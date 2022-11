Waldalgesheim: Es geht um Punkte gegen den Abstieg Oberligist Alemannia Waldalgesheim will bei Schlusslicht Eisbachtal Trendwende schaffen

Waldalgesheim. Marcel Fennel kränkelt. Der Chefcoach des Fußball-Oberligisten SV Alemannia Waldalgesheim konnte die Trainingseinheit am Montag nicht leiten, hofft aber, an diesem Mittwoch (20 Uhr) im Nachholspiel bei den Sportfreunden Eisbachtal wieder an der Seitenlinie stehen zu können. Gegenüber dem ersten, wegen Nebels abgebrochenen Versuchs in Nentershausen hat sich an der Tabellen-Konstellation wenig geändert. Doch die Eisbachtaler holten am vergangenen Wochenende einen Punkt, während die Alemannen das bittere 2:5 gegen Karbach im Gepäck haben.