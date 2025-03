Walchsing: Maier rückt an die Seite von Faber

Dass Patrick Maier eine gute Besetzung als spielender Assistenzcoach sein wird, davon sind die Protagonisten des Kreisklassisten überzeugt: "Pat ist ein absoluter Leader-Typ und Ur-Walchsinger. Wir sind uns sicher, dass das passen wird und deshalb haben wir uns mit gar keiner anderen Besetzung dieser Personalie beschäftigt", lassen der Sporttliche Leiter Armin Bauer und Chefanweiser Michael Faber wissen.







"Ich stehe schon immer für den RSV auf dem Feld, sehe die Aufgabe und das geschenkte Vertrauen als Ehre. Das Interesse, in die Trainerrolle zu schlüpfen, ist groß und von Michael, der seit Jugend viel Erfahrung in höheren Klassen gesammelt hat, kann ich mir bestimmt noch einiges abschauen und lernen. Das reizt mich", sagt Patrick Maier, der auf einen Höfler-Verbleib hofft: "Mit ihm haben wir einen Top-Mann, der hoffentlich weitermacht. Es hilft uns allen am Platz, wenn er bei den Spielen an der Seitenlinie steht."







Abseits des grünen Rasens läuft die Kaderplanung des Rangfünften der Kreisklasse Pocking auf vollen Touren. "Für kleine Dorfverein wie uns, wird es nicht einfacher. Dennoch können wir auch in der kommenden Saison einen schlagkräftigen Kader stellen. Das aktuelle Team wird weitestgehend zusammenbleiben, auch wenn zwei, drei Spieler noch nicht final zugesagt haben. Wir sind auch bemüht, den einen oder anderen Neuzugang zu bekommen", verrät Manager Bauer. "Wir haben einen sensationellen Zusammenhalt und das macht uns stark. Walchsing ist wirklich ein absoluter cooler Verein, bei dem es richtig Spaß macht", ergänzt Michael Faber.