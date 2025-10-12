Waldalgesheims Jan Houngbedji kommt gegen den TuS Hohenecken hier einen Schritt zu spät. Foto: Edgar Daudistel

Waldalgesheim erfolgreich nach drei sieglosen Spielen Alemannia gewinnt gegen den TuS Hohenecken +++ Mehnatgir schnürt Doppelpack Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest SV Alemannia Waldalgesheim Hohenecken Mahdi Mehnatgir

Waldalgesheim. Freunde und Erleichterung an der Waldalgesheimer Waldstraße. Nach drei sieglosen Verbandsligapartien in Folge holte die Alemannia endlich wieder einen Dreier. Der 2:1-Erfolg über einen im Umschaltspiel starken TuS Hohenecken war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Zum Matchwinner der Grün-Weißen schwang sich einmal mehr Mahdi Mehnatgir auf. Der 28-jährige Stürmer erzielte seine Saisontore neun und zehn.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Für den ersten Paukenschlag einer intensiven Begegnung sorgte Enrico Wolf. Aus dem Nichts reagierte der TuS-Mittelfeldakteur nach einem Ballgewinn blitzschnell, sein Weitschuss von der Mittellinie flog über SVA-Keeper Andrej Juric hinweg und landete mit perfekter Flugbahn zur Gästeführung im Netz (14.). Ein Treffer Marke Tor des Jahres. Die Hausherren waren zwar bemüht und hatten gefühlte 80 Prozent Ballbesitz. Offensiv fanden sie aber kaum statt. Mehr als ein abgefälschter Schuss von Nils Gräff, den Torhüter Philipp Heimer aus dem Eck fischte (20.), war nicht. Auf der anderen Seite grätschte Joshua Iten gerade noch in den Abschluss des freien Wolf (17.), und Juric entschärfte einen Freistoß von Sergen Tok (31.).

Gestern, 16:30 Uhr SV Alemannia Waldalgesheim SV Alemannia Waldalgesheim TuS 04 Hohenecken Hohenecken 2 1 Abpfiff In der Halbzeit stellte Alemannia-Trainer Elvir Melunovic um. Aus einem 5-3-2 wurde ein 4-3-3. Tobias Lauterbach agierte als rechter Verteidiger, Marlon Pira wechselte von rechts defensiv nach links offensiv, Gräff auf die linke Verteidigerposition. „Diese Umstellungen bedeuteten natürlich auch Risiko, aber wir waren bis zur Pause viel zu passiv, hatten keinen Torabschluss. Da mussten wir einfach etwas machen“, erklärte der 54-Jährige. Die Umstellungen passten. Vor allem aber überraschten sie den TuS, was auch dessen Spielertrainer Dennie Reh zugab: „Da haben wir uns am Anfang mit dem Anlaufen sehr schwer getan.“