Waldalgesheimer Bollwerk hält die Null

Alemannia-Torhüter Noah Justin Dittrich (in Rot) und die Waldalgesheimer Defensive (in Grün) haben sich abermals sattelfest gezeigt. – Foto: Michael Wolff

MAINZ-BINGEN. Am 26. Spieltag der B-Klasse Mainz-Bingen-West hat Primus Spvgg. Ingelheim II durch den Heimsieg gegen den SV Ober-Olm II den Grundstein für die vorzeitige Meisterschaft gelegt. Der SV Alemannia Waldalgesheim II festigt den zweiten Rang. Neben Schlusslicht FC Fortuna Mombach II steht die TSG Heidesheim als Absteiger fest.

„Bereits nach 23 Minuten konnten wir auf 3:0 erhöhen. Kurz vor der Pause hat der antrittsschnelle Stürmer der Ober-Olmer einen Abstimmungsfehler genutzt. Direkt nach der Halbzeit haben wir das Spiel mit dem 4:1 so gut wie entschieden und nach dem Durchwechseln noch zwei Tore erzielen können”, sagte Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein.

„Trotz der Tabellenkonstellation hat sich Mombach keineswegs wie ein Tabellenletzter gezeigt. Über weite Strecken hatten wir das Spiel unter Kontrolle, auch wenn wir gegen den Ball phasenweise zu weit auseinander gestanden haben und sich Mombach dadurch gute Möglichkeiten erspielen konnte, die jedoch ungenutzt geblieben sind. Am Ende war es dennoch ein verdienter Sieg für uns“, gab Quirin Schmitt, der spielende Co-Trainer der Spvgg., zu Protokoll.

Mergim Ramadani, der sportliche Leiter der Fontana, berichtete: „Über die gesamten 90 Minuten hinweg haben wir eine sehr konzentrierte und starke Leistung gezeigt und das Spiel klar kontrolliert. Bretzenheim hatte zwar mehr Ballbesitz, hat sich daraus jedoch kaum gefährliche Torchancen erarbeiten können, da wir defensiv sehr stabil gestanden haben. In den Zweikämpfen sind wir durchgehend gallig gewesen, was dem Gegner zusätzlich den Rhythmus genommen hat. Offensiv haben wir bewusst auf schnelle Umschaltmomente gesetzt und uns dabei auch mehrere gute Möglichkeiten erspielt. Allerdings müssen wir uns ankreiden, mit unseren Chancen zu fahrlässig umgegangen zu sein – hier wäre ein noch deutlicheres Ergebnis möglich gewesen.”

FV Hassia Kempten – SV Alemannia Waldalgesheim II 0:3 (0:1)

Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia, kommentierte: „Wie schon in der vergangenen Woche ist es für uns um viel gegangen. Daher sind wir sehr vorsichtig in die Partie gestartet und wollten keine Fehler machen. Der unebene und trockene Rasenplatz hat sein Übriges getan, weswegen Kempten in den ersten 30 Minuten einige vielversprechende Angriffe hatte, jedoch ohne gefährlich zum Abschluss zu kommen. Uns war schon vor dem Spiel klar, dass hier kein schöner Kombinationsfußball möglich sein wird. Einfache Querpässe sind auf beiden Seiten häufig so sehr versprungen, dass es wirklich keine ansehnlichen Ballzirkulationen gegeben hat. Nach einem Kempter Standard konnten wir mit einem gut ausgespielten Konter - zu diesem Zeitpunkt glücklich - in Führung gehen. Dass wir sehr schnell nach der Pause das 0:2 nach einer Ecke nachlegen konnten, hat Kempten scheinbar den Stecker gezogen. Ab diesem Moment haben sich für uns mehr Räume ergeben, die wir bespielen konnten. Das 0:3 ist am Ende hochverdient, allerdings hätten wir bei konsequenterer Chancenverwertung das Ergebnis noch deutlicher gestalten können. Besonders stolz bin ich aber erneut auf unsere seit Wochen bestehende defensive Stabilität. Gegen die beste Offensive der Liga die Null zu halten, ist vor uns noch keiner Mannschaft in dieser Saison gelungen.”

Tore: 0:1 Niklas Wein (39.), 0:2 Max Buchner (54., Kopfball), 0:3 Julian Schwarz (67.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Nils Schwarz (SV Alemannia Waldalgesheim II) wegen Ballwegschießens (51.)

SV Klein-Winternheim – FV Budenheim II 3:2 (0:1)

„Nach dem frühen Rückstand hat die Mannschaft eine starke Reaktion gezeigt und das Spiel gedreht. Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs sind wir ruhig geblieben und haben durch einem tollen Fernschuss von Malte Plein erneut die Führung übernommen. Am Ende nehmen wir verdient die drei Punkte mit. Es macht Spaß, mit dieser jungen Mannschaft zu arbeiten und Teil dieses tollen Vereins zu sein. Jetzt sind wir seit sechs Spielen ungeschlagen”, teilte SVK-Spielertrainer Enrico Gottwald mit.

Tore: 0:1 Adrian Markus Singh (2.), 1:1 Marius Schwank (65., direkter Freistoß), 2:1 Ivan Miocevic (69.), 2:2 Noah Veit (78.), 3:2 Malte Plein (83., Distanzschuss)

SG Gensingen/Grolsheim - TSG Hechtsheim 1:3 (1:1)

„Wir wollten nach den zuletzt schwachen Leistungen wieder mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung auftreten. Dies ist uns auch sehr gut gelungen, weshalb wir am Ende verdient als Sieger vom Platz gegangen sind. Ein großer Dank geht hierbei an die Mannschaft, die mit Zusammenhalt wieder ein Erfolgserlebnis feiern konnte”, resümierte TSG-Keeper Nico Osten, der die Hechtsheimer interimsweise gemeinsam mit Kapitän Timo Lochmann bis zum Saisonende trainieren wird.

Tore: 0:1 Erik Haller (7.), 1:1 Jannik Heuser (26.), 1:2 Joseph Schwerdt (42.), 1:3 Paul Neff (67.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für SG Gensingen/Grolsheim (53.)

SG SpoDrOck – SNK Bosnjak Mainz 2:2 (1:0)

Bosnjak konnte trotz eines 0:2-Rückstands zumindest noch einen Zähler mitnehmen, der im Kampf um den Klassenerhalt wichtig werden könnte. Aktuell liegt der SNK drei Punkte hinter dem SV Ober-Olm II. In den vier ausstehenden Partien wird die Elf von Selvedin Delic alles in die Waagschale werfen, um in der kommenden Spielzeit B-Klasse zu spielen.

Tore: 1:0 Luca Thomas Heid (18.), 2:0 Luke Reichwald (53.), 2:1 Becir Hodzic (61.), 2:2 Eldar Becic (64.)

TSG Heidesheim – TSVgg. Stadecken-Elsheim 1:6 (0:2)

„Wir freuen uns über den vierten Sieg in Folge und die aktuelle Form der Mannschaft. Gegen einen tiefstehenden Gegner war es das erwartete Geduldsspiel, das wir über 90 Minuten kontrolliert haben. Ein Fernschuss und ein abgefälschter Freistoß waren der Dosenöffner - unsere weiteren Tore waren schön herausgespielt. Ärgerlich ist aus unserer Sicht nur das Gegentor, auch wenn sich Heidesheim das Tor über den gesamten Spielverlauf verdient hat”, fasste TSVgg-Trainer Dominik Friedel zusammen.

Tore: 0:1 Felix Becker (35.), 0:2 Eigentor von Kolja Kormann (42.), 0:3 Jan Niklas Zenkner (61.), 0:4 Luke Mielitz (80.), 0:5 Tim Wolf (83.), 1:5 Ahmed Yusuf Saamir (88.), 1:6 L. Mielitz (90.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für J. N. Zenkner (61./TSVgg. Stadecken-Elsheim)