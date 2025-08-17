Walbecker Doppelpack-Jubel, Kleve II & Aldekerk ganz vorn

1. Spieltag in der Kreisliga A Kleve-Geldern! Der 1. FC Kleve II und der FC Aldekerk führen die Liga an, auch der SV Walbeck hat nach einem torreichen Spiel gewonnen. Der TSV Wachtendonk-Wankum punktet gegen Grün-Weiß Vernum.
So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern
Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
Der 1. FC Kleve II ist furios in die Kreisliga A gestartet und sichert sich mit seinem 4:1-Erfolg gegen Neuling Alemannia Pfalzdorf II direkt die Tabellenführung. Kosovar Demiri, zuletzt für die SGE Bedburg-Hau unterwegs, war der auffälligste Akteur und jubelte direkt zweimal im neuen Trikot.
Fr., 15.08.2025, 20:00 Uhr
Auch der FC Aldekerk legte stark los und sicherte sich ein 3:0 beim SV Sevelen. Der starke Auftakt sorgt für Rang zwei, in der Schlussphase lupfte Fabian Max Münz mit einem sehenswerten Treffer den Schlusspunkt (86.).
Bezirksliga-Absteiger TSV Wachtendonk-Wankum kann sein Heimspiel gegen Grün-Weiß Vernum per Doppelschlag drehen, allerdings reicht es nicht für den ersten Sieg. Sascha Heigls Elf glich durch Tim Hegmans zum 2:2-Endstand aus.
Ein munteres Spiel entwickelte sich zwischen dem SV Walbeck und dem SV Issum, der gut startete und schnell führte. Joel Zweigle traf dann doppelt, auch Marcel Giesen jubelte für die Hausherren, die zur Pause 3:1 führte. Giesen war es dann auch, der den wichtigen Treffer zum 4:3 erzielte, weil Issum gleich zweimal verkürzte, aber mit 3:4 nicht mehr zum Ausgleich kam.
Die weiteren Ergebnisse
Das sind die nächsten Spieltage
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - SGE Bedburg-Hau II
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Siegfried Materborn
So., 24.08.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Walbeck
So., 24.08.25 15:15 Uhr Uedemer SV - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Nütterden - 1. FC Kleve II
So., 24.08.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Viktoria Winnekendonk
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Issum - SV Veert
So., 24.08.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Sevelen
3. Spieltag
Di., 26.08.25 20:00 Uhr SV Veert - BV Sturm Wissel
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - FC Aldekerk
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Grün-Weiß Vernum
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Sevelen
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Walbeck - TSV Nieukerk
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Winnekendonk
So., 31.08.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Issum
So., 31.08.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Alemannia Pfalzdorf II
_______________
