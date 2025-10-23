Waldalgesheim und die "Null" hinten

Den Ball fest im Griff: Alemannia-Torwart Andrej Juric und Kapitän Daniel Braun. Foto: Mario Luge

Waldalgesheim. Die Null muss stehen. Diesen Satz prägte einst Huub Stevens als Schalke-Trainer. Der rheinhessische Stevens ist, zumindest seinem Ruf nach, Elvir Melunovic. Die beste Abwehr in der Verbandsliga sorgte dafür, dass der SV Alemannia Waldalgesheim vorige Saison lange im Titelrennen mitmischte, obwohl zehn Teams häufiger trafen. In 13 Punktspielen hielt der SVA seinen Kasten sauber. Als dies im Frühling nicht mehr klappte, entgleiste der Aufstiegszug.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Nur zwei Gegentore an den ersten sieben Spieltagen – zwei irrelevante Anschlusstreffer in der Nachspielzeit gegen Herxheim (2:1) und in Pirmasens (3:1) – erweckten den Anschein, dass die Waldalgesheimer an ihre Stärken aus der Vorsaison anknüpfen würden. Doch mit dem Gastspiel bei Spitzenreiter TuS Mechtersheim (2:3) gab es die Trendwende. Neun Gegentore setzte es in fünf Partien. Die Null steht nicht mehr. Die Konsequenz: nur sechs Punkte, nur ein Sieg, sechs Zähler Rückstand auf Rang eins.

Trainer Melunovic verweist auf eine Vielzahl Umstände, auf Unkonzentriertheiten und Gegentreffer in Unterzahl wie in Hüffelsheim (2:2), ein „Tor des Jahres“ von Hohenecken (2:1), auf noch vorhandenen Abstimmungsbedarf. „Und es liegt an der Art und Weise, wie wir spielen, denn wir wollen die Spiele gewinnen. Wir müssen weniger Fehler machen, aber das ist ganz normal für eine junge Mannschaft mit neuen Spielern“, betont der 54-Jährige. „Wir werden versuchen, wieder eine Serie zu starten.“ Waldalgesheim erwartet einen robusten Gegner