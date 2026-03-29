Wald, Velbert & Kapellen mit Kantersiegen - TuRU Düsseldorf rutscht ab

Siege für SC Velbert und SC Kapellen-Erft. – Foto: Claudia Pillekamp

Der 25. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, hat es in sich: 1. Spvg Solingen Wald 03 und SC Kapellen-Erft bleiben vorne souverän, während der SC Velbert mit einem Kantersieg gegen FC Remscheid aufhorchen lässt. Auch die SG Unterrath sammelt wichtige Punkte beim 1. FC Wülfrath, während VSF Amern spät beim VfB 03 Hilden II zurückkommt. Im Abstiegskampf bleibt es eng, weil mehrere Teams eng beieinander liegen und jeder Punkt weiter an Bedeutung gewinnt.

Der ASV Einigkeit Süchteln gewann sein Heimspiel gegen die DJK Gnadental mit 2:1 und kommt damit auf 44 Punkte, wodurch der Abstand zu Rang zwei weiter verkürzt wird. In einer zunächst torlosen ersten Hälfte brachte Leo Heinrich Rennett die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (38.). Nach dem Seitenwechsel reagierte Gnadental schnell und kam durch Marco Lüttgen zum Ausgleich (48.), wodurch die Partie wieder offen war. Das sollte aber nicht lange der Fall sein, denn Lars Prigge erzielte in der 65. Minute den erneuten Führungstreffer für Süchteln erzielte. Diesen Vorsprung brachte die Mannschaft schließlich über die Zeit und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Rennen um die mögliche Relegation zur Oberliga, während Gnadental mit 29 Zählern im Tabellenmittelfeld verbleibt. Das Bild trügt allerdings: Gnadental steckt im Abstiegskampf und könnte in der Gesamtrechnung fallen.

Im letzten Solinger Landesliga-Derby der Saison teilten sich TSV und DV die beim 1:1 die Punkte. Jasper Teske glich für die Gastgeber mit Pausenpfiff das 0:1 von Mehmet Zeki Tunc aus. Die Hausherren können mit diesem Punkt deutlich besser leben als DV Solignen, der Tabellendritte hat bei einem Kapellener Erfolg gegen TuRU Düsseldorf drei Punkte Rückstand auf Rang zwei.

Zwischen dem VfB 03 Hilden II und den VSF Amern entwickelte sich eine Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Nach torlosem ersten Durchgang gingen die Gastgeber durch Tymoteusz Konrad Szymanski (63.) und Amine Feldaoui (75.) mit 2:0 in Führung. In der Schlussphase kam Amern jedoch zurück: Luca Dorsch verkürzte in der 90. Minute, ehe Adam El Edghiri in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte. Hilden II bleibt mit elf Punkten Vorletzter, während Amern auf 31 Zähler kommt. Die Vereinigten Sportfreunde hätten den Sieg dringend benötigt.

Tabellenführer 1. Spvg Solingen Wald 03 setzte mit einem 6:1 gegen den SC Union Nettetal ein weiteres Ausrufezeichen und kommt nun auf 58 Punkte. Zwar gingen die Gäste durch Phillip Spickenbaum in der 23. Minute in Führung, doch nur wenig später glich Enes Topal aus (23.). Noch vor der Pause drehte Marco Donato Cirillo die Partie per Handelfmeter (44.), ehe Wald im zweiten Durchgang davonzog. Topal (50., 66., 80.) und Cirillo (55., Foulelfmeter) sorgten für klare Verhältnisse. Nettetal bleibt im gesicherten Mittelfeld, Solingen Wald unterstreicht abermals die Titelansprüche und darf erneut Enes Topal feiern.

Der SC Velbert feierte gegen den FC Remscheid einen deutlichen 6:0-Erfolg und verschafft sich damit Luft im Tabellenmittelfeld, wo die Mannschaft nun bei 31 Punkten steht. Bereits früh stellte Velbert die Weichen, als Moritz Overfeld innerhalb einer Minute doppelt traf (15., 16.) und damit für einen schnellen Vorsprung sorgte. Noch vor der Pause erhöhte Julian Kray auf 3:0 (37.), wodurch die Partie früh entschieden war. Im zweiten Durchgang bauten Prosper Malua-Kikangila (67.), Naoufal El Hamdani (79.) und Mariano-Valerio Manno (81.) das Ergebnis weiter aus. Remscheid bleibt nach der deutlichen Niederlage bei 16 Punkten auf Rang 16. Der Klassenerhalt rückt in weite Ferne.

Der SC Kapellen-Erft ließ im Heimspiel gegen TuRU Düsseldorf nichts anbrennen und gewann mit 4:0, wodurch der zweite Tabellenplatz gefestigt wird. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg, da sie zwischen der 17. und 40. Minute drei Treffer erzielten und sich damit einen komfortablen Vorsprung erspielten. Direkt nach Wiederanpfiff fiel der vierte Treffer zum 4:0 (46.), womit die Partie früh entschieden war. Kapellen steht nun bei 49 Punkten und bleibt erster Verfolger von Solingen-Wald, während TuRU mit 27 Zählern auf den ersten Abstiegsplatz abrutscht.

Der SSV Bergisch Born sicherte sich im Heimspiel gegen Victoria Mennrath einen knappen 1:0-Erfolg, für den Gloire Sunda sorgte, und kommt damit auf 28 Punkte. Mennrath bleibt mit 27 Punkten auf Rang 14 und damit weiterhin in akuter Abstiegsnot. Born kann derweil kurz aufatmen.

Die SG Unterrath gewann beim 1. FC Wülfrath mit 1:0 und verbessert sich damit auf 30 Punkte, wodurch die Mannschaft im engen Mittelfeld leicht nach oben klettert. Die entscheidende Szene der Partie ereignete sich in der 54. Minute, als Antonio Munoz-Bonilla den Treffer des Tages erzielte. Wülfrath bleibt nach der Niederlage bei 28 Punkten.

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Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - TSV Solingen

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. FC Wülfrath

Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - SSV Bergisch Born

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - DV Solingen

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Remscheid - SC Kapellen-Erft

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SC Velbert

Do., 02.04.26 20:00 Uhr VSF Amern - 1. Spvg. Solingen Wald 03

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden II



27. Spieltag

So., 12.04.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - Victoria Mennrath

So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - VSF Amern

So., 12.04.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Kosova Düsseldorf

So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DJK Gnadental

So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Union Nettetal

So., 12.04.26 15:30 Uhr DV Solingen - FC Remscheid

So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - TuRU Düsseldorf

So., 12.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SG Unterrath