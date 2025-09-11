Waldalgesheim: Melunovic warnt vor der gefährlichen Papierform

Der Waldalgesheimer Mahdi Mehnatgir treibt den Ball durchs Mittelfeld. Archivfoto: Mario Luge

Waldalgesheim. Die Rollen sind klar verteilt. In der Verbandsliga erwartet Alemannia Waldalgesheim am Sonntag den TuS Steinbach. Tabellenzweiter gegen Vorletzter. So steht es nach bislang absolvierten sechs Partien auf dem Papier. Dass gerade darin die Gefahr liegt, dessen ist sich an der Waldstraße jeder bewusst. Für den besonderen Clou ist jedenfalls gesorgt: In der Langinvest-Arena wird vor dem Anpfiff (16 Uhr) die Anzeigetafel eingeweiht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Alemannia-Coach Elvir Melunovic hat die Partie vor fast genau 12 Monaten noch gut in Erinnerung. „Das war eines unserer dominantesten Spiele überhaupt”, sagt er und warnt sogleich: „Wir haben damals nur 1:0 gewonnen.” Tobias Lauterbach hatte nach einer Stunde Spielzeit den Siegtreffer markiert. Und mit ihm schließt sich vielleicht ein Kreis. Der 23-Jährige hat seine Verletzung auskuriert, könnte erstmals im Jahr 2025 wieder im Kader der Grün-Weißen stehen. „Vielleicht sitzt er auf der Bank“, so Melunovic, der den Innenverteidiger vorsichtig heranführen will. „Ein Risiko werden wir nicht eingehen. Wenn er dabei sein könnte, wäre das wichtig für das Team, uns Trainer und natürlich für ihn.“

Auch wenn Melunovic predigt, nicht auf die Tabelle zu schauen, so steht die doch irgendwie im Mittelpunkt. „In den nächsten drei bis vier Spieltagen wird sie sich spalten“, prophezeit er. Dann werde sich zeigen oder lasse sich zumindest erahnen, wohin die Reise für viele Vereine in dieser Spielzeit gehe. Nach Steinbach stehen für die Grün-Weißen die Partie beim Topfavoriten TuS Mechtersheim und das Heimspiel gegen den ebenfalls ambitionierten FC Basara Mainz an. „Doch daran dürfen wir noch nicht denken.“ Genauso wenig daran, dass eventuell bei einem eigenen Dreier und einem Straucheln von Mechtersheim in Hüffelsheim der Sprung auf Platz eins winken könnte. Der gebürtige Bosnier wischt solche Gedanken vom Tisch, sagt: „Wir dürfen nur auf uns schauen und müssen nur von Woche zu Woche denken.“ Respekt und Demut gefordert - Gute Stimmung im Team