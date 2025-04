Alemannias Trainer Elvir Melunovic (vorne; hier im Duell beim TSV Gau-Odernheim vor wenigen Wochen) warnt vor dem SV Steinwenden. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Waldalgesheim: Über Ostern die Akkus aufgeladen Waldalgesheim startet gegen SV Steinwenden mit frischen Beinen in den Verbandsliga-Endspurt

Waldalgesheim. „Wir wollen im Endspurt alles geben und den Kampf um die beiden ersten Plätze bis zum letzten Spieltag spannend halten.“ Trainer Elvir Melunovic gibt vor der Partie von Alemannia Waldalgesheim am Samstag (Beginn 15 Uhr) an der heimischen Waldstraße gegen den SV Steinwenden die Richtung vor. Als Tabellendritter hat die Alemannia mit dem 0:2 beim Jahn Zeiskam vor der Osterpause dabei die sehr gute Ausgangsposition eingebüßt, liegt jetzt zwei Zähler hinter dem TSV Gau-Odernheim und bereits vier hinter Tabellenführer FV Dudenhofen. Dennoch bleibt der Fokus klar darauf gerichtet, in den verbleibenden sechs Partien möglichst viele Punkte einzuheimsen.

Den SVS hat Melunovic beobachtet, genau analysiert. Und er weiß, wie schwierig die Aufgabe ist, vor der seine Truppe steht. In Zeiskam – die Mannschaft der Stunde – kam Steinwenden in der Hinrunde sogar zu einer Punkteteilung. Deshalb lautet die Forderung ans eigene Team: „Wir müssen genauso ins Spiel gehen wie gegen eine Spitzenmannschaft!" Im Hinrundenduell hatten es die Westpfälzer der Alemannia bereits sehr schwer gemacht. Damals trafen Marlon Pira in der ersten und Fabrizio Haas in der zweiten Hälfte jeweils zum exakt richtigen Zeitpunkt. Diesmal kommt eines hinzu: Der Tabellenneunte hat von den jüngsten sechs Begegnungen lediglich eine verloren (0:1 in Pfeddersheim).

Grund zum Tiefstapeln sieht der 53-jährige Fußballfachmann nicht. „Wir spielen eine tolle Saison", sagt Melunovic und will diese am liebsten veredeln. Motivationsprobleme sieht er bei seinen Jungs keineswegs. Aber er weiß, dass die Pause am Osterwochenende allen gutgetan hat, die Akkus wieder aufgeladen, auch die kleineren Wehwehchen auskuriert werden konnten. Die Zeiskam-Partie wurde intensiv analysiert, die Köpfe sind wieder frei, die Beine frisch.