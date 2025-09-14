Wald überzeugt - Brüttisellen mit Überraschung

Die 5. Runde der 2. Liga Gruppe 2 bot viel Spannung, einige Tore und eine dicke Überraschung.
Für viele Teams war diese Runde die Hauptprobe für nächste Woche, wenn die 2. Runde des Regional-Cups ansteht.
FC Küsnacht 1:2 FC Greifensee
FC Beringen 1:2 FC Stäfa
SC Veltheim 3:1 FC Gossau
FC Phönix Seen 0:1 FC Glattbrugg
FC Wald 4:0 FC Embrach
FC Wiesendangen 4:2 FC Bassersdorf
FC Brüttisellen-Dietlikon 1:0 FC Herrliberg
Die Saison des FC Küsnacht ist es bislang noch nicht. Nach vier Spielen liegt man mit einem Punkt in den unteren Tabellenregionen und ist immer noch ohne Sieg. Dies sollte sich gegen Greifensee, deren Saisonstart etwas besser verlaufen ist, zum Auftakt der Runde am Donnerstag ändern.
Die Startphase unter dem Flutlicht des Sportplatzes Heslibach ging wild zu und her. Nach acht gespielten Minuten gingen die Gäste aus Greifensee durch Luca Mercurio mit 1:0 in Führung. Die Küsnachter, deren Captain Rafaele Perot umgehend nach dem Gegentor verletzungsbedingt raus musste, konnten nicht reagieren und kassierten in der 20. Minute nach einem Abwehrfehler das 0:2, erzielt durch Sascha Peter.
Kurz darauf drückten die Gastgeber gewaltig. In der 21. Minute fiel der Anschlusstreffer durch Alexander Bitterli und wenige Sekunden später wurde der Ausgleich durch den Pfosten verhindert. In der 25. Minute wurde dem Heimteam der Ausgleich auf dem Silbertablett präsentiert. Der Torhüter von Greifensee behielt aber die Nerven und konnte den Elfmeter von Dedic parieren.
Anschliessend fielen keine Tore mehr und die Anzeigetafel zeigte weiter 1:2. Küsnacht war nach dem Penalty bemüht, kreierte aber kaum gute Chancen und verlor schlussendlich das Spiel, trotz guter Leistungen. Neben den Fans besuchte auch das Pech den Heslibach: Ganze drei Mal trafen die Küsnachter die Torumrandung, nicht aber das Innere des Tors.
View this post on Instagram
In dieser Saison läuft bislang sehr wenig zusammen für die Aufsteiger aus Beringen. Am Tabellenende liegend, warten die Schaffhauser noch auf ihre ersten Punkte. Gegen das starke Stäfa, das an den souveränen Sieg gegen Küsnacht anknüpfen wollte, war die Mission Punktgewinn auch diese Woche sehr schwierig.
Die Aufstiegsaspiranten von der Goldküste zeigten sich in Beringen überlegen und siegten mit 2:1. Für die Entscheidung sorgten Ruckstuhl, der sein viertes Saisontor erzielte, und Texeira noch in der ersten Halbzeit, die klar dominiert wurde. Der FC Beringen hingegen blieb über das gesamte Spiel mehrheitlich harmlos und kam mit dem Schlusspfiff nach einem Corner nur zum Anschlusstreffer.
Das beste Spiel der Stäfner war es wahrlich nicht, dennoch gehen die drei Punkte verdientermassen an die Gäste, die vorne an Herrliberg und Veltheim dranbleiben.
Für den FC Gossau gibt es indes nichts zu holen in Winterthur gegen Veltheim. Ein früher Doppelschlag in den ersten 20 Minuten ebnete den Weg für den Liga-Primus. Kurz nach der Pause erzielte Miraglia das entscheidende 3:0 für Veltheim. Die Gossauer konnten in der Folge zwar gut mithalten, auch durch eine rote Karte gegen die Gastgeber (69.), der Anschlusstreffer in der 89. Minute war aber lediglich Resultat-Kosmetik.
Die herausragenden Figuren des heutigen Spiels und der Saison insgesamt sind Veltheim-Stürmer und Liga-Topscorer Dennis Bagnato und der Mittelfeldmotor Ramon Cecchini. Während Bagnato beim 2:0 seinen 9. Saisontreffer erzielte, konnte Cecchini schon seine 6. Vorlage in dieser Spielzeit verbuchen.
Der FC Glattbrugg gewann ein ausgeglichenes Spiel gegen Phönix Seen mit 1:0. Rilind Ibrahimi sorgte mit seinem Treffer in der 57. Minute für die Entscheidung zu Gunsten der Gäste. Mit diesem Mini-Sieg bleibt auch Glattbrugg, die ein Spiel weniger haben als die Konkurrenz, an der Spitze dran. Auf der anderen Seite hat der FC Phönix Seen erst einen Punkt auf heimischen Rasen erzielen können und bleibt auch nach diesem Spiel in den unteren Tabellenregionen.
Der Aufsteiger aus Wald darf auf einen soliden Saisonstart zurückblicken. Das erste Spiel wurde spektakulär gewonnen und mit zwei weiteren Punkten blieb man nicht auf der Strecke. Dennoch aber sollte wieder ein Sieg her, und dieser gelang eindrucksvoll gegen Embrach.
Über das ganze Spiel hinweg spielte der FC Wald druckvoll und überzeugend. Für einen optimalen Start sorgte Jaromir Diggelmann, der in der 13. Minute zum 1:0 einnetzte. Nach gut einer halben Stunde verdoppelten die Gastgeber ihren Vorsprung. Alexander Jetzer war der Torschütze. Ebendieser war es dann auch, der die Vorentscheidung herbeiführte. Nach seinem zweiten persönlichen Tor zum 3:0 in der 71. liess Wald nichts mehr anbraten und erzielte kurz vor Schluss durch Juric gar noch das vierte Tor zum 4:0-Schlussresultat.
Bildergalerie zum Spiel Wald - Embrach
View this post on Instagram
Der FC Wiesendangen und die Gäste aus Bassersdorf boten den Zuschauenden an diesem Sonntag ein torreiches Aufeinandertreffen. 4:2 heisst das Schlussverdikt für die Heimmannschaft. Doch alles der Reihe nach:
Joshua Toma war es, der den FCW in der 28. Minute ein erstes Mal in Führung brachte. In der 42. Minute erzielte der Bassersdorf-Stürmer Francesco Maggio dann den 1:1-Ausgleich und brachte so seine Mannen zurück ins Spiel. In der zweiten Halbzeit ergab sich ein ähnliches Bild. Die Heimmannschaft ging erneut in Führung, durch Deny Huber kurz nach dem Pausentee, und Bassersdorf konnte in der 74. reagieren und dank Agon Asani zum 2:2 ausgleichen.
Die Schlussphase gehörte dann dem FCW, der aufdrehen konnte und in der 84. Minute die Entscheidung herbeirief. Mit dem Treffer von Robin Wüst gingen die Hausherren ein drittes und letztes Mal in Führung. Diese erhöhte Philipp Gfeller schliesslich in der Nachspielzeit zum 4:2-Endstand.
Für die grosse Überraschung und dem Schlusspunkt der Runde sorgt der FC Brüttisellen-Dietlikon gegen Herrliberg. Die Ausgangslage vor der Partie war überdeutlich: Herrliberg steht an der Tabellenspitze mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 17:1, während die Brüttiseller noch auf ihre ersten Punkte warten.
Von Beginn an setzte die Heimmannschaft auf ihre Defensive. Sie machten hinten dicht und versuchten vorne vereinzelt Nadelstiche zu setzen. In der 38. Minute kam es dann knüppeldick für die Gäste: Farah sah die zweite Gelbe und seine Mannschaft musste fortan das Spiel zu zehnt zu Ende spielen. Diese Situation machte sich der FC Brüttisellen-Dietlikon zunutze und erzielte die 1:0-Führung durch Darwyn Burgos in der 58. Minute.
Dieses Resultat blieb bis zum Schluss bestehen und der FC Herrliberg hat somit ein erstes Mal in dieser Saison verloren, ausgerechnet gegen das zuvor noch punktlose Brüttisellen-Dietlikon. Ein Weltuntergang dürfte dies jedoch nicht sein für die Seebuben, sind sie doch immer noch in guter Reichweite zu Veltheim.
View this post on Instagram
Nach einem intensiven Saisonstart macht die Liga Platz für den Regional-Cup des FVRZ.
Die Spiele der Vereine aus der 2. Liga Gruppe 2:
Donnerstag 18.09.
FC Affoltern a/A - FC Herrliberg
FC Stäfa- FC Küsnacht
Samstag 20.09.
FC Brasil Suisse - FC Brüttisellen-Dietlikon
FC Uitikon - FC Beringen
SC Siebnen - FC Wald
FC Albania - FC Glattbrugg
FC Fällanden - FC Bassersdorf
FC Greifensee - FC Wiesendangen
FC Neftenbach - FC Phönix Seen
FC Schlieren - FC Embrach
Mittwoch 24.09.
Inter Club Zurigo - SC Veltheim
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
______________________________________________________________________________________
>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet
>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich
>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich