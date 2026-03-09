Waldalgesheim lässt in Bodenheim nichts anbrennen

Die Bodenheimer konnten dem SVA diesmal nicht das Wasser reichen. – Foto: Mario Luge

Ihr Ruf eilt den Verbandsliga-Fußballern des SV Alemannia Waldalgesheim voraus. Man sollte, sagt Marco Streker, der neue Trainer von Schlusslicht VfB Bodenheim, tunlichst nicht in Rückstand geraten gegen die beste Abwehr der Spielklasse: „Dann wird es sehr schwer. Sie sind von der Struktur gegen den Ball her die beste Mannschaft der Liga.“

Es hat sich, sagt Cotrainer Sascha Witt, der anstelle des privat verhinderten Elvir Melunovic an der Seitenlinie das Kommando führte, gelohnt, die Bodenheimer bei ihrem 1:3 in Hüffelsheim vor Ort zu beobachten. So wusste der SVA, worauf es ankommen würde. Wobei: „Ich habe sie etwas aggressiver und galliger erwartet. Wir wollten im Ballbesitz ruhig sein und gegen den Ball kompakt und aggressiv.“

Insofern war es ein Wirkungstreffer, als Ben Grünewald schon in Minute elf das 1:0 erzielte. Und damit im Montagabendspiel vor knapp 200 Zuschauern den 3:0 (2:0)-Sieg des SVA am Guckenberg einleitete. Grünewalds Freistoß kullerte flach ins Netz, leicht abgefälscht und doch haltbar. „Das 0:1 zieht schon den Stecker“, sagt Streker, „wir haben die ganze Woche über gesagt, dass wir kein frühes Gegentor fangen dürfen.“ Zumal Mahdi Mehnatgir nach Foul des sonst so zuverlässigen VfB-Verteidigers Adrian Ziewers an Tom Gürel rasch per Elfmeter nachlegte (17.).

"Männlichkeit und Körperlichkeit gefehlt"

Beides klappte, so lange es notwendig war. Denn in Durchgang zwei genügte den Gästen der Verwaltungsmodus. „Uns hat es an Männlichkeit und Körperlichkeit gegen eine echte Männermannschaft gefehlt“, ärgert sich VfB-Coach Streker. „In der zweiten Halbzeit waren wir einen Tick aggressiver, ohne zwingend zu werden.“

Justin Padberg hatte per Abstauber nach einer Ecke für den SVA erhöht (67.). Zweimal hielten die Alemannen die Luft an. Einmal, als Khaled Abou Daya nach einem Gastgeschenk auf Keeper Andrej Juric zulief und, abgedrängt, nur das Außennetz traf (30.). Und dann, als der VfB-Stürmer nach einer Ecke daneben zielte (34.). Das Chancenplus hatten die Gäste. Grünewalds nächster Freistoß flog knapp vorbei (42.), und Mehnatgir rätselt wohl immer noch, wie er den Ball, den Grünewald nach Nico Manz' Querschläger mustergültig quer gelegt hatte, am leeren Tor vorbei bekam (22.).

"Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung"

Tobias Lauterbachs Abschluss nach einem Standard und Mehnatgirs freier Lauf auf den Keeper brachten nach dem Seitenwechsel nichts ein, doch da stand der Sieger längst fest. „Bodenheim steht im Vergleich zur vorigen Saison nicht schlechter da, ihr Tabellenplatz passt nicht zur Qualität“, sagt SVA-Sechser Joshua Iten, „wir wussten, dass wir uns auf einen Kampf einstellen müssen. Ich denke, der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Für einen so dünnen Kader haben wir es gut gemacht.“

Man mochte sich wundern, dass der eigentlich als Verteidiger gelistete Manel Goncalves vorne im Sturm auftauchte. Im Training, sagt Witt, beweist der 20-Jährige seine Torgefährlichkeit. Aus Jugendjahren sind ihm offensivere Positionen vertraut. Und der Unparteiische belohnte seine fleißige Leistung damit, dass er Goncalves statt Padberg als Schütze des 3:0 eintrug. Womöglich wird der Mann mit der für Stürmer ungewohnten Rückennummer vier nun häufiger vorn gebraucht. Wann Nils Gräff und Marlon Pira zurückkehren, ist nach Witts Auskunft nämlich unklar.

Nun drückt man einander die Daumen

Durch den hoch verdienten Dreier beim Schlusslicht bleibt der SVA dem Tabellenzweiten Jahn Zeiskam auf den Fersen. Das direkte Duell gibt es, in Waldalgesheim, am letzten Spieltag. Mit Pirmasens II und Steinbach geht es in den kommenden beiden Partien erneut gegen Kellerkinder. Bodenheimer und Waldalgesheimer werden sich nun wechselseitig die Daumen drücken, denn die nächsten beiden Gegner des VfB stammen mit Kandel und Zeiskam ebenfalls aus dem Aufstiegsrennen. Die Bodenheimer hoffen, dass sie danach in den zahlreichen Sechs-Punkte-Spielen noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt haben.

VfB Bodenheim: Günther – Ziewers, Ahmed, Manz (84. Lagrini) – Schäfer, Kramer, Cande (68. Abdelaali), Heine – Abou Daya, Faßnacht, Tokhi (62. Adams).

Alemannia Waldalgesheim: Juric – Padberg, Braun, Lauterbach – Gänz, Iten, Shamshon (89. Wein) – Grünewald (81. Ludwig), Gürel (73. Kreling) – Mehnatgir (89. Fakas), Goncalves (85. Gelenbevi).