Waldalgesheim: Erst »fast perfekt«, dann »zu viel quer«

Bretzenheim/Waldalgesheim. Ein perfekter Start und in der Schlussphase doch noch das große Zittern. Mit dem 2:2-Unentschieden musste Alemannia Waldalgesheim im Auswärtsspiel bei der TSG Bretzenheim letztendlich zufrieden sein. Im zweiten Durchgang war den Grün-Weißen viel zu wenig eingefallen, die Hausherren hatten dagegen nach dem Anschlusstreffer nur 70 Sekunden nach Wiederanpfiff immer mehr Oberwasser bekommen und waren dem Dreier schließlich näher als die Gäste.
„Wir haben 30 Minuten lang sehr gut gespielt und hätten das dritte Tor machen müssen. Dann kriegst du wie in Mechtersheim viel zu schnell den Gegentreffer und fängst plötzlich an zu schwimmen.“ Justin Padberg, in der vergangenen Spielzeit noch Kapitän bei der TSG und seit Sommer im Trikot der Alemannia, fasste die Partie in wenigen Worten zusammen. Die hatte für seine neue Mannschaft ideal beginnen. Ein langer Vertikalpass von Philipp Gänz in den Lauf von Mahdi Mehnatgir, der zwei Gegenspieler aussteigen ließ und locker zum 0:1 einschob (5.). Nachdem ein Tom Gürel-Kopfball vom Ex-Alemannen Serdal Günes noch vor der Torlinie geblockt werden konnte (8.), fiel das 0:2 doch sehr schnell. Mehnatgir verwandelte einen an ihm von Karsten Endlich verursachten Foulelfmeter sicher (11.). Es war Zeit für TSG-Coach Timo Schmidt, seine Elf vor dem Anstoß zur Seite zu rufen.
Die Alemannia stand mit der Führung im Rücken zwar tiefer, hatte aber trotzdem zunächst die größeren Chancen. Jean Pierre Houngbedji schloss einen Konter mit einem Schuss an den Außenpfosten ab (25.), eine flache Hereingabe von Nils Gräff zischte an Freund und Feind vorbei durch den Fünfer (33.), und Tom Gürel knallte von halblinks ans Außennetz (38.). Auf der Gegenseite verpasste Tamim Noory die erste große Gelegenheit für die Hausherren (35.).
Direkt nach Wiederanpfiff der Anschluss, weil die Alemannia ihre linke Abwehrseite nicht dicht bekam, Lars Frick in der Mitte die Vorlage von Philipp Japke dankend annahm. „Wenn man ehrlich ist, haben wir die Chancen der Alemannia vor der Pause mitinitiiert, und in der zweiten Halbzeit waren wir dann total am Drücker“, so TSG-Trainer Timo Schmidt, der ebenso wie sein spielender Co Günes den imaginären Hut vor der jungen Truppe zog. Umso mehr, weil eben noch der Ausgleich gelang. „Manchmal weiß ich, wo ich hinlaufen muss“, sagte Günes grinsend. Bei seinem Kopfball nach Maßflanke von Kadir Aygurlu stand er acht Meter vor dem Kasten komplett blank (86.). Bitter für die Hausherren war, dass sich Brian Balik zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit ohne Einwirkung eines Gegenspielers schwer am Fußgelenk verletzte, ins Krankenhaus gebracht werden musste.
Für Alemannia-Coach Elvir Melunovic war der Auftritt seiner Mannschaft im ersten Abschnitt „fast perfekt“. Fast, weil sie den Sack eben nicht mit dem durchaus möglichen dritten Treffer zumachte. Die Umschaltmomente wurden insgesamt aber sehr gut ausgespielt. Was da mit schnellem Spiel in die Spitze gelang, lief nach der 30. Minute und vor allem nach der Pause fast gar nicht mehr, der Ball wurde viel zu oft quer gespielt. „Da hat Bretzenheim dann logischerweise Druck ausüben können, und wir haben sie zu viel zu einfachen Gegentoren eingeladen“, so der 54-Jährige.
Alemannia Waldalgesheim: Juric – Gänz, Padberg, Braun, Iten, Gräff – Grünewald (41. Kreling), Atanley, Gürel (90. Lauterbach) – Houngbedji (62. Ludwig), Mehnatgir