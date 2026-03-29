 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Wald, Velbert & Kapellen mit Kantersiegen - TuRU Düsseldorf rutscht ab

Landesliga 1: 1. Spvg Solingen Wald 03, SC Velbert und SC Kapellen-Erft feiern Kantersiege - Enes Topal überragt erneut. Bergisch Born und die SG Unterrath feiern im Keller wichtige Erfolge, TuRU Düsseldorf wieder auf einem Abstiegsplatz.

von André Nückel · Heute, 17:48 Uhr · 0 Leser
Siege für SC Velbert und SC Kapellen-Erft.
Siege für SC Velbert und SC Kapellen-Erft. – Foto: Claudia Pillekamp

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Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Der 25. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, hat es in sich: 1. Spvg Solingen Wald 03 und SC Kapellen-Erft bleiben vorne souverän, während der SC Velbert mit einem Kantersieg gegen FC Remscheid aufhorchen lässt. Auch die SG Unterrath sammelt wichtige Punkte beim 1. FC Wülfrath, während VSF Amern spät beim VfB 03 Hilden II zurückkommt. Im Abstiegskampf bleibt es eng, weil mehrere Teams eng beieinander liegen und jeder Punkt weiter an Bedeutung gewinnt.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

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Fr., 27.03.2026, 20:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
2
1
Abpfiff

Der ASV Einigkeit Süchteln gewann sein Heimspiel gegen die DJK Gnadental mit 2:1 und kommt damit auf 44 Punkte, wodurch der Abstand zu Rang zwei weiter verkürzt wird. In einer zunächst torlosen ersten Hälfte brachte Leo Heinrich Rennett die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (38.). Nach dem Seitenwechsel reagierte Gnadental schnell und kam durch Marco Lüttgen zum Ausgleich (48.), wodurch die Partie wieder offen war. Das sollte aber nicht lange der Fall sein, denn Lars Prigge erzielte in der 65. Minute den erneuten Führungstreffer für Süchteln erzielte. Diesen Vorsprung brachte die Mannschaft schließlich über die Zeit und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Rennen um die mögliche Relegation zur Oberliga, während Gnadental mit 29 Zählern im Tabellenmittelfeld verbleibt. Das Bild trügt allerdings: Gnadental steckt im Abstiegskampf und könnte in der Gesamtrechnung fallen.

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
1
1
Im letzten Solinger Landesliga-Derby der Saison teilten sich TSV und DV die beim 1:1 die Punkte. Jasper Teske glich für die Gastgeber mit Pausenpfiff das 0:1 von Mehmet Zeki Tunc aus. Die Hausherren können mit diesem Punkt deutlich besser leben als DV Solignen, der Tabellendritte hat bei einem Kapellener Erfolg gegen TuRU Düsseldorf drei Punkte Rückstand auf Rang zwei.

Heute, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
2
2
Abpfiff

Zwischen dem VfB 03 Hilden II und den VSF Amern entwickelte sich eine Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Nach torlosem ersten Durchgang gingen die Gastgeber durch Tymoteusz Konrad Szymanski (63.) und Amine Feldaoui (75.) mit 2:0 in Führung. In der Schlussphase kam Amern jedoch zurück: Luca Dorsch verkürzte in der 90. Minute, ehe Adam El Edghiri in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte. Hilden II bleibt mit elf Punkten Vorletzter, während Amern auf 31 Zähler kommt. Die Vereinigten Sportfreunde hätten den Sieg dringend benötigt.

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
6
1
Abpfiff

Tabellenführer 1. Spvg Solingen Wald 03 setzte mit einem 6:1 gegen den SC Union Nettetal ein weiteres Ausrufezeichen und kommt nun auf 58 Punkte. Zwar gingen die Gäste durch Phillip Spickenbaum in der 23. Minute in Führung, doch nur wenig später glich Enes Topal aus (23.). Noch vor der Pause drehte Marco Donato Cirillo die Partie per Handelfmeter (44.), ehe Wald im zweiten Durchgang davonzog. Topal (50., 66., 80.) und Cirillo (55., Foulelfmeter) sorgten für klare Verhältnisse. Nettetal bleibt im gesicherten Mittelfeld, Solingen Wald unterstreicht abermals die Titelansprüche und darf erneut Enes Topal feiern.

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
6
0
Abpfiff

Der SC Velbert feierte gegen den FC Remscheid einen deutlichen 6:0-Erfolg und verschafft sich damit Luft im Tabellenmittelfeld, wo die Mannschaft nun bei 31 Punkten steht. Bereits früh stellte Velbert die Weichen, als Moritz Overfeld innerhalb einer Minute doppelt traf (15., 16.) und damit für einen schnellen Vorsprung sorgte. Noch vor der Pause erhöhte Julian Kray auf 3:0 (37.), wodurch die Partie früh entschieden war. Im zweiten Durchgang bauten Prosper Malua-Kikangila (67.), Naoufal El Hamdani (79.) und Mariano-Valerio Manno (81.) das Ergebnis weiter aus. Remscheid bleibt nach der deutlichen Niederlage bei 16 Punkten auf Rang 16. Der Klassenerhalt rückt in weite Ferne.

Heute, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
4
0
Abpfiff

Der SC Kapellen-Erft ließ im Heimspiel gegen TuRU Düsseldorf nichts anbrennen und gewann mit 4:0, wodurch der zweite Tabellenplatz gefestigt wird. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg, da sie zwischen der 17. und 40. Minute drei Treffer erzielten und sich damit einen komfortablen Vorsprung erspielten. Direkt nach Wiederanpfiff fiel der vierte Treffer zum 4:0 (46.), womit die Partie früh entschieden war. Kapellen steht nun bei 49 Punkten und bleibt erster Verfolger von Solingen-Wald, während TuRU mit 27 Zählern auf den ersten Abstiegsplatz abrutscht.

Heute, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
1
0
Abpfiff

Der SSV Bergisch Born sicherte sich im Heimspiel gegen Victoria Mennrath einen knappen 1:0-Erfolg, für den Gloire Sunda sorgte, und kommt damit auf 28 Punkte. Mennrath bleibt mit 27 Punkten auf Rang 14 und damit weiterhin in akuter Abstiegsnot. Born kann derweil kurz aufatmen.

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
0
1
Abpfiff

Die SG Unterrath gewann beim 1. FC Wülfrath mit 1:0 und verbessert sich damit auf 30 Punkte, wodurch die Mannschaft im engen Mittelfeld leicht nach oben klettert. Die entscheidende Szene der Partie ereignete sich in der 54. Minute, als Antonio Munoz-Bonilla den Treffer des Tages erzielte. Wülfrath bleibt nach der Niederlage bei 28 Punkten.

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Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - TSV Solingen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. FC Wülfrath
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - SSV Bergisch Born
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - DV Solingen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Remscheid - SC Kapellen-Erft
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SC Velbert
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VSF Amern - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden II

27. Spieltag
So., 12.04.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - Victoria Mennrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - VSF Amern
So., 12.04.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Kosova Düsseldorf
So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DJK Gnadental
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Union Nettetal
So., 12.04.26 15:30 Uhr DV Solingen - FC Remscheid
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - TuRU Düsseldorf
So., 12.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SG Unterrath

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