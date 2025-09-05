Waldalgesheimer erwartet Kontrastprogramm

Marlon Pira kam in allen fünf Verbandsliga-Partien für die Alemannia zum Einsatz. Archivfoto: Mario Luge

Waldalgesheim. Am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) geht die Verbandsliga-Reise für Alemannia Waldalgesheim bei der U23 des FK Pirmasens weiter. Im Vergleich zur Partie am vergangenen Freitag gegen den VfB Bodenheim steht die Elf von Elvir Melunovic vor einem Kontrastprogramm. „Das Spiel wird das komplette Gegenteil. Das ist eine junge, wilde Mannschaft, die unbedingt Tore schießen will”, sagt der Coach des SVA.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Fünf Spiele, 13 Zähler, 8:1 Tore. Die Alemannia ist in der Spur. Auch deshalb, weil Melunovic Taktik und Spielsystem auf den Kader abgestimmt hat. „Jeder muss taktisch ans Limit gehen”, fordert er auch vor der Partie in der Südwestpfalz. Den „kleinen“ FKP nimmt er ernst, verlangt das auch von seinen Akteuren. „Alle zusammen müssen Defensivarbeit verrichten.“ Dabei sieht er die Mannschaft als absolute Einheit, betont immer wieder die Bedeutung des Miteinander, den unausgesprochenen Elf-Freunde-Gedanken auf dem Platz.

Für Pirmasens lautet die Losung, Mittel zu finden, um den Offensivdrang der jungen Truppe zu stoppen. „Sie wollen Tore schießen. Das macht das Spiel natürlich attraktiv“, so Melunovic, der aber sicher ist, „dass wir sie knacken können.“ Dass der Offensivdrang Risiken birgt, mussten die Pirmasenser am vergangenen Sonntag beim 4:5 in Hüffelsheim erleben. Da hätten sie gegen eine sehr gute Abteilung Attacke beim Aufsteiger gut und gerne drei oder sogar noch mehr weitere Treffer fangen können. „Damit müssen sie klarkommen“, sagt der 53-jährige Trainer mit Blick auf den Gegner. Ihm ist wichtiger, „dass wir uns auf sie einstellen und im richtigen Moment da sind.“ So, wie eben zuletzt beim 2:0-Erfolg gegen den erfahrenen VfB Bodenheim. Da trafen Marlon Pira (27.) und Mahdi Mehnatgir (73.) just zu den Zeitpunkten, als es galt. Fragezeichen hinter Justin Padberg und Joshua Iten