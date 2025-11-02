Wald 03 setzt sich oben ab, Budberg geht unter, Bottrop mit Mühe

Erneut erhielt die 1. Spvg Solingen-Wald 03 im Duell mit der DJK Gnadental reichlich Gegenwind, ging sogar zwischenzeitlich im Rückstand, schlussendlich behauptete sich die Elf von Daniele Varveri einmal mehr. Und da mit dem DV Solingen und FC Kosova Düsseldorf gleich die beiden ärgsten Verfolger Federn ließen, dürfte der Blick auf die Tabelle umso mehr Spaß machen. Die Klingenstädter führen das Feld mit sieben Zählern an. Unterdessen kommt der FC Remscheid nicht aus dem Sumpf raus und kassierte auch gegen den TSV Solingen die nächste klare Pleite, der TVD Velbert feierte im Kellerduell mit dem VfB Hilden II das erste Erfolgserlebnis - gar die ersten Punkte der Saison.
Was sich in Gruppe 2 als Top-Duell zwischen dem SV Budberg und ESC Rellinghausen ankündigte, wurde letztendlich eine überraschend deutliche Angelegenheit. Auf fremden Geläuf drückte der ESC den Budbergern eine 5:1-Klatsche auf und bleibt damit ganz oben dran. Moritz Paul erzielte immerhin spät noch den Ehrentreffer. Tabellenführer VfB Bottrop hatte unterdessen reichlich Probleme gegen die SF Niederwenigern, behielt trotz 0:2-Rückstand aber doch noch die Oberhand. Grundsätzlich war es auf vielen Plätzen ein sehr torfreudiger Spieltag, nur das Duell zwischen dem GSV Moers und der SG Essen-Schönebeck tanzte dahingehend aus der Reihe.
13. Spieltag
Sa., 08.11.25 18:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Victoria Mennrath
So., 09.11.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Kosova Düsseldorf
So., 09.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - SC Union Nettetal
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - ASV Einigkeit Süchteln
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Gnadental
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 09.11.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VSF Amern
So., 09.11.25 15:30 Uhr DV Solingen - SG Unterrath
So., 09.11.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TVD Velbert
Fr., 07.11.25 19:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 08.11.25 16:00 Uhr VfB Bottrop - SC Werden-Heidhausen
So., 09.11.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Viktoria Goch
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SV Scherpenberg
So., 09.11.25 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde Niederwenigern
So., 09.11.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - FC Kray
So., 09.11.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - GSV Moers
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - SV Budberg
So., 09.11.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Mülheimer FC 97
