Waldalgesheim-Trainer findet die richtigen Worte

Waldalgesheim. Alemannia Waldalgesheim bleibt auf Kurs. Zwar gewann die Mannschaft von Elvir Melunovic erwartungsgemäß im Duell mit dem TuS Steinbach keinen Schönheitspreis. Dank Torhüter Andrej Juric und einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Spielabschnitt verdiente sie sich aber einen am Ende sicheren und aufgrund der Chancenverwertung verdienten 2:0-Sieg. Damit machte die Mannschaft nicht nur ihrem Coach ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Auch die von Gert Selig gespendete neue Anzeigetafel wurde mit einem gebührenden Ergebnis eingeweiht.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Für uns war es das erwartet schwere Spiel gegen eine Mannschaft, die nichts zu verlieren hatte“, blickte Juric nach Abpfiff zurück. „Dabei sind wir ganz schlecht reingekommen.“ Dass er in der Anfangsphase selbst zweimal reaktionsschnell auf der Linie zupackte und Gegentreffer verhinderte, wollte er nicht explizit erwähnen. Melunovic hatte die ganze Truppe im Fokus. „Wir waren viel zu passiv, das war überhaupt nicht gut von uns“, erklärte der 54-Jährige und wusste in der Halbzeitabsprache, „dass wir so schlecht wie vor dem Wechsel nicht noch einmal spielen können.“
Entsprechend war der Auftritt nach Wiederbeginn auch ein völlig anderer. Und mit etwas Glück fiel auch das 1:0. Nils Gräff zirkelte einen Freistoß vom linken Strafraumeck mit dem rechten Fuß in den Strafraum, Mahdi Mehnatgir bekam noch den Fuß dazwischen, und die Kugel passte perfekt ins lange Eck (64.). Sehr zum Ärger von TuS-Spielertrainer Davig Ghoul. „Da haben wir defensiv eigentlich perfekt mit vier gegen einen gestanden, und trotzdem geraten wir in Rückstand.“ Die Partie lief von nun an in eine Richtung. Fast folgerichtig erhöhte die Alemannia. Amar Kurtagic gewann einen Zweikampf im linken Mittelfeld und spielte direkt vertikal auf den losgesprinteten Jean-Pierre Houngbedji, der mit einem traumhaften Schlenzer in den rechten oberen Winkel den Endstand markierte (82.).
„Das war unbeschreiblich. Ich komme rein und mache nach der super Vorarbeit von Amar ein Tor“, so der 20-jährige Sommer-Neuzugang, der sich an der Waldstraße angekommen fühlt. Etwas, das er mit Manel Goncalves teilt. Der 20-jährige Innenverteidiger musste kurzfristig von Beginn an auflaufen, weil Routinier Joshua Iten wegen Oberschenkelproblemen beim Warmmachen signalisiert hatte, dass ein Einsatz unmöglich sei. „Die Mannschaft hat mich bestens aufgenommen, mir von der ersten Minute an Selbstbewusstsein gegeben und mich aufgebaut.“ Und auch Melunovic hatte ein Lob für den Deutsch-Portugiesen: „Er hat seine Sache tatsächlich sehr gut gemacht.“
Insgesamt verlief die Begegnung getreu dem Motto, wonach der, der oben steht, in den entscheidenden Passagen oft ein Quäntchen Glück hat. Für Ghoul blieb die Gewissheit, dass seine Mannschaft trotz bislang erst zwei Zählern auf der Habenseite nicht weit entfernt ist. Die Alemannia hat mit Tabellenführer TuS Mechtersheim Schritt gehalten und alles dafür getan, dass es am kommenden Samstag im Ortsteil von Römerberg mit dem Duell Erster gegen Zweiter zum absoluten Spitzenspiel in der Verbandsliga kommt. Danach wird sich zumindest eine Tendenz ausmachen lassen, wohin die Reise in dieser Spielzeit gehen könnte.
Alemannia Waldalgesheim: Juric – Gänz, Padberg, Braun, Goncalves, Shamshon (34. Ludwig) – Gräff (90.+1 Kreling), Atanley, Grünewald (58. Kurtagic) – Pira (74. Houngbedji), Mehnatgir (87. Gürel)