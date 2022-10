Waldalgesheim: Der Ball will einfach nicht rein Alemannia verzweifelt beim 0:0 gegen die SG Mülheim-Kärlich vor dem gegnerischen Tor

In einer stürmischen Alemannia-Anfangsphase hoppelte allerdings erst der Abschluss von Niko Neal nur knapp am Gästetor vorbei, dann scheiterte Shane Wheeler gleich zweimal aus aussichtsreicher Position. „Wenn du deine Chancen nicht machst, wird es gegen so einen Gegner, der nicht viel für das Spiel macht, eben schwer“, hält Marcel Fennel fest. Bis zum Seitenwechsel spielte weiterhin nur die Heimelf. „Einen einzigen Torschuss hatte der Gegner im ersten Durchgang“, schüttelt der Trainer den Kopf.

„Bis zum Sechzehner habe ich heute ein gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen“, betont Marcel Fennel trotz aller Unzufriedenheit über das Resultat. In den zweiten 45 Minuten änderte sich das Bild etwas, jedenfalls bekamen die Gäste hin und wieder mehr Platz für Umschaltaktionen. „Am Ende kannst du froh sein, dass sie diese auch nicht sauber zu Ende gespielt haben“, sagt Marcel Fennel, dessen Team sich mit einem Özer-Freistoß aus der Kabine zurückmeldete (52.). Knapp drüber. „Das Chancenplus war weiterhin ganz klar auf unserer Seite“, erklärt der Trainer, dessen Spieler in den gefährlichen Momenten aber meist die falschen Entscheidungen trafen oder zu zögerlich abschlossen.

Seine Mannschaft hingegen übte sich weiter im Chancenauslassen. Ganz zur Verzweiflung der 115 Zuschauer, die im Dauerregen mit ihrem Team fieberten. Yudai Baba (25.) und Nils Gräff (30.), der nach einem Zweikampf noch vor der Pause verletzt raus musste, vergaben die beiden besten Gelegenheiten. Elfmeter forderten die Platzherren, nachdem Can Özer allein vor dem Gästetor von seinem Gegenspieler am Arm zu Boden gezogen wurde. Zwar kam der Alemannia-Kapitän noch zum Abschluss, hätte den Ball ohne das Ziehen wohl aber platzierter auf das Tor bringen können (37.). Die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm.

SVA will unter die Top Fünf

Niko Neal verpasste es gleich zweimal, den Ball sauber in die Mitte auf einen seiner einschussbereiten Teamkollegen zu spielen, suchte stattdessen lieber selbst den Abschuss (60./78.). Shane Wheeler und Can Özer fanden gegen die vielbeinige Abwehr der Koblenzer keine Lücke, während Elias Pfenning nach toller Kombination den Ball besser direkt genommen hätte (83.). Auf der anderen Seite musste Pasquale Patria zweimal retten, einmal klärte Ryutaro Kishi den Ball für seinen bereits geschlagenen Torhüter (70.). Alle anderen Abschlüsse der Waldalgesheimer, drei oder vier Weitere gab es noch in der Schlussviertelstunde, wurden allesamt geblockt oder missglückten. „So ist es am Ende ein 0:0, das sich für uns anfühlt wie eine Niederlage. Und dennoch haben wir noch neun Spiele Zeit, um uns die nötigen Punkte zu holen und Fünfter zu werden“, hält Marcel Fennel fest, ohne dabei einen Hehl aus der Enttäuschung zu machen, die an diesem Nachmittag rund um die Waldstraße greifbar war.

SV Alemannia Waldalgesheim: Patria – Manneck, Braun, Platten, Kishi – Schmitt (75. Rosenbaum), Baba (63. Bilotta) – Neal, Özer, Gräff (34. Pfenning) – Wheeler.