Waldalgesheim erfolgreich nach drei sieglosen Spielen

Waldalgesheim. Freunde und Erleichterung an der Waldalgesheimer Waldstraße. Nach drei sieglosen Verbandsligapartien in Folge holte die Alemannia endlich wieder einen Dreier. Der 2:1-Erfolg über einen im Umschaltspiel starken TuS Hohenecken war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Zum Matchwinner der Grün-Weißen schwang sich einmal mehr Mahdi Mehnatgir auf. Der 28-jährige Stürmer erzielte seine Saisontore neun und zehn.
Für den ersten Paukenschlag einer intensiven Begegnung sorgte Enrico Wolf. Aus dem Nichts reagierte der TuS-Mittelfeldakteur nach einem Ballgewinn blitzschnell, sein Weitschuss von der Mittellinie flog über SVA-Keeper Andrej Juric hinweg und landete mit perfekter Flugbahn zur Gästeführung im Netz (14.). Ein Treffer Marke Tor des Jahres. Die Hausherren waren zwar bemüht und hatten gefühlte 80 Prozent Ballbesitz. Offensiv fanden sie aber kaum statt. Mehr als ein abgefälschter Schuss von Nils Gräff, den Torhüter Philipp Heimer aus dem Eck fischte (20.), war nicht. Auf der anderen Seite grätschte Joshua Iten gerade noch in den Abschluss des freien Wolf (17.), und Juric entschärfte einen Freistoß von Sergen Tok (31.).
In der Halbzeit stellte Alemannia-Trainer Elvir Melunovic um. Aus einem 5-3-2 wurde ein 4-3-3. Tobias Lauterbach agierte als rechter Verteidiger, Marlon Pira wechselte von rechts defensiv nach links offensiv, Gräff auf die linke Verteidigerposition. „Diese Umstellungen bedeuteten natürlich auch Risiko, aber wir waren bis zur Pause viel zu passiv, hatten keinen Torabschluss. Da mussten wir einfach etwas machen“, erklärte der 54-Jährige. Die Umstellungen passten. Vor allem aber überraschten sie den TuS, was auch dessen Spielertrainer Dennie Reh zugab: „Da haben wir uns am Anfang mit dem Anlaufen sehr schwer getan.“
Eine Viertelstunde lang war das so. Die genügte der nun deutlich willensstärkeren Alemannia, die Partie zu drehen. Ballgewinn Iten, Flanke Pira, Kopfball Mehnatgir, den Heimer erst deutlich hinter der Linie zu fassen bekam (53.) – der Ausgleich. Weil Tok danach für den TuS das leere Tor nicht traf (56.) und Ben Grünewald nach beherztem Antritt über die rechte Seite im Strafraum wieder Mehnatgir sah, der wiederum erst verzögerte und dann vollstreckte (60.), war der Dreier perfekt. Chancen hatten danach nur noch die Hausherren. Heimer konnte aber einen Freistoß von Gräff noch gerade so über die Latte lenken (62.), Mehnatgirs Schuss wurde auf der Linie geklärt (63.).
Dass es mit der Hattrick nichts wurde, nahm der im Sommer von Aksu Mainz nach Waldalgesheim gewechselte Angreifer hin. Seine Quote spricht bislang ohnehin für ihn. „Die komplette Mannschaft hat für ihn gearbeitet.“ Melunovic wusste, was er an Mehnatgir hat, wollte aber niemanden aus dem Team herausheben. Ebenso wenig wie der Stürmer. „Tore kannst du nicht allein machen. Wir kämpfen alle miteinander. Aber im Moment nutze ich die Chancen einfach gut“, sagte der.
Seine erste komplette Halbzeit im Kalenderjahr 2025 stand Tobias Lauterbach auf dem Platz. „Es ging besser, als ich gedacht hatte“, bekannte der gebürtige Kaiserlauterer. Auf der für ihn nicht ganz ungewohnten Position auf der rechten Abwehrseite kam er gut zurecht und zog den Vergleich zur Vorwoche in Bretzenheim: „Die paar Minuten dort auf der Sechs waren anstrengender.“
SV Alemannia: Juric – Pira (90.+4 Fakas), Padberg, Braun, Iten, Ludwig (46. Lauterbach) – Gräff, Atanley, Grünewald – Houngbedji, Mehnatgir (90.+2 Goncalves)