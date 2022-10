Walburgskirchen auf der Eins - Erst "keine Lösungen", dann 3:0 für TVA Bezirksliga West - 16. Spieltag - Samstag: Der TuS Walburgskirchen gewinnt und springt so wieder auf den ersten Tabellenplatz +++ Der FC Dingolfing muss sich zuhause mit 1:4 geschlagen geben +++ Aiglsbach springt auf den vierten Platz

Valdrin Blakaj (Trainer TuS Walburgskirchen): "Wir waren in der ersten Halbzeit spielbestimmend, haben versucht alles spielerisch zu lösen. Simbach ist, wenn dann, über ihre vertikalen Bälle gefährlich geworden. In der zweiten Halbzeit haben wir da weiter gemacht, wo wir zuvor aufgehört hatten. Hätten dann auch das 2:0 oder sogar das 3:0 machen müssen, so wird das Spiel nochmal gefährlich, doch wir haben in den letzten Minuten den Lucky Punch gemacht und verdient, dank einer kämpferischen Leistung, gewonnen."