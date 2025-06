Waldabenteurer erkunden Zuzenhausen und Umgebung Anpfiiff ins Leben +++ Traditionelle Frühlingsveranstaltung

Der Frühling ist traditionell die Jahreszeit, in der Anpfiff ins Leben Grundschulkinder aus Hoffenheim und Zuzenhausen dazu einlädt auf Entdeckertour zu gehen. Zusammen mit der Mühle Kolb dürfen die Kids an sechs Nachmittagen viele spannende Stunden in der Natur verbringen. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Allianz Versicherung Generalvertretung Jürgen Zimmermann aus Sinsheim-Reihen.

Am vergangenen Montagnachmittag schaute der Agenturinhaber zusammen mit seinem Mitarbeiter Georg Dumke in Zuzenhausen vorbei, wo sich die beiden mit den an diesem Tag teilnehmenden acht Grundschulkindern, Michael Winter von der Mühle Kolb, Dorothea Müller und Natalja Rausch vom Hoffenheimer Pavillon sowie Fabio Schmidt vom Anpfiff-Fundraising-Team auf den Weg in den Zuzenhausener Wald machten. Dort brachte Winter den Kindern auf spielerische Art und Weise Wissenswertes über den Wald und dessen tierische Bewohner bei.

Welche Waldtiere treiben sich bei uns im Kraichgau rum? Wie viele Wolfsrudel gibt es mittlerweile in Deutschland? Gab es hierzulande in der Vergangenheit Bären? Fragen wie diese stellte Winter den Kids, aber auch seinen erwachsenen Gästen, die ebenfalls etwas lernen durften.