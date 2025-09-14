Alemania Waldalgesheim (grüne Trikots) feierte in der Verbandsliga einen am Ende verdienten 2:0-Heimsieg gegen TuS Steinbach. Foto: Edgar Daudistel

Waldalgesheim-Trainer findet die richtigen Worte Alemannia steigert sich in Halbzeit zwei und besiegt TuS Steinbach +++ Große Vorfreude auf Verbandsliga-Spitzenspiel

Waldalgesheim. Alemannia Waldalgesheim bleibt auf Kurs. Zwar gewann die Mannschaft von Elvir Melunovic erwartungsgemäß im Duell mit dem TuS Steinbach keinen Schönheitspreis. Dank Torhüter Andrej Juric und einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Spielabschnitt verdiente sie sich aber einen am Ende sicheren und aufgrund der Chancenverwertung verdienten 2:0-Sieg. Damit machte die Mannschaft nicht nur ihrem Coach ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Auch die von Gert Selig gespendete neue Anzeigetafel wurde mit einem gebührenden Ergebnis eingeweiht.

„Für uns war es das erwartet schwere Spiel gegen eine Mannschaft, die nichts zu verlieren hatte", blickte Juric nach Abpfiff zurück. „Dabei sind wir ganz schlecht reingekommen." Dass er in der Anfangsphase selbst zweimal reaktionsschnell auf der Linie zupackte und Gegentreffer verhinderte, wollte er nicht explizit erwähnen. Melunovic hatte die ganze Truppe im Fokus. „Wir waren viel zu passiv, das war überhaupt nicht gut von uns", erklärte der 54-Jährige und wusste in der Halbzeitabsprache, „dass wir so schlecht wie vor dem Wechsel nicht noch einmal spielen können."

Heute, 16:00 Uhr SV Alemannia Waldalgesheim SV Alemannia Waldalgesheim TuS 1907 Steinbach Steinbach 2 0 Abpfiff Entsprechend war der Auftritt nach Wiederbeginn auch ein völlig anderer. Und mit etwas Glück fiel auch das 1:0. Nils Gräff zirkelte einen Freistoß vom linken Strafraumeck mit dem rechten Fuß in den Strafraum, Mahdi Mehnatgir bekam noch den Fuß dazwischen, und die Kugel passte perfekt ins lange Eck (64.). Sehr zum Ärger von TuS-Spielertrainer Davig Ghoul. „Da haben wir defensiv eigentlich perfekt mit vier gegen einen gestanden, und trotzdem geraten wir in Rückstand.“ Die Partie lief von nun an in eine Richtung. Fast folgerichtig erhöhte die Alemannia. Amar Kurtagic gewann einen Zweikampf im linken Mittelfeld und spielte direkt vertikal auf den losgesprinteten Jean-Pierre Houngbedji, der mit einem traumhaften Schlenzer in den rechten oberen Winkel den Endstand markierte (82.).