Walburgskirchen holt Ex-Profi als Co-Spielertrainer Der zuletzt in Österreich aktive Weltenbummler Shahin Faridonpur wechselt zum West-Bezirksligisten

Du hast schon in zahlreichen Ligen gespielt, in der Ober- und Regionalliga in Deutschland, 1. Liga in Luxemburg, in der Schweizer Oberliga und zuletzt in der Österreichischen 3. und 4. Liga. Zudem warst du nach der Station in Luxemburg für eine Zeit lang im Iran. Erzähl uns etwas von der Reise durch diese unterschiedlichen Fußballligen...

(lacht): Wow, da wurde tief recherchiert. Jede Liga ist etwas Besonderes und ich für meinen Teil bin froh, dass ich in so vielen verschiedenen Ländern spielen durfte. Natürlich gibt es immer Momente im Leben, die man nicht so leicht vergisst. Im Stadion Am Zoo in Wuppertal vor 15.000 Zuschauern zu spielen, mit den WSV-Fans hinter einem, ist Wahnsinn! Mein Profidebüt in Luxemburg, Gänsehaut. Naja die Zeit im Iran war für mich sehr schwierig, obwohl ich persische Wurzeln habe, war es dort nicht einfach. Es hat sich natürlich alles super angehört, 1. Liga im Iran, mein Trainer war der Ex-Bayern Profi Ali Daei und der Verein eine super Infrastruktur. Zu der Zeit war ich allerdings erst 23 Jahre alt und noch zu grün hinter den Ohren. Dort erlebte ich die allerdings die dunkle Seite des Fußballs. Auf einmal wurde mir gesagt, dass meine Arbeitspapiere nicht gültig waren und auch von der vereinbarten Gage fehlte jede Spur.