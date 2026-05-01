Waldalgesheim vs. Hüffelsheim: Von wegen »Goldene Ananas« Im Verfolgerduell der Verbandsliga haben die beiden Nachbarklubs noch Ziele +++ SV und SG verkünden Neuverpflichtungen von Jochen Werner · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Im Gleichschritt durch die Verbandsliga: Die Alemannia (grüne Trikots) und die SG Hüffelsheim streiten sich im Derby um den vierten Platz. Foto: Mario Luge - Archiv

Waldalgesheim/Hüffelsheim. Der Fünfte gegen die Vierten der Verbandsliga. De facto geht es im Derby zwischen Alemannia Waldalgesheim und der SG Hüffelsheim am Sonntag (Anpfiff 14.30 Uhr) in der Langinvest-Arena an der Waldstraße tatsächlich nur noch um die viel zitierte „Goldene Ananas“. Oder doch nicht? Beide Mannschaftsverantwortliche sind da ganz anderer Meinung. „Wir wollen auf Rang vier und uns für Europa qualifizieren“, sagt Elvir Melunovic und lacht. Gegenüber David Holste sieht das ähnlich. „Es geht immer um etwas. Wir alle sind heiß und wollen etwas mitnehmen“, spricht der Interims-Coach der SG Melunovic aus dem Herzen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Der Waldalgesheimer Trainer denkt an das 2:2 im Hinspiel, in dem die Grün-Weißen auf Palmenstein lange Zeit die bessere Mannschaft waren. Dann hätten die Hüffelsheimer mit wenigen Aktionen gezeigt, zu was sie offensiv in der Lage seien. „Sie sind eine echte Hausnummer in der Liga, waren für mich mit Blick auf den Kader und die Bedingungen dort einer der Favoriten für die Meisterschaft und sollten eigentlich um den Aufstieg spielen“, sagt Melunovic und rechnet damit, dass die Emotionen auch am Sonntag groß sein werden.

Bei all der Offensivpower der Gäste ist es für die Alemannia gut, dass die erfahrenen Abwehrspieler Daniel Braun und Philipp Gänz zurück im Kader sind und auch Justin Padberg zumindest als Alternative auf der Bank Platz nehmen könnte. Geduld sei gefragt. Und das Hoffen auf eigene Momente, so Melunovic, der auch Bertin Gelenbevi, der sich zuletzt in der zweiten Mannschaft Spielpraxis holen konnte, wieder im Kader begrüßen wird. Hüffelsheimer trainieren Zweikampfführung David Holste freut sich sehr auf die Partie. „Früher waren wir froh, zum Turnier im Sommer eingeladen zu werden, jetzt treffen wir in der Meisterschaft aufeinander“, zeigt er die Entwicklung in seinem Team auf. Am Sonntag „werden wir alles in die Waagschale werfen und wollen unbedingt etwas mitnehmen.“ Dafür habe man in dieser Woche nach zwei freien Tagen als Folge des 3:2-Sieges gegen den SV Morlautern sowohl defensiv wie offensiv Zweikämpfe trainiert.