Allgemeines
Wald-03 geht in Siebenmeilenstiefeln in Richtung Herbstmeisterschaft.
Wald-03 geht in Siebenmeilenstiefeln in Richtung Herbstmeisterschaft. – Foto: Stephan Horn

Wald 03 setzt sich oben ab, Budberg geht unter, Bottrop mit Mühe

Landesliga Niederrhein: Aufsteiger Spvg. Solingen-Wald eilt von Erfolg zu Erfolg und hat sich inzwischen ein Sieben-Punkte-Polster auf die Konkurrenz angesammelt. Der DV Solingen prallte im Top-Duell an den VSF Amern ab. In Gruppe 2 behauptet der VfB Bottrop die Tabellenführung, musste sich gegen die SF Niederwenigern dafür aber ordentlich strecken.

Erneut erhielt die 1. Spvg Solingen-Wald 03 im Duell mit der DJK Gnadental reichlich Gegenwind, ging sogar zwischenzeitlich im Rückstand, schlussendlich behauptete sich die Elf von Daniele Varveri einmal mehr. Und da mit dem DV Solingen und FC Kosova Düsseldorf gleich die beiden ärgsten Verfolger Federn ließen, dürfte der Blick auf die Tabelle umso mehr Spaß machen. Die Klingenstädter führen das Feld mit sieben Zählern an. Unterdessen kommt der FC Remscheid nicht aus dem Sumpf raus und kassierte auch gegen den TSV Solingen die nächste klare Pleite, der TVD Velbert feierte im Kellerduell mit dem VfB Hilden II das erste Erfolgserlebnis - gar die ersten Punkte der Saison.

Was sich in Gruppe 2 als Top-Duell zwischen dem SV Budberg und ESC Rellinghausen ankündigte, wurde letztendlich eine überraschend deutliche Angelegenheit. Auf fremden Geläuf drückte der ESC den Budbergern eine 5:1-Klatsche auf und bleibt damit ganz oben dran. Moritz Paul erzielte immerhin spät noch den Ehrentreffer. Tabellenführer VfB Bottrop hatte unterdessen reichlich Probleme gegen die SF Niederwenigern, behielt trotz 0:2-Rückstand aber doch noch die Oberhand. Grundsätzlich war es auf vielen Plätzen ein sehr torfreudiger Spieltag, nur das Duell zwischen dem GSV Moers und der SG Essen-Schönebeck tanzte dahingehend aus der Reihe.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
1
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
3
0
Abpfiff

Heute, 14:15 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
4
2

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
4
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
2
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
2
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
1
2

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Sa., 08.11.25 18:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Victoria Mennrath
So., 09.11.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Kosova Düsseldorf
So., 09.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - SC Union Nettetal
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - ASV Einigkeit Süchteln
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Gnadental
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 09.11.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VSF Amern
So., 09.11.25 15:30 Uhr DV Solingen - SG Unterrath
So., 09.11.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TVD Velbert

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Sa., 22.11.2025, 18:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
18:00live

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
0
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
2
4
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
3
4
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
4
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
2
4
Abpfiff
+Video

Heute, 14:15 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
1
5
Abpfiff
+Video

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 08.11.25 16:00 Uhr VfB Bottrop - SC Werden-Heidhausen
So., 09.11.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Viktoria Goch
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SV Scherpenberg
So., 09.11.25 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde Niederwenigern
So., 09.11.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - FC Kray
So., 09.11.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - GSV Moers
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - SV Budberg
So., 09.11.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Mülheimer FC 97

