Wald überzeugt - Brüttisellen mit Überraschung

Torreiches Spiel in Wiesendangen - das Heimteam gewinnt mit 4:2. – Foto: David Schweizer

Die 5. Runde der 2. Liga Gruppe 2 bot viel Spannung, einige Tore und eine dicke Überraschung. Für viele Teams war diese Runde die Hauptprobe für nächste Woche, wenn die 2. Runde des Regional-Cups ansteht.

Resultate im Schnelldurchlauf FC Küsnacht 1:2 FC Greifensee

FC Beringen 1:2 FC Stäfa SC Veltheim 3:1 FC Gossau

FC Phönix Seen 0:1 FC Glattbrugg FC Wald 4:0 FC Embrach FC Wiesendangen 4:2 FC Bassersdorf FC Brüttisellen-Dietlikon 1:0 FC Herrliberg FC Küsnacht - FC Greifensee Die Saison des FC Küsnacht ist es bislang noch nicht. Nach vier Spielen liegt man mit einem Punkt in den unteren Tabellenregionen und ist immer noch ohne Sieg. Dies sollte sich gegen Greifensee, deren Saisonstart etwas besser verlaufen ist, zum Auftakt der Runde am Donnerstag ändern. Die Startphase unter dem Flutlicht des Sportplatzes Heslibach ging wild zu und her. Nach acht gespielten Minuten gingen die Gäste aus Greifensee durch Luca Mercurio mit 1:0 in Führung. Die Küsnachter, deren Captain Rafaele Perot umgehend nach dem Gegentor verletzungsbedingt raus musste, konnten nicht reagieren und kassierten in der 20. Minute nach einem Abwehrfehler das 0:2, erzielt durch Sascha Peter. Kurz darauf drückten die Gastgeber gewaltig. In der 21. Minute fiel der Anschlusstreffer durch Alexander Bitterli und wenige Sekunden später wurde der Ausgleich durch den Pfosten verhindert. In der 25. Minute wurde dem Heimteam der Ausgleich auf dem Silbertablett präsentiert. Der Torhüter von Greifensee behielt aber die Nerven und konnte den Elfmeter von Dedic parieren. Anschliessend fielen keine Tore mehr und die Anzeigetafel zeigte weiter 1:2. Küsnacht war nach dem Penalty bemüht, kreierte aber kaum gute Chancen und verlor schlussendlich das Spiel, trotz guter Leistungen. Neben den Fans besuchte auch das Pech den Heslibach: Ganze drei Mal trafen die Küsnachter die Torumrandung, nicht aber das Innere des Tors. FC Beringen - FC Stäfa In dieser Saison läuft bislang sehr wenig zusammen für die Aufsteiger aus Beringen. Am Tabellenende liegend, warten die Schaffhauser noch auf ihre ersten Punkte. Gegen das starke Stäfa, das an den souveränen Sieg gegen Küsnacht anknüpfen wollte, war die Mission Punktgewinn auch diese Woche sehr schwierig. Die Aufstiegsaspiranten von der Goldküste zeigten sich in Beringen überlegen und siegten mit 2:1. Für die Entscheidung sorgten Ruckstuhl, der sein viertes Saisontor erzielte, und Texeira noch in der ersten Halbzeit, die klar dominiert wurde. Der FC Beringen hingegen blieb über das gesamte Spiel mehrheitlich harmlos und kam mit dem Schlusspfiff nach einem Corner nur zum Anschlusstreffer. Das beste Spiel der Stäfner war es wahrlich nicht, dennoch gehen die drei Punkte verdientermassen an die Gäste, die vorne an Herrliberg und Veltheim dranbleiben. SC Veltheim - FC Gossau Für den FC Gossau gibt es indes nichts zu holen in Winterthur gegen Veltheim. Ein früher Doppelschlag in den ersten 20 Minuten ebnete den Weg für den Liga-Primus. Kurz nach der Pause erzielte Miraglia das entscheidende 3:0 für Veltheim. Die Gossauer konnten in der Folge zwar gut mithalten, auch durch eine rote Karte gegen die Gastgeber (69.), der Anschlusstreffer in der 89. Minute war aber lediglich Resultat-Kosmetik. Die herausragenden Figuren des heutigen Spiels und der Saison insgesamt sind Veltheim-Stürmer und Liga-Topscorer Dennis Bagnato und der Mittelfeldmotor Ramon Cecchini. Während Bagnato beim 2:0 seinen 9. Saisontreffer erzielte, konnte Cecchini schon seine 6. Vorlage in dieser Spielzeit verbuchen.

Veltheim gewinnt gegen Gossau mit 3:1 und führt die Tabelle an. – Foto: David Schweizer