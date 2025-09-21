Waldalgesheim: Schockstarre nach perfekter Halbzeit

Alemannia und TuS liefern sich ein intensives Spiel auf hohem Verbandsliga-Niveau. Der Waldalgesheimer Tom Gürel (grünes Trikot) setzt sich in diesem Zweikampf gegen Edonart Leposhtaku durch. Foto: Jochen Werner

Mechtersheim/Waldalgesheim. Da war sie, die eine perfekte Halbzeit. Aber eben nur eine. Bis zur Pause hatte Alemannia Waldalgesheim im Verbandsliga-Spitzenspiel beim TuS Mechtersheim alles, aber auch wirklich alles im Griff. Der Dreier war in einer intensiven Partie greifbar. Wären da nicht die 16 Minuten nach Wiederanpfiff gewesen. Da machten die Pfälzer aus einem 0:2-Rückstand eine 3:2-Führung. Und die retteten sie schließlich vor 268 Zuschauern an der Kirschenallee mit Geschick und Glück über die Zeit.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Nur zweimal musste Alemannia-Keeper Andrej Juric vor dem Wechsel eingreifen. Einen 16-Meter-Schuss von Nico Pantano konnte er locker abfangen (15.), und bei einer Grätsche in einen langen Ball hinein reagierte er klasse gegen Daniel Evrard (25.). Mehr ließ die Abwehr der Grün-Weißen nicht zu. Umgekehrt schaltete sich selbst die Defensivreihe immer wieder mit in Angriffe ein. Der Lohn: aus einem eigenen Einwurf auf Höhe der Eckfahne entstand die Führung. David Shamshon flankte butterweich an den kurzen Pfosten, wo Mahdi Mehnatgir perfekt einlief und einnickte (16.). Danach steckte die Alemannia auch die Verletzung von Marlon Pira weg, für den Jean-Pierre Houngbedji kam. Mit zweimaligem Doppelpass spielten sich Ben Grünewald und Justin Padberg vertikal durch die TuS-Linien, und Padberg blieb allein vor Torhüter Sören Pätzold ganz cool, netzte rechts unten ein (45.+5).

Gestern, 16:00 Uhr TuS Mechtersheim Mechtersheim SV Alemannia Waldalgesheim SV Alemannia Waldalgesheim 3 2 Abpfiff In der Pause wurde es in der TuS-Kabine sehr laut. „Aber es hat etwas gebracht”, so Mechtersheims Coach Nauwid Amiri nach der Partie. Was dann abgelaufen sei, betitelte er als „überragend”. Die Treffer von Can Güney nach überragendem Pass von Pantano (51.) und Andrew Wooten (54.) fielen aus Sicht der Gäste dagegen einfach zu schnell und zu kurz hintereinander. Und weil dem nicht genug war, setzte Wooten in typischer Torjäger-Manier noch einen drauf (61.). Die Elf von Elvir Melunovic brauchte einige Minuten, um zurückzukommen. Nach der Umstellung von einem 5-3-2 auf ein 4-3-3-System und ähnlich wie in der Vorwoche in Hüffelsheim konditionell abbauenden Gastgebern ergaben sich nach Standards immer wieder Chancen. Die besten hatte Joshua Iten. Seine zwei Kopfbälle nach Freistoßflanken von Mehnatgir verfehlten den Kasten jedoch (88., 90.).