Eintracht Kreuznach), der im Sommer 2021 schon einmal ein kurzes Gastspiel an der Waldstraße gegeben hatte, sowie Marouan Mourtada (FC Aksu Mainz), Ben Beißmann (TSV Schott U19), Luca Kurth und Noah Mukanya (beide SpVgg Ingelheim) sowie Aiman Abdelaali (VfB Bodenheim) ist der Kader in der Breite deutlich besser aufgestellt als in der Vorsaison. Besonders in der Rückrunde war es hier zeitweise eng, standen Melunovic auch wegen Verletzungen kaum Alternativen auf der Bank zur Verfügung.
Das Training optimieren und temperieren. Darauf komme es in den ersten Wochen an, um trotz der Hitze den größtmöglichen Effekt erzielen zu können. „Wir müssen reduzieren. Die umfangreichen Einheiten zu Beginn werden wir etwas in die Länge ziehen“, kündigt der Trainer an.