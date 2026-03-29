Waldalgesheim hält lange mit Der ersatzgeschwächte Verbandsligist hält Tabellenführer Mechtersheim über weite Strecken vom eigenen Tor weg, verliert am Ende aber 0:2 von Jochen Werner · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

Waldalgesheims Philipp Robert Gänz (rechts) beharkt sich mit dem Mechtersheimer Can Abdullah Güney. Foto: Edgar Daudistel

Waldalgesheim. Drei Niederlagen nacheinander. So etwas musste der SV Alemannia Waldalgesheim in der Verbandsliga schon lange nicht mehr hinnehmen. Am Sonntag konnte Trainer Elvir Melunovic nach dem 0:2 (0:0) gegen Spitzenreiter TuS Mechtersheim seinem Team aber keinerlei Vorwürfe machen. Bis zum Anbruch der Schlussviertelstunde hielt die stark ersatzgeschwächte Elf vor den Augen des Mainzer Nationalspielers Nadiem Amiri gut mit, erst danach war der Druck, den die Gäste über die komplette Spielzeit machten, in einigen Situationen zu stark.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Manel Goncalves ersetzt Routinier Justin Padberg

Mit Manel Goncalves, der den verletzten Routinier Justin Padberg ersetzte, und den zentralen Säulen Daniel Braun und Tobias Lauterbach stand die Alemannia in der Dreierkette sicher. Konstantin Ludwig machte seine Sache als Staubsauger vor der Abwehr anstelle von Joshua Iten ebenfalls gut. Pech war, dass der bereits verwarnte Tom Gürel als Vorsichtsmaßnahme ausgewechselt werden musste. Für ihn kamen die beiden lange verletzten JP Houngbedji und Bertin Gelenbevi, die beide noch nicht bei hundert Prozent sind, nacheinander zum Einsatz. Melunovics Plan, TuS-Spielgestalter Nico Pantano aus dem Spiel zu nehmen, ging in den meisten Situationen auf. Mehr als Halbchancen ließ die Alemannia im ersten Abschnitt nicht zu. Die größte hatte ausgerechnet Tobias Lauterbach, der eine Flanke per Flugkopfball auf die eigene Latte lenkte. Bei der nachfolgenden Ecke klärte Gürel mit Hilfe des Außenpfostens (21.). Insgesamt lief das Spiel fast ausschließlich in eine Richtung, lediglich in den letzten zehn Minuten vor der Pause tauchte die Alemannia ein paarmal gefährlich im Gäste-Strafraum auf, kam aber nicht zum Abschluss.