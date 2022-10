Gegen die TuS Koblenz kämpft Waldalgesheims Oliver Schmitt um den Ball, beobachtet von Mohamed Redjeb (hinten) und Can Özer. Schon am Mittwoch geht es wieder auf den Platz: im Verbandspokal gegen Wormatia Worms. Foto: Edgar Daudistel

Waldalgesheim: Den Pott fest im Blick Alemannia Waldalgesheim empfängt im Pokal-Achtelfinale Regionalligist Wormatia Worms

WALDALGESHEIM. Ein Höhepunkt jagt beim SV Alemannia den Nächsten. Vier Tage nach der Begegnung gegen Oberliga-Spitzenreiter TuS Koblenz steht am Mittwochabend (Anpfiff 19 Uhr) ein weiterer Kracher an: Regionalligist Wormatia Worms kommt zum Pokal-Achtelfinalspiel an die Waldstraße. Zuletzt gab es gegen die Wormatia im März in der Meisterrunde der Oberliga eine knappe 1:2-Niederlage.

Blick auf das Personal macht dem Underdog Mut Die personelle Situation hat sich bei den Grün-Weißen deutlich gebessert. Definitiv ausfallen werden nur die Rekonvaleszenten Paul Schmitt und Felix Pauer sowie Philipp Gänz wegen seines Auslandssemesters. Paul Kirdorf, der sich nach langer Verletzung herangekämpft hatte, ist beruflich verhindert. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Fabrizio Haas (Leistenprobleme). Bleiben Nik Rosenbaum und Vinvenzo Bilotta. „Beide haben trainiert, kommen vielleicht für ein paar Minuten infrage“, so Trainer Marcel Fennel. Ein klares „Nein!“ antwortet er auf die Frage, ob sein „Co“, Sascha Kraft, wieder die Fußballschuhe schnürt.

Die Wormatia schätzt der 37-Jährige einen Tick stärker ein als zuletzt den FK Pirmasens, und so scherzt er: „80 Prozent reichen aller Voraussicht nach nicht.“ Es sei aber nicht verboten, über sich selbst hinauszuwachsen, als Spieler wie als Mannschaft. Im Pokal gibt es ohnehin nur zwei Möglichkeiten: Sekt oder Selters. Für beide Mannschaften ist es die Chance, sich zu präsentieren. Beide wollen das Gefühl wiederholen, am Ende den Pott in den Händen zu halten.