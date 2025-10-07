Der Bretzenheimer Tamim Noory (links) geht ins Laufduell mit dem Alemannen Ben Grünewald. Foto: Stefan Sämmer

Waldalgesheim: Erst »fast perfekt«, dann »zu viel quer« Waldalgesheimer Verbandsligist gibt bei der TSG Bretzenheim 2:0-Führung noch aus der Hand Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest TSG Bretzenh SV Alemannia Waldalgesheim

Bretzenheim/Waldalgesheim. Ein perfekter Start und in der Schlussphase doch noch das große Zittern. Mit dem 2:2-Unentschieden musste Alemannia Waldalgesheim im Auswärtsspiel bei der TSG Bretzenheim letztendlich zufrieden sein. Im zweiten Durchgang war den Grün-Weißen viel zu wenig eingefallen, die Hausherren hatten dagegen nach dem Anschlusstreffer nur 70 Sekunden nach Wiederanpfiff immer mehr Oberwasser bekommen und waren dem Dreier schließlich näher als die Gäste.

„Wir haben 30 Minuten lang sehr gut gespielt und hätten das dritte Tor machen müssen. Dann kriegst du wie in Mechtersheim viel zu schnell den Gegentreffer und fängst plötzlich an zu schwimmen." Justin Padberg, in der vergangenen Spielzeit noch Kapitän bei der TSG und seit Sommer im Trikot der Alemannia, fasste die Partie in wenigen Worten zusammen. Die hatte für seine neue Mannschaft ideal beginnen. Ein langer Vertikalpass von Philipp Gänz in den Lauf von Mahdi Mehnatgir, der zwei Gegenspieler aussteigen ließ und locker zum 0:1 einschob (5.). Nachdem ein Tom Gürel-Kopfball vom Ex-Alemannen Serdal Günes noch vor der Torlinie geblockt werden konnte (8.), fiel das 0:2 doch sehr schnell. Mehnatgir verwandelte einen an ihm von Karsten Endlich verursachten Foulelfmeter sicher (11.). Es war Zeit für TSG-Coach Timo Schmidt, seine Elf vor dem Anstoß zur Seite zu rufen.

Die Alemannia stand mit der Führung im Rücken zwar tiefer, hatte aber trotzdem zunächst die größeren Chancen. Jean Pierre Houngbedji schloss einen Konter mit einem Schuss an den Außenpfosten ab (25.), eine flache Hereingabe von Nils Gräff zischte an Freund und Feind vorbei durch den Fünfer (33.), und Tom Gürel knallte von halblinks ans Außennetz (38.). Auf der Gegenseite verpasste Tamim Noory die erste große Gelegenheit für die Hausherren (35.). Kehrtwende nach der Pause