Waldalgesheim: Pierre Merkels Plan geht auf

Waldalgesheim. Am Anfang war die Verabschiedung von Fabrizio Haas, Pierre Merkel, Stergios Teo Fakas und Bastien Etienne. Am Ende war der Jubel. Gleich drei aus dem Quartett sorgten für das Zählbare beim 3:1 (1:0)-Erfolg von Alemannia Waldalgesheim im Verbandsliga-Duell Vierter gegen Fünfter mit dem VfB Bodenheim. 164 Zuschauer verfolgten die sehr ansehnliche Partie an der Waldstraße. Das Besondere im letzten Alemannia-Heimspiel dieser Saison: Rund 30 Fans waren wegen Schiedsrichter Frederic Kaufmann gekommen. Der gab nämlich seine Abschiedsvorstellung und zog sein eigenes Fazit: „Besser kann es nicht enden.“ Der Mainzer hört auf, „weil mir die Perspektive fehlt.“

Es war ein Spiel, das symbolisch für die komplette Saison stehen kann. Eine gute Stunde lang war die Alemannia weit überlegen, ließ aber die letzte Konsequenz im Spiel nach vorne vermissen. Der Ball lief lange gut durch die Reihen, der einzige Treffer vor der Pause allerdings fiel durch einen Standard. Bei einer Ecke von Nils Gräff bewies Haas einmal mehr seine Kopfballstärke (17.) und ließ Patrick Stofleth im VfB-Tor nicht den Hauch einer Abwehrchance. Alles so, wie in der gesamten Hinrunde.

Abschnitt zwei spiegelte dann die Rückrunde wider. Erst absolut überlegen und durch Julien Atanley mit der vergebenen Gelegenheitfür das zweite Tor (62.), dann zunehmend in Schwierigkeiten, mit etwas Glück (Pfostenkopfball von Roman Meyenburg nach Flanke von Jared Lidy aus dem Halbfeld, 70.) weiterhin in Führung, schließlich durch eigene Unachtsamkeit bestraft. Der gerade eingewechselte Marlon Pira trat Marco Bergmann im Strafraum auf den Fuß, Norman Loos verwandelte vom Punkt ganz sicher (83.).

Im offenen Schlagabtausch war die Alemannia wieder da, wie jetzt zum Ende der Saison. „So ist Fußball. Erst bist du der Schuldige, dann der Held“, sagte Pira nach Abpfiff. Drei Minuten, nachdem er den ersten Strafstoß verursachte, wurde er auf der anderen Seite von Adrian Ziewers gefoult. Pierre Merkel trat an und verwandelte trocken links oben Richtung Giebel (87.). Stergios Fakas setzte in der Mitte mit dem Abpfiff den Schlusspunkt nach perfekter Vorarbeit von Gräff (90.+3).

„Für die Zuschauer war das heute ein super Spiel“, brachte VfB-Trainer Marco Jantz die 90 Minuten auf den Punkt. Alemannia-Coach Elvir Melunovic wusste ganz genau, woran der Einbruch nach einer Stunde lag. Julien Atanley war angeschlagen in die Partie gegangen, Tom Gürel hatte nach seiner Krankheit noch konditionellen Rückstand, und Ben Grünewald musste in den vergangenen sieben Tagen inklusive Partien mit der U19 viermal ran. „Bei allen war irgendwann der Akku leer, unser komplettes Mittelfeld war Mitte der zweiten Halbzeit überfordert“, so der 53-Jährige, der seinem Team für Einstellung und Leistung aber ein „riesengroßes Lob” zollte. „Vor dem Spiel haben wir noch gesagt, dass es cool wäre, wenn wir beide treffen würden.“ Haas und Merkel waren nach Abpfiff glücklich. Auch, weil der Plan gelang, den Fans etwas bieten zu wollen. Und Merkel hatte sich nach dem zuletzt gegen Steinwenden vergebenen Strafstoß die Worte Melunovics zu Herzen genommen. „Er hat nur gesagt: Schieß ordentlich!“ Das hatte an einem rundum gelungenen Tag geklappt. Die Devise für die nächste Saison verkündete Pira. „Da greifen wir wieder an!“ so der offensive Außenspieler.

Alemannia Waldalgesheim: Juric – Shamshon, Haas, Iten, Gänz, Teixeira – Gürel, Atanley (88. Ludwig), Grünewald (80. Pira) – Merkel (89. Fakas), Gräff.